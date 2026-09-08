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Διφορούμενες είναι οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών αποδόσεων των ομολόγων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με ανάλυση της Morningstar DBRS. Παρά τις προκλήσεις, ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η συντριπτική πλειονότητα των ιδρυμάτων θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά της και τα πιστοληπτικά της προφίλ εντός των τρεχουσών αξιολογήσεων.

Όπως σημειώνει ο Μάικλ Ντρίσκολ, επικεφαλής πιστοληπτικής αξιολόγησης για τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Morningstar DBRS, οι τράπεζες διεθνώς διαθέτουν επαρκείς προβλέψεις και ισχυρά κεφάλαια σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομιών, ενώ οι ασφαλιστικές και οι μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες διαχειρίζονται κατάλληλα τα θεμελιώδη μεγέθη των ισολογισμών τους.

Στους ξεκάθαρους ωφελημένους της τρέχουσας συγκυρίας συγκαταλέγονται οι τράπεζες με δραστηριότητες στις κεφαλαιαγορές, καθώς ενισχύονται από τα ισχυρά αποτελέσματα στις συναλλαγές (trading). Αν και οι υψηλότερες αποδόσεις συνήθως επιβραδύνουν τις εκδόσεις χρέους, η επιθετική επενδυτική δραστηριότητα εταιρειών τεχνολογίας αιχμής (hyperscalers) στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης διατηρεί την προσφορά ομολόγων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στον αντίποδα, οι εκδότες μη επενδυτικής βαθμίδας αντιμετωπίζουν διεύρυνση των περιθωρίων (spreads) και αύξηση του συνολικού κόστους δανεισμού, καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί, απολαμβάνοντας ελκυστικές αποδόσεις σε τίτλους χαμηλότερου ρίσκου.

Η άνοδος των επιτοκίων πιέζει την παραγωγή νέων δανείων, αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και επιβαρύνει την ποιότητα του ενεργητικού, ιδιαίτερα για τους δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο. Παράλληλα, τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών καταγράφουν μη πραγματοποιηθείσες ζημίες λόγω της υποχώρησης των τιμών των τίτλων. Ωστόσο, οι επιδράσεις αυτές αντισταθμίζονται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέσω της σωστής διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού και των τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), ενώ μελλοντικά οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν τους τίτλους που λήγουν με σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις.

Οι πληθωριστικές ανησυχίες, οι οποίες τροφοδοτούνται από την κρίση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες δανεισμού, διατηρούν τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τη SIFMA, οι εκδόσεις αμερικανικών εταιρικών ομολόγων έως τον Ιούλιο του 2026 ανήλθαν σε 1,68 τρισ. δολάρια (+26,9% σε ετήσια βάση), ενώ το σύνολο των εκδόσεων χρέους (συμπεριλαμβανομένων των κρατικών και τιτλοποιημένων ομολόγων) έφτασε τα 7,4 τρισ. δολάρια. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες αναμένεται να κρατήσουν την προσφορά τίτλων και τις αποδόσεις σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Παρά τις πιέσεις, η ποιότητα ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποστηρίζεται καλύτερα από το αναμενόμενο. Αν και οι υψηλές τιμές επιτοκίων επηρεάζουν τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα και τις εταιρείες με υψηλή μόχλευση, η αγορά επαγγελματικών ακινήτων δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, ενώ οι αξίες των κατοικιών διατηρούνται σταθερές ή ανοδικές σε πολλές περιοχές. Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι αγορές μετοχών παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα με τη βοήθεια της εταιρικής κερδοφορίας, η χρήση υψηλής μόχλευσης (margin trading 1,417 τρισ. δολαρίων τον Ιούλιο του 2026) εγκυμονεί κινδύνους για απότομες διορθώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα έσοδα από προμήθειες στον κλάδο διαχείρισης πλούτου και κεφαλαίων.

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