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Οι ασιατικές εταιρείες διύλισης φαίνεται ότι θα είναι από τους μεγαλύτερους επωφελούμενους μιας σταθερής ανάκαμψης των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή έχουν επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς έχουν αυξηθεί οι κινήσεις των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι συνολικές εξαγωγές αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων από την περιοχή — εξαιρουμένου του Ιράν — ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 18,11 εκατομμύρια τόνους την εβδομάδα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Kpler, σε σύγκριση με εβδομαδιαίο μέσο όρο περίπου 18,22 εκατομμυρίων τόνων κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, οι εξαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σε επίπεδα κάτω του μισού των προπολεμικών επιπέδων, λόγω των ζημιών που υπέστησαν τα διυλιστήρια της περιοχής.

Αυτό το κενό λειτουργεί υπέρ όσων μπορούν να το καλύψουν. Η Ασία κατέχει περίπου το 37% της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης, σύμφωνα με το Energy Institute, και τα διυλιστήρια στην Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσουν την αξία που συνδέεται με τη μετατροπή του αργού πετρελαίου σε βενζίνη, ντίζελ και καύσιμο αεροσκαφών.

Τα οφέλη δεν αφορούν μόνο την Ασία, καθώς τα περιθώρια διύλισης έχουν αυξηθεί σε όλες τις περιοχές φέτος, επειδή οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο από το κόστος του αργού πετρελαίου.

Η ανάκαμψη των προμηθειών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών και της τιμολογιακής ισχύος που συνδέεται με αυτά τα βαρέλια θα κατευθυνθεί προς τα κέντρα διύλισης της Ασίας, για όσο διάστημα τα διυλιστήρια του Κόλπου παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Τα διυλιστήρια της Ασίας έχουν μειώσει σημαντικά τα ποσοστά αξιοποίησης από την έναρξη της σύγκρουσης, καθώς οι προμήθειες αργού κατέρρευσαν και τα έξοδα μεταφοράς εκτοξεύτηκαν.

Η Μέση Ανατολή κάλυψε περίπου το 60% των εισαγωγών αργού της Ασίας το 2025, σύμφωνα με την Kpler, και η ξαφνική πτώση των ροών από την περιοχή ώθησε τα διυλιστήρια σε ολόκληρη την Ασία να μειώσουν τη διακίνηση κατά 6 εκατομμύρια bpd τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον IEA.

Η παραγωγή των διυλιστηρίων έχει αυξηθεί σταδιακά έκτοτε, αλλά υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω επέκταση. Πολλά από τα μεγάλα παράκτια συγκροτήματα της Ασίας κατασκευάστηκαν ειδικά για την εισαγωγή αργού πετρελαίου bulk και τη μετατροπή του σε καύσιμα και πετροχημικά για την εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές.

Καθώς διατίθενται όλο και περισσότερα βαρέλια, πολλές εταιρείες διύλισης αναμένεται να αυξήσουν τα ποσοστά λειτουργίας τους, να ενισχύσουν τις εξαγωγές και να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής καυσίμων.

Η Ινδία φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να επωφεληθεί. Η χώρα απέχει λιγότερο από τέσσερις ημέρες μέσω θαλάσσης από τους κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής του Κόλπου και βρίσκεται κοντά σε αγορές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας με μεγάλη ζήτηση καυσίμων, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαταραχές στον εφοδιασμό από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η διυλιστική ικανότητα της Ινδίας έχει αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο από το 2010, φτάνοντας τα 5,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η χώρα φιλοξενεί επίσης το συγκρότημα του Τζαμναγκάρ, το μεγαλύτερο διυλιστήριο στον κόσμο, το οποίο εξάγει ντίζελ, καύσιμα αεροσκαφών και βενζίνη σε πελάτες στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η Κίνα επίσης αναμένεται να ωφεληθεί. Η χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο σύστημα διύλισης στον κόσμο, με δυναμικότητα περίπου 18,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, σύμφωνα με το Energy Institute.

Η Νότια Κορέα και η Σιγκαπούρη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης και αυξημένη εξαγωγική δραστηριότητα. Και οι δύο χώρες λειτουργούν ως σημαντικοί περιφερειακοί κόμβοι επεξεργασίας και εμπορίου και βρίσκονται σε ιδανική θέση για να διαχειριστούν μεγαλύτερες ροές εισαγόμενου αργού.

Η ευρύτερη σημασία της ανάκαμψης της παραγωγής στον Κόλπο μπορεί τελικά να είναι μια μετατόπιση του σημείου από όπου ασκείται η επιρροή στις αγορές πετρελαίου, όπως αναφέρει το Reuters, αφού στο τρέχον περιβάλλον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα φαίνεται πιθανό να μετατοπιστεί προς τα μεγάλα κέντρα διύλισης και εξαγωγής στην Ασία και όχι προς τους ίδιους τους παραγωγούς αργού πετρελαίου.

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