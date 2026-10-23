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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα “τον πλήρη αποκλεισμό” της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης έπειτα από επίθεση που σημειώθηκε το πρωί, στην οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι. Αποφεύχθηκε “μεγάλης κλίμακας επίθεση”, ανέφερε σε ανακοίνωση το γραφείο του Νετανιάχου, διευκρινίζοντας ότι έχει δοθεί εντολή για τον αποκλεισμό της Χεβρώνας, της πόλης κοντά στην οποία σημειώθηκε η επίθεση, όπως και για τον “πλήρη αποκλεισμό” της Δυτικής Όχθης.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξουδετέρωσε τους δύο Παλαιστίνιους δράστες της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων, εκ των οποίων οι δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom (Κόκκινο Αστέρι του Δαβίδ).

Οι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ προτού τους εξουδετερώσουν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, μετέδωσε το AFP, δημοσιογράφοι του οποίου είδαν τα δύο άψυχα σώματα των δραστών να κείτονται το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ ένας στρατιώτης στεκόταν φρουρός.

Η ανταλλαγή πυρών διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. “Έπειτα από επίθεση με πυροβόλο όπλο στη διασταύρωση της Ιουδαίας, στρατιώτες εξουδετέρωσαν δύο τρομοκράτες”, ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του. Οι ισραηλινές αρχές συνήθως χρησιμοποιούν τον όρο “τρομοκράτης” για να περιγράψουν Παλαιστίνιους δράστες.