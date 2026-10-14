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Η κεντρική τράπεζα της Κίνας αγοράζει χρυσό για 23 συνεχόμενους μήνες, ενώ η χώρα εισάγει περισσότερο από το πολύτιμο μέταλλο αυτό από ποτέ.

Αυτή η έντονη αγοραστική δραστηριότητα αντανακλά την προσπάθεια του Πεκίνου να μειώσει την εξάρτησή του από το δολάριο, καθώς και την έλλειψη ασφαλών εναλλακτικών λύσεων για τα κινεζικά νοικοκυριά, με τους αναλυτές να αναμένουν διαρκή ζήτηση για χρυσό σε μια οικονομία που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Παράλληλα, οι εισαγωγές χρυσού για καταναλωτική χρήση στην Κίνα έφτασαν σε ρεκόρ τους πρώτους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τον Ακάς Ντόσι, επικεφαλής στρατηγικής χρυσού στην State Street Investment Management. Η ραγδαία αύξηση του πρίμιουμ στις τιμές της εγχώριας αγοράς της Κίνας υποδηλώνει «ισχυρότερη εποχική ζήτηση το χειμώνα», ανέφερε ο Ντόσι.

Η συσσώρευση του μετάλλου συμβαίνει ενώ οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει. Τον Σεπτέμβριο σημείωσαν πτώση άνω του 8% στα 4.176 δολάρια ανά ουγγιά, αφού τον Ιανουάριο είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό πάνω από τα 5.500 δολάρια.

Ο Ντόσι προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα ανέλθουν στα 4.750 έως 5.500 δολάρια ανά ουγγιά Troy έως το τέλος του α’ τριμήνου του 2027, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση.

Το κύριο κίνητρο της PBOC είναι πολιτικό, σύμφωνα με τον Κάρστεν Μένκε, αναλυτή της Julius Baer Group, ο οποίος επισημαίνει «τη χρήση του δολαρίου ΗΠΑ ως όπλου και τη σχετική επιθυμία να μειωθεί η εξάρτηση από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο».

Η ζήτηση από την Κίνα τροφοδοτείται επίσης από τη φήμη του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου. Οι καταναλωτές στη χώρα, ανησυχώντας για την ασταθή οικονομία, προμηθεύονται χρυσά κοσμήματα, ράβδους και νομίσματα.

Οι εγχώριοι επενδυτές έχουν λίγες εναλλακτικές επιλογές, καθώς η αγορά ακινήτων, που κάποτε αποτελούσε την κύρια πηγή πλούτου των νοικοκυριών, βρίσκεται σε πολυετή ύφεση. Στη δυναμική των άνευ προηγουμένου αγορών συμβάλλει και το σχέδιο του Πεκίνου να αναπτύξει μια πιο ανεπτυγμένη εγχώρια αγορά χρυσού, γεγονός που την ώθησε να αναπληρώσει τα αποθέματά της, ανέφερε ο Mένκε. Εκτίμησε ότι η κεντρική τράπεζα αγόρασε περίπου 190 τόνους φέτος μέχρι τα τέλη Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων 110 τόνων που δεν αναφέρθηκαν.

Η ζήτηση της Κίνας για χρυσό βοήθησε το πολύτιμο μέταλλο να αντέξει τις πιέσεις που θα είχαν προκαλέσει μεγαλύτερη πτώση των τιμών, καθώς οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων περιόριζαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο που δεν αποφέρει απόδοση. Η τιμή του χρυσού συνήθως πέφτει όταν αυξάνονται τα επιτόκια.

Ο Μένκε επεσήμανε ότι οι τιμές του χρυσού έχουν παραμείνει πάνω από τα επίπεδα του καλοκαιριού, παρόλο που οι προσδοκίες για τα επιτόκια και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί πιο απότομα. Η Fed έχει υποδείξει ότι προγραμματίζεται μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων για το 2026.

Ο πέμπτος μεγαλύτερος κάτοχος χρυσού στον κόσμο κατείχε 2.387 τόνους τον Αύγουστο, σύμφωνα με το World Gold Council, λιγότερο από το ένα τρίτο του χρυσού που κατέχουν οι ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε ανανέωση της εμπιστοσύνης στην κινεζική αγορά ακινήτων και μετοχών θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για χρυσό, όπως επίσης και ένα ασθενέστερο γουάν που καθιστά τον χρυσό πιο ακριβό στην εγχώρια αγορά ή υψηλότερα επιτόκια που κάνουν τις καταθέσεις πιο ελκυστικές.

Η μεγαλύτερη αλλαγή θα επέλθει αν οι κεντρικές τράπεζες χάσουν το ενδιαφέρον τους για τη διαφοροποίηση των αποθεμάτων τους και οι γεωπολιτικές εντάσεις υποχωρήσουν, όπως ανέφεραν αναλυτές στο CNBC.

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