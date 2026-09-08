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Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές και τα χτυπήματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, κρατώντας έτσι στα ύψη το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση και σε δεύτερο ιρανικό δεξαμενόπλοιο κοντά στο Τζασκ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι ένα μικρό τάνκερ χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο κοντά στο νησί Χαργκ, χωρίς να τραυματιστεί κανείς αφού το πλήρωμα το είχε εγκαταλείψει.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «πολλά» ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, σε απάντηση για την απόπειρα πυραυλικής επίθεσης σε ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση τη Δευτέρα εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, χωρίς ωστόσο να τα πλήξει. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτήν την πληροφορία.

Από την πλευρά τους και οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν απόψε ότι δεξαμενόπλοια που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που φιλοξενούν Αμερικανούς θα μπουν στο στόχαστρο, σε απάντηση για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων.

Το Ναυτικό των Φρουρών προειδοποίησε όλα τα πληρώματα να απομακρυνθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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