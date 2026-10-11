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Με το στόμα ανοιχτό, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν αυτά που άκουγαν, είχαν μείνει το απόγευμα της Παρασκευής τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας που ταξίδεψαν στο Μαϊάμι, όταν οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τους ενημέρωναν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να άρει τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ.

Λιγότερο από ένα 24ωρο αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε μια ακόμη πιο ηχηρή κίνηση κατά του ίδιου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας δημοσίως την αντικατάστασή του από έναν νέο Ουκρανό ηγέτη, που θα μπορούσε, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι είχε επανειλημμένα την ευκαιρία να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν το έκανε, ενώ του καταλόγισε ευθύνες για τη συνέχιση των επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων και τις επιπτώσεις τους στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι είχε ζητήσει από το Κίεβο να μην πλήττει ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές προκαλούν προβλήματα στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

«Του είπαμε: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο”» ανέφερε.

Η δημόσια αυτή επίθεση προσθέτει μια νέα διάσταση στο ήδη βαρύ κλίμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, καθώς ακολούθησε τον αιφνιδιασμό των Ουκρανών διαπραγματευτών από την αμερικανορωσική συμφωνία για το ντίζελ, την οποία ο Ζελένσκι είχε καταγγείλει ότι ενισχύει οικονομικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αντιπροσωπεία του Κιέβου είχε ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να συζητήσει μια πιθανή εκεχειρία με τη Μόσχα στον ενεργειακό τομέα. Αντ’ αυτού, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρέθηκαν προ τετελεσμένων, μπροστά σε μια απόφαση που φοβούνταν ότι θα εξασφάλιζε στον Πούτιν νέα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, υπονομεύοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική τους ισχύ.

«Δεν ήταν μόνο η δική μας αντιπροσωπεία εκεί, αλλά και μια ευρωπαϊκή» δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στον Kyiv Independent, για να προσθέσει: «Απλώς κάθονταν όλοι εκεί σαν ηλίθιοι».

Η Ουάσινγκτον ζητούσε από την Ουκρανία να περιορίσει τις επιθέσεις της κατά των ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, την ίδια ώρα που προσέφερε στη Μόσχα οικονομική ανάσα -και ενώ ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες του πολέμου κατά του Ιράν.

«Κι όμως, αυτός είναι που έμπλεξε τους πάντες σε έναν πόλεμο στο Ιράν -έναν πόλεμο χωρίς διέξοδο- και τώρα μας ξεπουλάει… Μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει μια προσωρινή, απατηλή ανάσα, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές» ανέφερε ο αξιωματούχος.

Όπως επισημαίνουν μέλη της αντιπροσωπείας που βρέθηκαν στη μεγαλούπολη της Φλόριντα, το βασικό τους ερώτημα ήταν γιατί το Κίεβο θα έπρεπε να εγκαταλείψει ένα σημαντικό μέσο άσκησης πίεσης στη Μόσχα, δηλαδή τα πλήγματα στις ενεργειακές της εγκαταστάσεις, εφόσον η Ρωσία δεν αναλάμβανε από την πλευρά της καμία υποχρέωση να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος.

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