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Ηταν μια εντυπωσιακή χρονική σύμπτωση; Είναι από τις φορές που οι συνωμοσιολόγοι μπορούν άνετα να… πιάσουν δουλειά και πληκτρολόγια για να συνδέσουν μια τεχνική βλάβη που έγινε σε μια και μόνο εταιρεία, όχι μόνο με το ότι σήμερα είναι… Παρασκευή και 13, αλλά ακόμα περισσότερο με την κατάρρευση συστημάτων σε τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.

Σίγουρα, πάντως, αυτό που συνέβη από χθες στη Microsoft, όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα στους διακομιστές της, καταδεικνύει πόσο προετοιμασμένες είναι οι κοινωνίες για μια ξαφνική διακοπή κρίσιμων υποδομών.

We’re investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Microsoft struggles to restore services after a global outage hit companies and governments, leaving users without access to tools including Outlook, Teams and AI assistant Copilot. https://t.co/K0E1DEQn5g — The Associated Press (@AP) November 13, 2026

Μια βλάβη ήταν αρκετή για να προκληθούν εκτεταμένα προβλήματα στις ψηφιακές επικοινωνίες και σε επιχειρησιακές λειτουργίες από τις ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Η χρονική συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 3 Νοεμβρίου, μόλις εννέα ημέρες πριν από την εκδήλωση του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει νέες κατευθυντήριες οδηγίες, ζητώντας την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών, με έμφαση στην ικανότητά τους να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης.

Πρόκειται για τη συνέχεια μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, η οποία είχε παρουσιαστεί ήδη από τον Μάρτιο του 2025 και καλύπτει κινδύνους από φυσικές καταστροφές και κυβερνοεπιθέσεις μέχρι διακοπές κρίσιμων υπηρεσιών και γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Σίγουρα, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι ευρωπαϊκές αρχές γνώριζαν εκ των προτέρων το συγκεκριμένο πρόβλημα της Microsoft ή ότι οι δύο εξελίξεις συνδέονται επιχειρησιακά. Ωστόσο, η διακοπή των υπηρεσιών του τεχνολογικού κολοσσού ανέδειξε στην πράξη την εξάρτηση της σύγχρονης οικονομίας από περιορισμένο αριθμό ψηφιακών υποδομών.

Γιατί επηρεάστηκαν τόσα συστήματα παγκοσμίων από μια και μόνο εταιρεία

Με έδρα το Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον, η Microsoft συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους του πλανήτη, έχοντας δημιουργήσει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης πληροφορικής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο cloud computing, το λογισμικό γραφείου, την τεχνητή νοημοσύνη, τα βιντεοπαιχνίδια, τις μηχανές αναζήτησης και την επαγγελματική δικτύωση, διαθέτοντας ένα από τα πιο διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια στον κλάδο της τεχνολογίας.

Με χρηματιστηριακή αξία 2,86 τρισ. δολαρίων, η Microsoft διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της δημοφιλή προϊόντα και πλατφόρμες, όπως τα Windows, Azure, Microsoft 365, Xbox, LinkedIn, GitHub και Copilot. Εκατομμύρια καταναλωτές και επιχειρήσεις βασίζονται καθημερινά στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθιστώντας την εταιρεία αναπόσπαστο μέρος τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής ψηφιακής δραστηριότητας.

Και δίνουμε ένα παράδειγμα που αποτυπώνει το μέγεθος της εξάρτησης: Στο παρελθόν, οι τράπεζες διατηρούσαν σχεδόν όλα τα κρίσιμα πληροφοριακά τους συστήματα σε δικά τους κέντρα δεδομένων (data centers). Σήμερα, όμως, ολοένα μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών λειτουργιών έχει μεταφερθεί σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), τις οποίες παρέχουν τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Microsoft μέσω του Azure, η Alphabet μέσω του Google Cloud και η Amazon μέσω του Amazon Web Services.

Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από τη διαχείριση βάσεων δεδομένων πελατών και την επεξεργασία πληρωμών έως τον εντοπισμό απάτης και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η αυξανόμενη εξάρτηση από τους μεγάλους παρόχους cloud δημιουργεί και σημαντικούς κινδύνους. Μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας ή μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση σε οποιαδήποτε από αυτές τις πλατφόρμες δεν θα επηρέαζε μόνο μία τράπεζα, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές διαταραχές σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ταυτόχρονα.

Τι ακριβώς είχε ανακοινώσει η Κομισιόν εννέα ημέρες πριν

Στις 3 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η αρμόδια επίτροπος Χάτζα Λαμπίμπ παρουσίασε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα συχνότερες και πιο σύνθετες κρίσεις, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών.

Οι οδηγίες στηρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: την αυτονομία των νοικοκυριών για 72 ώρες, την εκπαίδευση των πολιτών από μικρή ηλικία, τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του πληθυσμού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση.

Η λογική της αυτονομίας των 72 ωρών είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους κατά τις πρώτες τρεις ημέρες μιας σοβαρής διαταραχής, όσο κινητοποιούνται οι δημόσιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Επιτροπή αναφέρεται ρητά στη διατήρηση βασικών εφοδίων και σε τσάντες έκτακτης ανάγκης, χωρίς όμως να επιβάλλει ένα υποχρεωτικό, ενιαίο κιτ σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες είναι φυσικά μη δεσμευτικές και απευθύνονται πρωτίστως στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ενισχύσουν την ενημέρωση και την προετοιμασία του πληθυσμού.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

26 Μαρτίου 2025

Η Κομισιόν παρουσιάζει την ευρωπαϊκή στρατηγική ετοιμότητας, με πρόβλεψη για τουλάχιστον 72 ώρες αυτονομίας των πολιτών.

3 Νοεμβρίου 2026

Παρουσιάζονται νέες πρακτικές οδηγίες προετοιμασίας για τους πολίτες, την εκπαίδευση και την επικοινωνία κινδύνων.

12 Νοεμβρίου 2026

Εκδηλώνεται μεγάλη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft, με προβλήματα σε Outlook, Teams και Microsoft 365.

13 Νοεμβρίου 2026

Οι επιπτώσεις συνεχίζονται στην Ασία και την Ωκεανία, επηρεάζοντας ακόμη και κυβερνητικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Τι συνέβη στη Microsoft – Τα 130.000 περιστατικά και η διάρκεια της βλάβης

Η διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft ξεκίνησε χθες Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης στο Outlook, το Teams, το Copilot και άλλες εφαρμογές του Microsoft 365.

Σύμφωνα με το Reuters, το πρόβλημα επεκτάθηκε σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, με τις δυσλειτουργίες να συνεχίζονται και κατά τις ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ασία την Παρασκευή.

Στην κορύφωση του περιστατικού, όπως μεταδίδει το AP, η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε περισσότερες από 130.000 αναφορές προβλημάτων πρόσβασης στο Outlook στις ΗΠΑ. Πρόκειται για αναφορές χρηστών και όχι για επιβεβαιωμένο αριθμό διαφορετικών ανθρώπων ή επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν.

Η διακοπή είχε ήδη διαρκέσει περίπου 12 ώρες, όταν η Microsoft ανακοίνωσε ότι είχε επιτύχει μερική αποκατάσταση των υπηρεσιών, χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει πλήρη και σταθερή επαναφορά.

Η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένοι διακομιστές είχαν καταστεί μη διαθέσιμοι, ενώ αυξημένα φορτία και προβλήματα στην κατανομή της κίνησης δυσχέραιναν την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Σε κάθε περίπτωση, δεν προέκυψαν ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας ή κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με τις ενημερώσεις της Microsoft. Τα διαθέσιμα στοιχεία παρέπεμπαν σε τεχνική δυσλειτουργία.

Από τις υπηρεσίες πληροφοριών μέχρι τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές

Η έκταση των επιπτώσεων δείχνει γιατί η διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών αντιμετωπίζεται πλέον ως ζήτημα ευρύτερης οικονομικής και κρατικής ασφάλειας.

Στη χώρα μας, οι χρήστες του outlook συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Παράλληλα, η Euronext συνέστησε το πρωί της Παρασκευής στις εισηγμένες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο για την κοινοποίηση εταιρικών πληροφοριών, καθώς η διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook της Microsoft έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην επικοινωνία. Αυτό επηρέασε και την Ελλάδα καθώς η Euronext διαχειρίζεται τα χρηματιστήρια του Παρισιού, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας, του Άμστερνταμ, του Όσλο, της Αθήνας και του Μιλάνου.

Στην Αυστραλία, η διακοπή επηρέασε ακόμη και την εθνική υπηρεσία πληροφοριών και την ομοσπονδιακή αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών και Κυβερνοασφάλειας Τόνι Μπερκ ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση ενεργοποίησε υφιστάμενη συμφωνία με τη Microsoft, ώστε να εξασφαλιστεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υπηρεσιών που εξυπηρετούν κρίσιμες αυστραλιανές ανάγκες.

Στην Ιαπωνία, κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η δυσλειτουργία επηρέασε τις πληροφοριακές υποδομές του κράτους, ενώ ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισαν και χρήστες του αμερικανικού Κογκρέσου.

Στην Ταϊβάν, η διακοπή επηρέασε εργασίες διαχείρισης κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Reuters, μία εταιρεία αναγκάστηκε ακόμη και να ακυρώσει προγραμματισμένη συναλλαγή επαναγοράς ομολόγων.

Στην Ινδία, οι αεροπορικές εταιρείες IndiGo και Akasa Air ανέφεραν προβλήματα στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποστήριξης των πελατών τους.

Ακόμη και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Anthropic αντιμετώπισαν προβλήματα σε συνδέσεις των υπηρεσιών τους με τη Microsoft.

Σύμφωνα με το Reuters, η αμερικανική κατασκευάστρια ηλεκτρικών φορτηγών Workhorse Group ανέβαλε τη δημοσίευση των τριμηνιαίων οικονομικών της αποτελεσμάτων από τις 12 στις 16 Νοεμβρίου, επικαλούμενη επιχειρησιακές διαταραχές εξαιτίας της βλάβης.

Γιατί η Ευρώπη φοβάται ένα ευρύτερο μπλακ άουτ

Η ευρωπαϊκή στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων, δεν σχεδιάστηκε ειδικά για τεχνικές βλάβες της Microsoft.

Στο επίσημο κείμενο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αντιμετώπισης κρίσεων του Μαρτίου 2025, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων: γεωπολιτικές εντάσεις, κυβερνοαπειλές, παραπληροφόρηση, κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση βασίζεται στην προετοιμασία για πολλαπλές κατηγορίες απειλών, αντί για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου μεμονωμένα.

Παράλληλα, η στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις για τη διατήρηση κρίσιμων κοινωνικών λειτουργιών, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων έκτακτης ανάγκης.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια οικονομία στην οποία τράπεζες, νοσοκομεία, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν κοινά δίκτυα, παρόχους υπολογιστικού νέφους και ψηφιακά συστήματα επικοινωνίας.

Μια σοβαρή τεχνική αστοχία μπορεί έτσι να επηρεάσει ταυτόχρονα πολλούς οργανισμούς, ακόμη και αν δεν υπάρχει επίθεση, δολιοφθορά ή διακοπή ηλεκτροδότησης.

Και το πρόβλημα της Microsoft αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση συστημικής εξάρτησης από κοινές ψηφιακές υποδομές.

Το προηγούμενο του 2024 και το πρόβλημα της εξάρτησης από λίγους παρόχους

Η παγκόσμια διακοπή της Microsoft δεν αποτελεί μεμονωμένη υπενθύμιση της ευπάθειας των ψηφιακών υποδομών.

Τον Ιούλιο του 2024, μια προβληματική ενημέρωση λογισμικού της CrowdStrike προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε υπολογιστές με Windows, με συνέπειες για αεροδρόμια, τράπεζες, νοσοκομεία και επιχειρήσεις.

Το περιστατικό εκείνο είχε διαφορετική τεχνική αιτία από τη σημερινή βλάβη, αλλά ανέδειξε τον ίδιο κίνδυνο: όταν μεγάλος αριθμός οργανισμών εξαρτάται από κοινές τεχνολογίες, ένα πρόβλημα μπορεί να αποκτήσει διεθνείς διαστάσεις.

Ο αναπληρωτής καθηγητής μηχανικής του Πανεπιστημίου RMIT, Μαρκ Γκρέγκορι, εξήγησε στον Guardian ότι οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε υπηρεσίες cloud πρέπει να διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις.

Η απώλεια μέρους των διαθέσιμων διακομιστών μπορεί να επιβαρύνει τους υπόλοιπους και να δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα, καθιστώντας την αποκατάσταση δυσκολότερη.

Το μάθημα δεν αφορά μόνο τη Microsoft. Αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο κράτη και επιχειρήσεις οργανώνουν την ψηφιακή τους λειτουργία.

Υπάρχει τελικά σχέση με τις προειδοποιήσεις των κυβερνήσεων;

Τα δύο γεγονότα, δηλαδή η προειδοποίηση της Κομισιόν και το πρόβλημα της Microsoft δεν συνδέονται άμεσα. Υπάρχει ωστόσο ουσιαστική σύνδεση ως προς τον κίνδυνο για τον οποίο προειδοποιούν οι ευρωπαϊκές αρχές, καθώς η χρονική σύμπτωση φέρνει στην επιφάνεια ένα ευρύτερο ζήτημα.

Μια βλάβη σε συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες. Μια αντίστοιχη ή μεγαλύτερη διαταραχή σε δίκτυα ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή πληρωμών θα μπορούσε να έχει πολύ πιο άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το μπλακ άουτ της Microsoft έρχεται να δείξει γιατί οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν την ετοιμότητα των κοινωνιών απέναντι σε απρόβλεπτες διακοπές κρίσιμων υπηρεσιών, εξού και οι οδηγίες για 72 ώρες αυτονομίας των πολιτών…