Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η προεδρία της Αργεντινής ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διεξάγει έρευνα για ενδεχόμενες σχέσεις 45 οντοτήτων με σχέδια υδρογονανθράκων γύρω από τα νησιά Μαλβίνες, γνωστά ως Φώκλαντ στη Βρετανία, στον απόηχο επιθετικής ομιλίας του Χαβιέρ Μιλέι για την κυριαρχία στο αρχιπέλαγος του νότιου Ατλαντικού.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (πρώτες ώρες του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας), η προεδρία είπε ότι έδωσε οδηγίες να ξεκινήσουν διαδικασίες σε βάρος 45 «φυσικών ή νομικών προσώπων» προκειμένου «να ερευνηθούν και να τιμωρηθούν» στην περίπτωση δραστηριοτήτων «που συνδέονται με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα νησιά Μαλβίνες μας».

Η ανακοίνωση έγινε την επομένη μιας ομιλίας του Χαβιέρ Μιλέι ο οποίος, επικαλούμενος «ούριους ανέμους» ως προς την ιστορική διεκδίκηση της κυριαρχίας της χώρας στα νησιά Μαλβίνες, ανακοίνωσε σκληρότερες κυρώσεις σε κάθε πετρελαϊκό σχέδιο γύρω από το αρχιπέλαγος, την κυριαρχία του οποίου διεκδικούν το Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο.

Η ανακοίνωση της προεδρίας δεν κατονομάζει τις οντότητες που έχουν τεθεί στο στόχαστρο, όμως, σύμφωνα με αργεντίνικα ΜΜΕ, πρόκειται, μεταξύ άλλων, για επιχειρήσεις από τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Δανία, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και το Ισραήλ.

Ενδεχόμενες κυρώσεις, συνεχίζει η προεδρία, θα αφορούν «όχι μόνο επιχειρήσεις που διεξήγαγαν παράνομα δραστηριότητες υδρογονανθράκων στην υφαλοκρηπίδα μας, αλλά και τους μετόχους τους και τις εταιρίες που τους παρέχουν υπηρεσίες».

Το αρχιπέλαγος των νησιών Μαλβίνες, το οποίο βρίσκεται περίπου 600 χιλιόμετρα από της ακτές της Παταγονίας στην Αργεντινή και διοικείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξε θέατρο πολέμου 74 ημερών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου το 1982. Τουλάχιστον 649 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην πλευρά της Αργεντινής και 255 σε αυτήν της Βρετανίας στην ένοπλη σύρραξη εκείνη.

Η σκλήρυνση του τόνου από τον Μιλέι για τις Μαλβίνες, που αποτελεί κεντρικό θέμα για την ταυτότητα της Αργεντινής, έρχεται μερικές ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδεολογικός σύμμαχος του κ. Μιλέι, είπε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να «αναθεωρήσει» την αμερικανική θέση ουδετερότητας, με φόντο την καταδίκη από πλευράς Αργεντινής της εξερεύνησης από βρετανική εταιρεία στα νερά ανοικτά των νησιών.

Αντιδρώντας στην ομιλία του Μιλέι, το Λονδίνο επαναβεβαίωσε την Παρασκευή ότι τα Φώκλαντ «είναι και θα παραμείνουν βρετανικά, γιατί αυτή είναι η συντριπτική βούληση των κατοίκων τους» και ότι η δέσμευσή του για τα νησιά «είναι απόλυτη και ακλόνητη».

Διαβάστε ακόμη