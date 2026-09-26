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Με ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις μπήκε η Skroutz στη χρονιά του μεγάλου deal με την Blackstone, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει ένα ιδιαίτερα δυναμικό 2025.

Στην έκθεση διαχείρισης, που υπογράφηκε στα τέλη Μαρτίου και αναρτήθηκε χθες στο ΓΕΜΗ, η διοίκηση έκανε λόγο για «θετικές προοπτικές» και «ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις» για το ξεκίνημα του 2026, προσβλέποντας στη συνέχιση της ανοδικής πορείας και σε αξιόλογους ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων.

Είχε άλλωστε προηγηθεί μια χρήση κατά την οποία ο ενοποιημένος τζίρος αυξήθηκε σχεδόν 20%, στα 157,19 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία έκανε άλμα 42,6%, στα 11,43 εκατ. ευρώ.

Οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας πλήρους χρήσης πριν από την αλλαγή ελέγχου αποκαλύπτουν όμως και μία ακόμη ενδιαφέρουσα ψηφίδα της μετοχικής ιστορίας της εταιρείας. Τον Ιούλιο του 2025 η Southbridge, ένας από τους παλαιότερους επενδυτές της Skroutz, πούλησε το 5% που κατείχε πίσω στην ίδια την εταιρεία, εισπράττοντας 20 εκατ. ευρώ. Η επαναγορά χρηματοδοτήθηκε εν μέρει με ίδια κεφάλαια και εν μέρει με τραπεζικό δανεισμό.

Έκτοτε μεσολάβησε η πολύ μεγαλύτερη αλλαγή σκυτάλης. Η CVC, η οποία είχε επενδύσει στη Skroutz το 2020, έκανε το exit, η Blackstone απέκτησε την πλειοψηφία και μέρος της συμμετοχής τους διέθεσαν και οι συνιδρυτές, οι οποίοι παραμένουν μέτοχοι. Στο τιμόνι εξακολουθεί να βρίσκεται ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου (κεντρ. φωτ.), έχοντας πλέον μπροστά του μια διαφορετική πρόκληση: να μεταφέρει σε μεγαλύτερη κλίμακα και εκτός Ελλάδας το μοντέλο που η Skroutz έχτισε στην εγχώρια αγορά.

Η επιτάχυνση

Το 2025 έδωσε ισχυρή βάση για το επόμενο βήμα. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19,9%, από 131,13 εκατ. ευρώ σε 157,19 εκατ. ευρώ. Ακόμη ταχύτερα κινήθηκε η λειτουργική κερδοφορία, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων να αυξάνονται από 8,02 εκατ. ευρώ σε 11,43 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 8,81 εκατ. ευρώ από 6,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 5,83 εκατ. ευρώ έναντι 5,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε ισχυρή ρευστότητα. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 50,31 εκατ. ευρώ από 45,16 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 19,28 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε αισθητά, με τα χρηματοοικονομικά έξοδα να φθάνουν τα 3,13 εκατ. ευρώ από 1,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η διοίκηση έβλεπε τη δυναμική να περνά και στην επόμενη χρήση. Στην έκθεση διαχείρισης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το 2026 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές και με ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις», αποδίδοντας την εικόνα κυρίως στην ωρίμανση των υφιστάμενων προϊόντων, στα νέα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά και στην περαιτέρω εδραίωση του εμπορικού σήματος.

Η εκτίμηση έχει βέβαια τη χρονική της διάσταση. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου υπογράφηκε στα τέλη Μαρτίου και επομένως αποτυπώνει εικόνα μόνο από τους πρώτους μήνες της χρονιάς και όχι από την πορεία της εταιρείας έως σήμερα. Αποτελεί όμως την πρώτη ένδειξη ότι η δυναμική του 2025 είχε συνέχεια και στη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκε η μεγάλη αλλαγή μετόχου.

Τα 20 εκατ.

Πριν από την Blackstone και το exit της CVC είχε προηγηθεί μία ακόμη ενδιαφέρουσα μετοχική κίνηση. Τον Ιούλιο του 2025 η Skroutz αγόρασε από τη Southbridge Europe Mezzanine τις 3.141 μετοχές που κατείχε, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 20 εκατ. ευρώ ή 6.367,40 ευρώ ανά μετοχή.

Την ίδια περίοδο η εταιρεία υπέγραψε με δύο συστημικές τράπεζες συμβάσεις πίστωσης συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ με καθεμία. Η ίδια η Skroutz διευκρινίζει ότι η επαναγορά χρηματοδοτήθηκε με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και νέου τραπεζικού δανεισμού.

Η συναλλαγή άφησε αποτύπωμα και στον ισολογισμό, με τα ίδια κεφάλαια του ομίλου να υποχωρούν παρά την κερδοφόρο χρήση, ενώ η αύξηση του δανεισμού συνέβαλε και στην άνοδο του χρηματοοικονομικού κόστους.

Η νέα πίστα

Η επόμενη φάση δύσκολα μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην ελληνική αγορά. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η εγχώρια αγορά γίνεται ολοένα πιο διεθνής. Ενώ μεγάλοι ξένοι παίκτες, με πιο χαρακτηριστικές τις Temu και Trendyol, κινούνται προς την Ελλάδα διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Skroutz επιχειρεί την αντίστροφη διαδρομή: να μεταφέρει το μοντέλο που έχτισε εδώ στις υπόλοιπες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Κύπρος έχει προηγηθεί, ενώ Ρουμανία και Βουλγαρία βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας για μεγαλύτερο περιφερειακό αποτύπωμα.

Η εξωστρέφεια αποκτά έτσι ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Απέναντι σε πλατφόρμες με πολλαπλάσια γεωγραφική κλίμακα, η Skroutz χρειάζεται μεγαλύτερους όγκους, περισσότερους εμπόρους και μεγαλύτερη πελατειακή βάση.

Εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η είσοδος της Blackstone. Η CVC παρέδωσε μια Skroutz πολύ μεγαλύτερη και περισσότερο καθετοποιημένη από εκείνη στην οποία είχε επενδύσει το 2020. Ο νέος μέτοχος μπορεί να υποστηρίξει με κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνή δίκτυα ένα μεγαλύτερο περιφερειακό άνοιγμα, ενώ ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου και οι συνιδρυτές παραμένουν στην εταιρεία για να οδηγήσουν την επόμενη φάση.

Το τελευταίο μίλι

Η ανάγκη για μεγαλύτερη κλίμακα συνδέεται και με το πόσο έχει αλλάξει η ίδια η Skroutz. Δεν είναι πλέον απλώς η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών από την οποία ξεκίνησε. Η ηλεκτρονική αγορά, οι πληρωμές, η αποθήκευση, η εκτέλεση παραγγελιών και το δικό της δίκτυο τελευταίου μιλίου έχουν δημιουργήσει ένα πολύ περισσότερο καθετοποιημένο και κεφαλαιακά απαιτητικό μοντέλο.

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι μέσω της SLM Technologies βρίσκεται σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα 9 εκατ. ευρώ για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης δυναμικότητας, με προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Τον Δεκέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκε έκτη εκταμίευση, ύψους 801.479 ευρώ, με τις συνολικές εκταμιεύσεις από το χρηματοδοτικό σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και συστημικής τράπεζας να έχουν φθάσει τα 6,63 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη αυτής της υποδομής έχει αρχίσει να περνά και εκτός Ελλάδας. Τον Μάιο του 2025 ιδρύθηκε στην Κύπρο η Skroutz Delivery Services Limited, ως 100% θυγατρική της Skroutz Υπηρεσίες Διανομής, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παράδοσης και υποστήριξης logistics.

Η βαρύτητα του «τελευταίου μιλίου» φαίνεται και από το γεγονός ότι το δίκτυο της Skroutz Last Mile διαχειρίστηκε το 70% των παραγγελιών της πλατφόρμας το 2025, έναντι 52% το 2024.

Η Skroutz Last Mile ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό της σύστημα, από την οποία επηρεάστηκαν δεδομένα αποστολής δεμάτων και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών, δεδομένα πληρωμών ή κωδικοί πρόσβασης και ότι έλαβε μέτρα αντιμετώπισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Παράλληλα, συνέστησε στους χρήστες αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα και απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης.

Η έκταση του περιστατικού δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως. Εκπρόσωπος της Skroutz είχε αναφέρει πάντως ότι αφορά «δεκάδες χιλιάδες χρήστες» και ένα μικρό ποσοστό της συνολικής βάσης δεδομένων, με τους επηρεαζόμενους πελάτες να έχουν ενημερωθεί προσωπικά.

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