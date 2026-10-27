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Στις 07:00 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες σε 12.018 εκλογικά τμήματα για τους 7.331.981 εγγεγραμμένους, με 36 ψηφοδέλτια να διεκδικούν την είσοδό τους της 26ης Κνεσέτ σε μία από τις πιο κρίσιμες εκλογές για το Ισραήλ.

Μάλιστα, στην αμφίρροπη αυτή αναμέτρηση, κανένα από τα δύο βασικά μπλοκ – ούτε ο συνασπισμός υπό τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση του Γκάντι Άιζενκοτ – δεν έχει εξασφαλισμένη την πλειοψηφία. Ο Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Η εκλογική διαδικασία, ωστόσο, συνοδεύεται από περιστατικά βίας, δολιοφθορών και εκατέρωθεν καταγγελιών.

#IsraelVoting: Voting Begins for Parliamentary Elections in Israel | #Middle East | Israel Election https://t.co/uOAwiUKIr6 — Arnab Goswami (Parody) (@parody46739) October 27, 2026

Επεισόδια, βανδαλισμοί και επιθέσεις

Στη Μπέιτ Σεμές, ομάδα διαδηλωτών προκάλεσε φθορές σε εκλογικό τμήμα, τοποθετώντας αφίσες με καλέσματα για αποχή και απορρίπτοντας σκουπίδια μπροστά από την πύλη εισόδου.

Παράλληλα, το κόμμα Haredi Public Party κατήγγειλε βίαιες επιθέσεις εναντίον στελεχών του σε εκλογικά κέντρα στις περιοχές Μπνέι Μπρακ, Μπέιτ Σεμές και Μπετάρ Ιλίτ, όπου είχε εγκαταστήσει ενημερωτικά περίπτερα. Το κόμμα προσέφυγε επίσημα τόσο στην ισραηλινή αστυνομία όσο και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Καταγγελίες για εξαφάνιση και αλλοίωση ψηφοδελτίων

Σειρά καταγγελιών δέχθηκε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και για ελλείψεις ψηφοδελτίων.

Το κόμμα Yisrael Beytenu κατήγγειλε ότι κατά το άνοιγμα της κάλπης δεν υπήρχαν τα ψηφοδέλτιά του στο εκλογικό τμήμα υπ’ αριθμόν 45 στην Κιριάτ Όνο. Η Εκλογική Επιτροπή εξέδωσε διευκρινιστική ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο τμήμα διέθετε κανονικά τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Το κόμμα People of Israel ανέφερε επίσης ελλείψεις, ενώ κατέγραψε αναφορές τόσο από πολιτικά όσο και από στρατιωτικά εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τις οποίες τα ψηφοδέλτιά του είχαν τοποθετηθεί ανάποδα, ώστε να μοιάζουν με λευκά.

Απόρριψη αιτιάσεων περί παρακολούθησης ψηφοφόρων

Νωρίτερα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή απέρριψε καταγγελία του κόμματος B’Yachad, σύμφωνα με την οποία εκπρόσωποι του Λικούντ παρακολουθούσαν παράνομα τους ψηφοφόρους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι υπήρξε μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό φωτογράφισης στο εκλογικό τμήμα του Μοσάβ Γιαρχίβ από μέλος της εφορευτικής επιτροπής, το οποίο σταμάτησε μόλις του έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις. Παράλληλα, υπενθύμισε ρητά ότι απαγορεύεται στους εκπροσώπους των κομμάτων να διαβιβάζουν στοιχεία για την προσέλευση των εκλογέων. Από την πλευρά του, το Λικούντ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση, δηλώνοντας ότι διατηρεί περίπτερα έξω από τα τμήματα όπου οι ψηφοφόροι παρέχουν πληροφορίες μόνο εθελοντικά.

Μηνύματα ηγεσίας και προσέλευση πολιτικών αρχηγών

Το εκλογικό του δικαίωμα στην Ιερουσαλήμ άσκησε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μιχάλ. «Πρόκειται για μια πραγματική γιορτή της δημοκρατίας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να τη χαλάσει ή να τη σαμποτάρει», δήλωσε, καλώντας όλους τους πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου.

Στις κάλπες προσήλθαν επίσης οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής του κόμματος «Togetherness» Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος έκανε λόγο για «μια κρίσιμη ημέρα για το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας», ο υπουργός και πρόεδρος του Otzma Yehudit, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο πρόεδρος των Δημοκρατικών Γιαΐρ Γκολάν, ο υπουργός Μπεζαλέλ Σμότριχ (Θρησκευτικός Σιωνισμός), ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν (Yisrael Beytenu), ο Αριέ Ντέρι (Shas), καθώς και οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων Γιουσέφ Τζαμπαρίν (Κοινή Λίστα) και Μανσούρ Αμπάς (Ra’am).

Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα

Η καταμέτρηση των ψήφων θα αρχίσει αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ισραήλ και Ελλάδας.

Κάθε εφορευτική επιτροπή θα καταμετρήσει τις ψήφους και θα διαβιβάσει τα αποτελέσματα, μαζί με τις κάλπες, στην αρμόδια περιφερειακή εκλογική επιτροπή. Εκεί θα επικυρωθούν οριστικά τα πρακτικά της ψηφοφορίας και στη συνέχεια τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν ηλεκτρονικά στους υπολογιστές της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, στην Κνεσέτ.

Τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη.

Ωστόσο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να καταμετρηθούν και οι ψήφοι που υποβάλλονται σε ειδικούς διπλούς φακέλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από ορισμένες κατηγορίες εκλογέων που ψηφίζουν εκτός του συνήθους εκλογικού τους τμήματος (όπως οι στρατιώτες που βρίσκονται στον Λίβαμο ή στη Γάζα).

Σύμφωνα με το άρθρo 11 του Θεμελιώδους Νόμου για την Κνεσέτ, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διαθέτει οκτώ ημέρες από την ημέρα των εκλογών για να δημοσιεύσει τα επίσημα αποτελέσματα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επομένως, η τελευταία ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωσή τους είναι η 4η Νοεμβρίου 2026. Πάντως, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή εκτιμά ότι η καταμέτρηση θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου.