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Το Πεκίνο ανακοίνωσε στις 12 Οκτωβρίου ότι θα μειώσει το ποσοστό του εξαγωγικού ΦΠΑ για τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας στο 9% από 13%, με τη μείωση να τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2027.

Παράλληλα, οι εκπτώσεις στον εξαγωγικό ΦΠΑ για τις συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων και σχετικά προϊόντα θα καταργηθούν επίσης, από την 1η Απριλίου 2027, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν το υπουργείο των Οικονομικών και η Κρατική Διοίκηση Φορολογίας της Κίνας.

Στα υπόλοιπα εξαγωγικά κινεζικά προϊόντα η εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική θα παραμείνει αμετάβλητη, τόσο για τις εξαιρέσεις επιβολής φόρου, όσο και για τις επιστροφές φόρου, όπως αναφέρθηκε στην ίδια ανακοίνωση.

Οι αναπροσαρμογές γίνονται στο πλαίσιο γενικότερων πρωτοβουλιών του Πεκίνου για τη βελτιστοποίηση της πολιτικής φορολογικών μειώσεων και εκπτώσεων.

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