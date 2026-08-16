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Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της Ferrari αψήφησε την κριτική και πωλήθηκε για 40 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το πιο ακριβό καινούργιο αυτοκίνητο που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η φιλανθρωπική δημοπρασία του οίκου Sotheby’s για το εξατομικευμένο («tailor made») μοντέλο Luce, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αυτοκινήτου του Μοντερέι στην Καλιφόρνια, κατέρριψε το περσινό ρεκόρ, όταν η προσαρμοσμένη Daytona SP3 της Ferrari είχε πωληθεί έναντι 26 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία σε ανακοίνωσή της.

Τον Μάιο, η Ferrari αποκάλυψε το Luce με τιμή εκκίνησης 550.000 ευρώ (636.356 δολάρια), προκαλώντας κύμα κριτικής και πτώση στην τιμή της μετοχής της εταιρείας. Το όχημα σηματοδοτεί μια ρήξη με την παράδοση της Ferrari στα σπορ αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα αυτοκίνητα «tailor made» είναι μοναδικά οχήματα κατασκευασμένα κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές ενός αγοραστή.

Το μοντέλο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την LoveFrom, το στούντιο που ίδρυσε ο Jony Ive, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple και κεντρική φιγούρα πίσω από το iPhone και το iMac. Το αυτοκίνητο συνδυάζει ισχύ άνω των 1.000 ίππων με τετράθυρο σχεδιασμό.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, Benedetto Vigna, δήλωσε τον Μάιο ότι το μοντέλο δέχεται παραγγελίες τόσο από παλιούς όσο και από νέους πελάτες.

«Το Ferrari Luce δεν έχει καμία σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχετε δει από άλλους παίκτες», είχε δηλώσει τότε. «Πρέπει να το δεις και να το οδηγήσεις για να καταλάβεις ότι δεν έχει αντιγραφεί — ούτε το εσωτερικό, ούτε το εξωτερικό, ούτε οι επιδόσεις».

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Ferrari αύξησε τις ετήσιες προβλέψεις της στα τέλη του περασμένου μήνα, καθώς η ζήτηση για μοντέλα περιορισμένης παραγωγής, όπως η F80, και μια πιο ακριβή έκδοση του τετραθέσιου Purosangue ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

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