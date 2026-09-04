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Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επαναφέρει στο προσκήνιο τη μακροχρόνια διαμάχη της χώρας του με το Ηνωμένο Βασίλειο για τα Νησιά Φόκλαντ (Μαλβίνες), στρέφοντας τα πυρά του εναντίον ενός νέου πετρελαϊκού έργου στην αμφισβητούμενη περιοχή, την ώρα που η δημοτικότητα της κυβέρνησής του υποχωρεί.

«Σήμερα η εθνική μας υπόθεση αντιμετωπίζει έναν σαφή και άμεσο κίνδυνο», δήλωσε ο Μιλέι σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ της Πέμπτης, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση «απαιτεί μια ανάλογη απάντηση».

Στο πλαίσιο αυτής της αντίδρασης, ο Αργεντινός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται γύρω από τα νησιά χωρίς την έγκριση του Μπουένος Άιρες, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις με την Αργεντινή.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η χώρα θα κατασκευάσει μια ολοκληρωμένη ναυτική βάση στην Τιέρα ντελ Φουέγκο, τη νοτιότερη επαρχία της Αργεντινής, στο πλαίσιο του σχεδίου δημιουργίας «του σημαντικότερου κόμβου εφοδιαστικής στον Νότιο Ατλαντικό».

Η επιστροφή της εθνικής ρητορικής για τις Μαλβίνες

Μέχρι σήμερα, ο Μιλέι είχε υιοθετήσει πιο ήπιους τόνους στο ζήτημα των Φόκλαντ, τα οποία η Αργεντινή αποκαλεί Μαλβίνες.

Η στάση αυτή αποτελούσε διαφοροποίηση από τους αριστερούς προκατόχους του, οι οποίοι επαναλάμβαναν συχνά ότι στόχος τους ήταν η επιστροφή των νησιών υπό αργεντινή κυριαρχία, μετά την εδραίωση του βρετανικού ελέγχου ύστερα από τον σύντομο πόλεμο του 1982.

Η αλλαγή στάσης του Μιλέι έρχεται σε μια περίοδο όπου η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της προεδρίας του. Δημοσκόπηση του Ιουλίου έδειξε ποσοστό αποδοχής περίπου 37%, γεγονός που καθιστά την ανάδειξη ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς εθνικού ζητήματος πολιτικά ελκυστική.

Η κίνηση αναμένεται να αναζωπυρώσει τις εντάσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το πετρελαϊκό έργο Sea Lion πλησιάζει στο στάδιο παραγωγής και η διαμάχη αποκτά νέα διεθνή διάσταση.

Στο επίκεντρο το πετρελαϊκό έργο Sea Lion

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι θα επανεξετάσει την παραδοσιακά ουδέτερη θέση της Ουάσιγκτον για το καθεστώς κυριαρχίας των νησιών.

Ο Μιλέι αξιοποίησε τις δηλώσεις αυτές ως ένδειξη ότι η διεθνής ισορροπία μπορεί να μεταβάλλεται υπέρ της Αργεντινής.

«Άνεμοι αλλαγής ευνοϊκοί για την αξίωσή μας πνέουν σε όλο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Sea Lion, το έργο που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή τον Μάρτιο του 2028, με αρχική ημερήσια παραγωγή περίπου 35.000 βαρέλια πετρελαίου και ισοδύναμου φυσικού αερίου. Στα επόμενα στάδια προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της παραγωγής.

Την πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο κατέχει η βρετανική μονάδα της Navitas Petroleum, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στη βρετανική Rockhopper Exploration.

«Αν το επιτρέψουμε αυτό, θα δημιουργήσουμε κίνητρο στη βρετανική κυβέρνηση να ενισχύσει την κατοχή των νησιών και την εκμετάλλευση των πόρων μας», δήλωσε ο Μιλέι.

Το πετρέλαιο αλλάζει τα δεδομένα

Παρά το γεγονός ότι οι κάτοικοι των νησιών επιβεβαίωσαν σε δημοψήφισμα του 2013 την επιθυμία τους να παραμείνουν βρετανικό έδαφος, τα Φόκλαντ παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα εθνικής υπερηφάνειας στην Αργεντινή, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

Η οικονομία των νησιών βασιζόταν μέχρι σήμερα κυρίως στην αλιεία καλαμαριών, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. Η ανάπτυξη όμως των πετρελαϊκών αποθεμάτων μέσω του Sea Lion δημιουργεί νέα οικονομική και γεωπολιτική διάσταση.

Η Αργεντινή βρίσκεται ήδη σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα, με την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου από το κοίτασμα σχιστολιθικού πετρελαίου Vaca Muerta στην Παταγονία να ξεπερνά το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, η χώρα έχει ενισχύσει τις υπεράκτιες έρευνες στον Νότιο Ατλαντικό, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τα ενεργειακά αποθέματα που θεωρεί ότι βρίσκονται στην περιοχή.

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