Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ιστορικό όνομα Esprit ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αυτοκινητοβιομηχανία το 2028, καθώς η Lotus εξελίσσει ένα νέο supercar, το οποίο προς το παρόν είναι γνωστό με την κωδική ονομασία Type 135. Η βρετανική εταιρεία σχεδιάζει ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων, με υβριδικό σύστημα κίνησης και συνδυαστική απόδοση που στην κορυφαία έκδοση αναμένεται να υπερβαίνει τους 1.000 ίππους.

Στην ισχυρότερη διαμόρφωσή της, η νέα Esprit θα συνδυάζει έναν V8 κινητήρα 4,0 λίτρων με διπλή υπερτροφοδότηση και έναν ηλεκτροκινητήρα, επιδιώκοντας να διεκδικήσει μερίδιο στην κατηγορία όπου κυριαρχούν κατασκευαστές όπως η Ferrari και η McLaren.

Οι φιλοδοξίες της Lotus αποτυπώνονται και στις δηλώσεις του επικεφαλής της, Φενγκ Τσινγκφένγκ, ο οποίος έχει ήδη προσδιορίσει ως έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές του νέου μοντέλου τη Ferrari 849 Testarossa.

Η επιλογή του συγκεκριμένου αντιπάλου, που αποδίδει 1.050 ίππους, δείχνει το επίπεδο επιδόσεων στο οποίο στοχεύει η Lotus, παρότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την ισχύ ή τις επιδόσεις της Esprit.

Στην προϊοντική γκάμα της βρετανικής μάρκας, το νέο supercar αναμένεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στην Emira και την αμιγώς ηλεκτρική Evija, αποτελώντας την ισχυρότερη Lotus που θα διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο νέος V8 των 4,0 λίτρων και η τεχνολογία hot-V

Στην καρδιά της κορυφαίας Esprit αναμένεται να βρίσκεται ο W40, ένας οκτακύλινδρος κινητήρας που έχει αναπτύξει η Horse Powertrain, η κοινοπραξία των Geely, Renault και Aramco.

Πρόκειται για ένα μηχανικό σύνολο χωρητικότητας 4.000 κυβικών εκατοστών, με άμεσο ψεκασμό καυσίμου και δύο υπερσυμπιεστές, το οποίο αποδίδει περισσότερους από 680 ίππους και ροπή άνω των 800 Nm.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχιτεκτονική του κινητήρα. Οι δύο υπερσυμπιεστές έχουν τοποθετηθεί ανάμεσα στις δύο σειρές κυλίνδρων, στο εσωτερικό του σχηματισμού V, ακολουθώντας τη διάταξη που είναι γνωστή ως hot-V.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη μείωση των εξωτερικών διαστάσεων του κινητήρα, διευκολύνοντας την εγκατάστασή του πίσω από την καμπίνα των επιβατών, όπως απαιτεί η αρχιτεκτονική ενός κεντρομήχανου supercar.

Παρά τη μεγάλη χωρητικότητα και την υψηλή απόδοσή του, ο W40 έχει βάρος 200 κιλά. Καθένας από τους οκτώ κυλίνδρους διαθέτει χωρητικότητα 500 κυβικών εκατοστών, τιμή που θεωρείται θεωρητικά βέλτιστη από θερμοδυναμική άποψη.

Η Horse Powertrain έχει σχεδιάσει τον συγκεκριμένο κινητήρα με δυνατότητα αξιοποίησης και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως μεγάλα SUV και pick-up. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο άλλο μοντέλο που πρόκειται να τον χρησιμοποιήσει.

Υβριδικό σύστημα και κιβώτιο με αλλαγές σε 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Η ηλεκτρική υποβοήθηση της νέας Esprit θα προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, το οποίο έχει επίσης εξελίξει η Horse Powertrain.

Το νέο κιβώτιο, με την ονομασία 8LDCT, διαθέτει οκτώ σχέσεις μετάδοσης και έχει σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζεται ροπή εισόδου που μπορεί να φθάσει τα 1.050 Nm.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που ανακοινώνει ο κατασκευαστής, ο χρόνος αλλαγής σχέσης περιορίζεται στα μόλις 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου, στοιχείο που υπογραμμίζει τον προσανατολισμό του συστήματος στις υψηλές επιδόσεις.

Ο συνδυασμός του bi-turbo V8 με τον ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα αναμένεται να ανεβάσει τη συνολική ισχύ της κορυφαίας Esprit πάνω από το όριο των 1.000 ίππων, αν και οι ακριβείς προδιαγραφές παραμένουν προς το παρόν ανεπιβεβαίωτες από τη Lotus.

Στα σχέδια και εξακύλινδρη Esprit με περισσότερους από 700 ίππους

Η βρετανική εταιρεία ενδέχεται να μη περιοριστεί σε μία μόνο μηχανική έκδοση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να προστεθεί στην γκάμα και μια δεύτερη υβριδική επιλογή, με εξακύλινδρο κινητήρα.

Ως πιθανότερη λύση προβάλλει ο W30 της Horse Powertrain, ένας V6 με διπλή υπερτροφοδότηση, ο οποίος αποδίδει 544 ίππους και 700 Nm ροπής.

Με την προσθήκη της ηλεκτρικής υποβοήθησης, η συνδυαστική ισχύς αυτής της έκδοσης εκτιμάται ότι θα ξεπερνά τους 700 ίππους.

Σε αυτή την περίπτωση, η εξακύλινδρη Lotus Esprit θα τοποθετείται πιο κοντά στη Ferrari 296 GTB, προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση στην κατηγορία των υβριδικών supercars υψηλών επιδόσεων.