Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα στην ιστορία της βασιλικής μόδας, επιστρέφει στο προσκήνιο σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία του πώληση. Το μαύρο, αποκαλυπτικό φόρεμα με τους γυμνούς ώμους, που συνδέθηκε για πάντα με μία από τις πιο φορτισμένες νύχτες της ζωής της πριγκίπισσας, θα βγει ξανά σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s.

Η εκτιμώμενη αξία του ανέρχεται σε 150.000 έως 300.000 δολάρια, όμως η πραγματική του αξία για τους συλλέκτες δύσκολα αποτυπώνεται σε έναν αριθμό. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κομμάτι υψηλής ραπτικής. Είναι το φόρεμα που έγινε σύμβολο αυτοπεποίθησης, ανεξαρτησίας και δημόσιας απάντησης σε έναν επώδυνο γάμο.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της «Luxury Week» του Sotheby’s.

Η βραδιά που άλλαξε τα πάντα

Για να καταλάβει κανείς γιατί ένα μαύρο φόρεμα απέκτησε τόσο ισχυρό συμβολισμό, πρέπει να επιστρέψει στο καλοκαίρι του 1994.

Η Νταϊάνα είχε ήδη χωρίσει από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, από τον Δεκέμβριο του 1992, χωρίς όμως να έχει ακόμη ολοκληρωθεί το διαζύγιό τους. Εκείνο το βράδυ, στη Serpentine Gallery του Λονδίνου, το «Vanity Fair» διοργάνωνε ένα φιλανθρωπικό δείπνο και η πριγκίπισσα γνώριζε ότι κάθε της κίνηση θα βρισκόταν κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των φωτογράφων.

Υπήρχε όμως ένας ακόμη λόγος.

Την ίδια ημέρα, ο Κάρολος εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Charles: The Private Man, the Public Role» και παραδέχθηκε δημόσια ότι είχε υπάρξει άπιστος.

Η Νταϊάνα είχε πληροφορηθεί εκ των προτέρων τι επρόκειτο να μεταδοθεί. Ήξερε, επομένως, ότι η εμφάνισή της στη δημόσια εκδήλωση θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Αρχικά είχε σχεδιάσει να φορέσει ένα πιο συντηρητικό φόρεμα Valentino. Όταν όμως ο οίκος μόδας δημοσιοποίησε πρόωρα τις λεπτομέρειες της εμφάνισης, άλλαξε σχέδια.

Και τότε επέλεξε το φόρεμα που θα έμενε στην ιστορία.

Ήταν δημιουργία της σχεδιάστριας ελληνικής καταγωγής Χριστίνας Σταμπολιανής, την οποία η Νταϊάνα είχε παραγγείλει από το 1991. Το είχε θεωρήσει αρχικά αρκετά τολμηρό. Εκείνο το βράδυ, όμως, αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν.

Κοντό, εφαρμοστό, μαύρο και με τους ώμους ακάλυπτους, το φόρεμα απείχε πολύ από τη μέχρι τότε πιο συγκρατημένη εικόνα της «Shy Di».

Η Νταϊάνα εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες φορώντας το φόρεμα μαζί με ένα εντυπωσιακό κολιέ από σειρές μαργαριταριών και ένα μεγάλο οβάλ ζαφείρι.

Το μήνυμα δεν χρειάστηκε να ειπωθεί.

Η εικόνα μίλησε από μόνη της.

Η βρετανική εφημερίδα «The Sun» έγραψε τότε ότι «η εκδίκηση είναι σικ», συμβάλλοντας στην καθιέρωση της φράσης «φόρεμα της εκδίκησης».

Έκτοτε, η εμφάνιση της Νταϊάνα μετατράπηκε σε πολιτισμικό σύμβολο: το φόρεμα που φορά κάποιος όταν θέλει, χωρίς να πει λέξη, να δείξει ότι έχει ξαναβρεί τον έλεγχο.

Από την ντουλάπα της Νταϊάνα σε μια δημοπρασία εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων

Το φόρεμα πωλείται για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 1997, όταν η Νταϊάνα είχε διαθέσει 79 φορέματά της για φιλανθρωπικό σκοπό, συγκεντρώνοντας χρήματα για οργανώσεις κατά του καρκίνου και του AIDS.

Η πριγκίπισσα θα έχανε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα μόλις δύο μήνες αργότερα.

Αυτή τη φορά, πωλήτρια είναι η Briege Mackenzie, η οποία είχε αγοράσει το φόρεμα μαζί με τον σύζυγό της, Grahame.

Το ζευγάρι δεν ήταν επαγγελματίες συλλέκτες. Διατηρούσε το franchise της Body Shop στη Γλασκώβη τη δεκαετία του 1980 και ασχολούνταν περιστασιακά με αντίκες κυρίως για τη διακόσμηση του σπιτιού.

Ήταν όμως φανατικοί θαυμαστές της Νταϊάνα.

«Είχαμε το περιοδικό Hello παντού στο σπίτι καθώς μεγαλώναμε», έχει περιγράψει ο γιος τους, Euan Mackenzie.

Το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να συναντήσει την πριγκίπισσα σε φιλανθρωπική εκδήλωση προεπισκόπησης. Εκείνη φέρεται να τους είπε για το συγκεκριμένο φόρεμα: «Όλοι θέλουν αυτό το φόρεμα».

Η φράση αυτή τους ενθάρρυνε να διεκδικήσουν το κομμάτι στη δημοπρασία της Νέας Υόρκης. Το απέκτησαν έναντι 39.098 λιρών.

Για χρόνια παρέμεινε στην οικογενειακή κατοχή και χρησιμοποιήθηκε μόνο σε ορισμένες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Briege αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να το αποχωριστεί. Μέρος των εσόδων από τη νέα πώληση θα διατεθεί στο NHS Lothian Charity, για λογαριασμό του Royal Edinburgh Hospital.

Πριν από τη δημοπρασία, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά το φόρεμα στο πλαίσιο διεθνούς περιοδείας εκθέσεων, η οποία ξεκινά από τον Sotheby’s του Λονδίνου στις 18 Σεπτεμβρίου.

Γιατί το φόρεμα της Νταϊάνα αξίζει τόσο πολύ

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τη Νταϊάνα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενόψει και της 30ής επετείου από τον θάνατό της το 2027.

Παράλληλα, η αγορά προσωπικών αντικειμένων διασημοτήτων έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό χώρο συλλεκτικού ενδιαφέροντος.

Το 2023, το περίφημο «πουλόβερ με το μαύρο πρόβατο» της Νταϊάνα πωλήθηκε για 1,14 εκατ. δολάρια. Έναν χρόνο αργότερα, ένα ζευγάρι μπαλαρίνες της LK Bennett που είχε φορέσει η πριγκίπισσα άλλαξε χέρια για 9.100 δολάρια.

Η διαφορά δείχνει και το πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η αγορά αντικειμένων με ισχυρή ιστορία.

Και το συγκεκριμένο φόρεμα διαθέτει ίσως όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να ξεχωρίσει: βασιλική προέλευση, μόδα, σπανιότητα, σκάνδαλο και μια ιστορία που έχει περάσει στη λαϊκή κουλτούρα.

Οι ειδικοί του Sotheby’s αντιμετωπίζουν τέτοια αντικείμενα ως μοναδικές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει ένα απολύτως ίδιο κομμάτι στην αγορά ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Η τελική τιμή, επομένως, θα καθοριστεί από το πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι συλλέκτες για ένα αντικείμενο που συνδέεται τόσο έντονα με μια ιστορική προσωπικότητα.

Από τη Μέριλιν Μονρόε στην Τζέιν Μπίρκιν

Η αγορά των «κομματιών-μονόκερων» της μόδας έχει γνωρίσει θεαματικές πωλήσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι το διάφανο φόρεμα με τις κρυστάλλινες χάντρες που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday» στον Τζον Φ. Κένεντι το 1962. Το φόρεμα πουλήθηκε το 2016 για 4,8 εκατ. δολάρια.

Το 2022 επανήλθε στο προσκήνιο όταν το φόρεσε η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η περίπτωση της αυθεντικής Hermès Birkin της Τζέιν Μπίρκιν, η οποία τον Ιούλιο του 2025 πωλήθηκε έναντι 8,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ρεκόρ για αξεσουάρ μόδας σε ευρωπαϊκή δημοπρασία.

Ο αγοραστής, ο διευθύνων σύμβουλος της Valuence Holdings, Σινσούκε Σακίμοτο, αντιμετώπισε την αγορά όχι μόνο ως συλλεκτική επένδυση αλλά και ως αντικείμενο με τεράστια εμπορική και συμβολική αξία.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το φόρεμα της Νταϊάνα: ο αγοραστής δεν αποκτά απλώς ένα φόρεμα, αλλά ένα κομμάτι ιστορίας.

Το μικρό μαύρο φόρεμα ως όπλο

Η δύναμη του φορέματος, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο γεγονός ότι το φόρεσε η Νταϊάνα.

Βρίσκεται και στον συμβολισμό του.

Η ιστορικός μόδας Τζουστίν Πικαρντί θεωρεί ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά ενδύματα που φόρεσε ποτέ η πριγκίπισσα. Και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι η επιλογή της παρέπεμπε στην κληρονομιά της Κόκο Σανέλ.

Στη δεκαετία του 1920, η Σανέλ συνέδεσε το μικρό μαύρο φόρεμα με την εικόνα της σύγχρονης και ανεξάρτητης γυναίκας. Το μαύρο, που προηγουμένως συνδεόταν κυρίως με το πένθος, μετατράπηκε σε σύμβολο δύναμης και ελευθερίας.

Η Νταϊάνα, ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν ήταν μια γυναίκα που συνηθιζόταν να εμφανίζεται με ένα τόσο τολμηρό μικρό μαύρο φόρεμα.

Εκείνο το βράδυ, όμως, ακριβώς αυτή ήταν η δύναμη της επιλογής της.

Η μόδα έγινε δήλωση.

Και η στάση του σώματός της έκανε το μήνυμα ακόμη πιο καθαρό.

Η Νταϊάνα δεν έδειχνε μια γυναίκα που είχε ηττηθεί από έναν γάμο που κατέρρεε. Έδειχνε μια γυναίκα που είχε αποφασίσει να εμφανιστεί μπροστά σε όλο τον κόσμο με τους δικούς της όρους.

Τρεις δεκαετίες μετά, το μήνυμα παραμένει ίδιο

Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που το «φόρεμα της εκδίκησης» εξακολουθεί να συναρπάζει.

Η ιστορία του ξεπερνά τη βασιλική οικογένεια, τον Κάρολο και τον γάμο της Νταϊάνα. Αγγίζει κάτι πολύ πιο οικείο: την ανάγκη ενός ανθρώπου, μετά από μια μεγάλη απογοήτευση, να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του.

Η εικόνα της Νταϊάνα εκείνο το βράδυ έχει μείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη ακριβώς επειδή δεν χρειάστηκε να πει τίποτα.

Το φόρεμα είπε όσα εκείνη δεν είπε ποτέ δημοσίως.

Και σχεδόν 32 χρόνια αργότερα, το ίδιο φόρεμα επιστρέφει στην αγορά, αυτή τη φορά ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια βασιλικής μόδας που έχουν βγει ποτέ σε δημοπρασία.

Διαβάστε ακόμη

Η κυβέρνηση κρατάει «καύσιμα» για νέα παρέμβαση στην αντλία τον Οκτώβριο (vid)

Ηλεκτρικό Ι.Χ. με έως 150 ευρώ τον μήνα για 15.000 νοικοκυριά

Το γαλλικό σχέδιο για να προχωρήσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ