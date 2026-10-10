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Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, ο οποίος θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού ομολόγου του, καταλογίζοντάς του ευθύνες τόσο για τη συνέχιση των εχθροπραξιών όσο και για τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, τις οποίες συνέδεσε με τις ελλείψεις και την άνοδο των τιμών του ντίζελ στη διεθνή αγορά.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη που μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Είχε πολλές ευκαιρίες να κάνει συμφωνίες, όμως δεν έκανε καμία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεσπάσει εάν ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

«Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει», ανέφερε, παραθέτοντας αριθμούς και εκτιμήσεις που δεν τεκμηρίωσε στις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι είχε επανειλημμένα τη δυνατότητα να επιτύχει μια διευθέτηση, αλλά επέλεξε να μην το πράξει.

«Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά επιλέγει να μην το κάνει», είπε, επαναφέροντας παράλληλα τον αβάσιμο ισχυρισμό του περί νοθείας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Trump on Ukraine: I suggest Ukraine gets a new leader who can make a deal. For some reason, Zelensky never does deals. https://t.co/QThRTontYd — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Στο στόχαστρο οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως την κριτική του προς το Κίεβο με τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από την ουκρανική ηγεσία να σταματήσει τα συγκεκριμένα πλήγματα λόγω των επιπτώσεών τους στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.

«Του είπαμε: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο”», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε μάλιστα τον Ζελένσκι ότι με τις ενέργειές του επιβαρύνει τους Αμερικανούς καταναλωτές και παραγωγούς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων αποτελούν σημαντικό ζήτημα για την αμερικανική οικονομία.

«Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, με το πετρέλαιο ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο», ισχυρίστηκε.

Επανερχόμενος στο ίδιο θέμα, τόνισε ότι οι αμερικανικές προειδοποιήσεις προς την ουκρανική πλευρά ήταν σαφείς: «Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη».

«Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…», πρόσθεσε.

Το παρασκήνιο των αμερικανικών πιέσεων και η πρόταση Ζελένσκι

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται να προστεθούν στις αποκαλύψεις του Axios για τις πιέσεις που είχε ασκήσει η αμερικανική κυβέρνηση προς το Κίεβο, ζητώντας τον μονομερή τερματισμό των επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ουάσινγκτον θεωρούσε ότι τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου συνέβαλαν στην αύξηση των τιμών των καυσίμων που πληρώνουν οι Αμερικανοί καταναλωτές.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είχε καταθέσει αντιπρόταση στον Τραμπ και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εισηγούμενος μια αμοιβαία συμφωνία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών των δύο χωρών.

Η ουκρανική πλευρά δήλωνε έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα διέκοπτε αντίστοιχα τους βομβαρδισμούς κατά των ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν αποδέχθηκε την πρόταση αμοιβαιότητας. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αντιμετώπιζε ως ισοδύναμες τις δύο κατηγορίες επιθέσεων και επέμενε ότι το Κίεβο έπρεπε να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, ανεξάρτητα από το εάν η Μόσχα θα αναλάμβανε αντίστοιχη δέσμευση.

Η νέα δημόσια επίθεση του Τραμπ στον Ζελένσκι αναδεικνύει την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, με την ενεργειακή κρίση και τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

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