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Μία από τις πλέον εμβληματικές φανέλες στην ιστορία του μπάσκετ βγαίνει σε δημοπρασία, με τη λευκή φανέλα των Σικάγο Μπουλς που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA το 1998 να εκτιμάται ότι μπορεί να πωληθεί ακόμη και για 15 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για τη φανέλα με το θρυλικό νούμερο «23», την οποία φόρεσε ο Τζόρνταν στο Game 3 των τελικών απέναντι στους Γιούτα Τζαζ. Ήταν η τελευταία σεζόν του με τους Μπουλς, η περίφημη «Last Dance», η οποία χρόνια αργότερα αποτέλεσε το αντικείμενο του ομώνυμου ντοκιμαντέρ του ESPN και του Netflix.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, μπροστά στο κοινό του Σικάγο, ο Τζόρνταν και οι Μπουλς πέτυχαν μία επιβλητική νίκη, αλλάζοντας τη δυναμική της σειράς. Λίγο αργότερα, η ομάδα θα κατακτούσε το έκτο πρωτάθλημά της μέσα σε οκτώ σεζόν, ολοκληρώνοντας μία από τις σημαντικότερες δυναστείες στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Joopiter, πρόκειται για τη μοναδική δημοσίως γνωστή λευκή φανέλα από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση. Η εκτίμηση για την αξία της κυμαίνεται μεταξύ 10 και 15 εκατ. δολαρίων.

Η διαδικτυακή δημοπρασία με τίτλο «Driven to Greatness» θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Μπορεί να γράψει νέο ρεκόρ

Εφόσον η τιμή ξεπεράσει ακόμη και το χαμηλότερο όριο της εκτίμησης, η φανέλα μπορεί να γίνει η ακριβότερη μπασκετική φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Το σημερινό ρεκόρ ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν. Το 2022, η κόκκινη φανέλα που είχε φορέσει στο Game 1 των ίδιων τελικών πωλήθηκε έναντι 10,1 εκατ. δολαρίων, υπερδιπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η συλλεκτική αξία αντικειμένων που συνδέονται με τον Τζόρνταν παραμένει εξαιρετικά υψηλή δεκαετίες μετά την αγωνιστική του καριέρα. Μόνο φέτος, οι χρήστες του eBay έχουν δαπανήσει περισσότερα από 88 εκατ. δολάρια για κάρτες του Τζόρνταν, σύμφωνα με στοιχεία της Gemrate.

Πάντως, το απόλυτο ρεκόρ για αθλητικό συλλεκτικό αντικείμενο παραμένει πολύ υψηλότερα. Η περίφημη φανέλα «Called Shot» του Μπέιμπ Ρουθ από το World Series του 1932 πωλήθηκε το 2024 για 24,12 εκατ. δολάρια.

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