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Η κινεζική οικονομία διατήρησε τη σταθερή δυναμική της που ενισχύθηκε από την καινοτομία και την ποιοτική οικονομική ανάπτυξη τον Αύγουστο, με την παραγωγή, αλλά και την προσφορά αγαθών ν’ αυξάνονται σταθερά, ενώ οι θέσεις εργασίας, αλλά και οι τιμές παρέμειναν σταθερές σε γενικές γραμμές.

Το εξωτερικό εμπόριο κατέγραψε ταχεία αύξηση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου.

O Φου Λινγκουί εκπρόσωπος του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS) δήλωσε ότι η κινεζική οικονομία τον Αύγουστο κατέγραψε ταχεία ανάπτυξη στις αναδυόμενες βιομηχανίες.

Τον ίδιο μήνα, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις προστιθέμενης αξίας αναπτύχθηκαν με ετήσια αύξηση 5,2% και μηνιαία αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του NBS.

Ο βιομηχανικός εξοπλισμός προστιθέμενης αξίας κατέγραψε αύξηση 12,1%, ενώ ο βιομηχανικός εξοπλισμός των τεχνολογιών αιχμής αυξήθηκε κατά 16,7%, με αύξηση 6,9% και 11,5% αντίστοιχα μεγαλύτερη από το σύνολο του βιομηχανικού τομέα στην Κίνα.

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