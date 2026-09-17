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Τα μέλη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκριναν χθες Τετάρτη νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και συμμάχων της για τον ρόλο τους στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, κείμενο που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία και υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο, που προβλέπει —για πρώτη φορά— ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να στοχοποιήσει τον λεγόμενο «στόλο φάντασμα» της Ρωσίας, υιοθετήθηκε με 262 ψήφους υπέρ έναντι 159 κατά και αποτελεί την πρώτη ενέργεια τέτοιας βαρύτητας στο αμερικανικό κοινοβούλιο εναντίον της Μόσχας μετά την επάνοδο στην εξουσία του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Βάζει ακόμη στο στόχαστρο ρωσικές εταιρείες των τομέων της ενέργειας και της άμυνας, καθώς και προσωπικά τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους αξιωματούχους.

Το νομοσχέδιο δίνει στον ένοικο του Λευκού Οίκου τη δυνατότητα επιβολής δασμών έως και 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάμεσά τους η Κίνα και η Ινδία, κάτι για το οποίο υπήρχαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να μπλοκάρει την έγκρισή του.

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές υποστηρίζουν τα μέτρα υπέρ της Ουκρανίας, αλλά εμφανίζονταν επιφυλακτικοί στο να δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ επιπλέον περιθώρια όσον αφορά την επιβολή τελωνειακών δασμών, το εργαλείο που χρησιμοποιεί συχνά στην οικονομική πολιτική του.

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές τάχθηκαν επίσης υπέρ των μέτρων, με το νομοσχέδιο να περνά από τη Γερουσία τον Αύγουστο με 86 ψήφους υπέρ έναντι 11 κατά.

Οι υποστηρικτές του κειμένου υποστηρίζουν ότι η επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία και στους συμμάχους της, ακόμη και σε έμμεσο επίπεδο, είναι αναγκαία καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο προκειμένου να υποστηρίξει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του βασικού συντάκτη και εισηγητή του, του ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο. Ο Γκρέιαμ θεωρούνταν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και υποστηρικτής μιας σκληρής στάσης απέναντι στη Ρωσία και το Ιράν, το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στους στόχους των μέτρων.

Η προώθηση του νομοσχεδίου είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025, ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καθυστερήσει την εξέτασή του, καθώς προτιμούσε να διατηρεί ο ίδιος τον έλεγχο των αποφάσεων για την επιβολή κυρώσεων αντί να εκχωρεί μεγαλύτερο ρόλο στο Κογκρέσο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πιεζόταν χρονικά, καθώς τα μέλη της αναμένεται να αποχωρήσουν σύντομα από την Ουάσιγκτον ενόψει της προεκλογικής περιόδου για τις εκλογές μέσου της προεδρικής θητείας στις 3 Νοεμβρίου.

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