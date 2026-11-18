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Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν την Τετάρτη για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς οι δύο ηγέτες προετοιμάζονται για συνομιλίες ιστορικής σημασίας στην Κίνα με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Κινέζο ηγέτη αμέσως μετά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος στη Σενζέν, όπου έφτασε για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Η διοργάνωση αναμένεται να κορυφωθεί με μια πολυαναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών με τον Ρώσο Πρόεδρο.

Έπειτα από μια χειραψία και έναν εναγκαλισμό μεταξύ Τραμπ και Σι στον διάδρομο του αεροδρομίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαιρέτησε αργότερα και αντάλλαξε φιλοφρονήσεις με τον Πούτιν, πριν από επίσημη δεξίωση.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιήσουν κατ’ ιδίαν συνομιλίες την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συγκαταλέγεται στα ζητήματα που ενδέχεται να συζητηθούν.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) επικεντρώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας την Πέμπτη, γράφει το BBC.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν από κοντά όλοι μαζί.

Ουκρανία, Ιράν, πυρηνικά και εμπορικές εντάσεις στην ατζέντα

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρης ημερήσια διάταξη των συνομιλιών. Ωστόσο, διάφορες ενδείξεις έχουν δώσει μια εικόνα των ζητημάτων που ενδέχεται να τεθούν στο τραπέζι.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν, η διάδοση των πυρηνικών όπλων, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο Σι, οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας αντάλλαξαν χειραψία πριν από τη δεξίωση.

Eκπρόσωπος του Κρεμλίνου άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύντομες, ανεπίσημες συζητήσεις χωρίς την παρουσία πολυμελών αντιπροσωπειών.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει εκφράσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο να συζητηθεί σχέδιο τερματισμού του πολέμου χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κιέβου ή της Ευρώπης.

BREAKING: The first meeting of Trump, Xi, and Putin at the APEC summit in China. Trump and Putin shook hands in Xi’s presence. https://t.co/GEKs504P9D — Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2026

Η πρώτη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν μετά την Αλάσκα

Η χειραψία της Τετάρτης αποτέλεσε την πρώτη διά ζώσης συνάντηση Τραμπ και Πούτιν από τον Αύγουστο του 2025.

Τότε, ο Ρώσος ηγέτης είχε μεταβεί στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο.

Η προσωπική υποδοχή του Τραμπ από τον Σι στο αεροδρόμιο της Σενζέν θύμισε μια αντίστοιχη κίνηση του Αμερικανού Προέδρου, όταν ο Κινέζος ηγέτης επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο.

Ο Σι είχε χαρακτηρίσει τότε τη συγκεκριμένη χειρονομία «ξεχωριστή».

Στη Σενζέν, οι κινεζικές αρχές είχαν ετοιμάσει μια ιδιαίτερα επιβλητική τελετή υποδοχής.

Μπροστά από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One είχε στρωθεί κόκκινο χαλί, ενώ τον Τραμπ υποδέχθηκαν πλήθος που επευφημούσε, στρατιωτικό άγημα, υπέρπτηση στρατιωτικών αεροσκαφών και προσφορά λουλουδιών.

Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Σι δήλωσε ότι επιθυμεί την οικοδόμηση μιας «εποικοδομητικής, στρατηγικής και σταθερής σχέσης, βασισμένης στον σεβασμό, στη δικαιοσύνη και στην ισότητα».

Η υποδοχή του Κινέζου ηγέτη εκτιμάται ότι αποτελεί διπλωματική χειρονομία με στόχο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες της εβδομάδας με τον Αμερικανό ομόλογό του σε φιλικό κλίμα.

Η σκιά της Nvidia στις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας

Η Σενζέν, η πόλη της νοτιοανατολικής Κίνας που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC, αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο κέντρο μεταποίησης και προηγμένης τεχνολογίας.

Η σύνοδος πραγματοποιείται στον απόηχο της απομάκρυνσης του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Πεκίνου.

Η Κίνα έχει απορρίψει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «συκοφαντική επίθεση».

Παρότι ο Τραμπ έχει επιδιώξει τη βελτίωση των σχέσεων με την Κίνα, η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τις εντάσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των δύο δυνάμεων.

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Δίωρη συνάντηση Πούτιν και Σι πριν από την άφιξη Τραμπ

Αρκετές ώρες πριν από την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσγειώθηκε στη Σενζέν και πραγματοποίησε συνομιλίες διάρκειας περίπου δύο ωρών με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο ηγέτες έχουν επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Σι δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα «προχωρήσουν σταθερά και με τόλμη», τονίζοντας ότι η διμερής σχέση είναι «σταθερή σαν βουνό, ακλόνητη από τις καταιγίδες».