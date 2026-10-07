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Η ναυτιλία περνά για πρώτη φορά σε επιχειρησιακό επίπεδο στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, με τη σημερινή υπογραφή στην Αθήνα συμφωνίας για τα πιστοποιητικά ικανότητας των ναυτικών να δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο στη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Η συμφωνία υπογράφεται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου και της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων ενεργειακών οδών έχει αναδειχθεί σε ζήτημα πρώτης γραμμής για Αθήνα και Ουάσιγκτον.

Το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) αφορά τα Πιστοποιητικά Ικανότητας Ναυτικών και βασίζεται στη Διεθνή Σύμβαση STCW του 1978, η οποία καθορίζει διεθνώς τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών. Η υπογραφή του Μνημονίου έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας διεύθυνσης, η συμφωνία δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο για την αναγνώριση από την Ελληνική Δημοκρατία πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών των δύο χωρών.

Πρόκειται επομένως για ένα βήμα που υπερβαίνει τον τυπικό χαρακτήρα μιας διοικητικής διευθέτησης. Από ελληνικής πλευράς επισημαίνεται ότι η υπογραφή αποτελεί ορόσημο της κοινής δέσμευσης Ελλάδας και ΗΠΑ για βαθύτερη ναυτιλιακή συνεργασία, με επίκεντρο τη θαλάσσια ασφάλεια, τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, την ποιότητα της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης, αλλά και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών για τους ναυτικούς.

Η συμφωνία αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης της ναυτιλιακής διάστασης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως είχε αναδειχθεί ήδη πριν από την έναρξη του σημερινού Διαλόγου, η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας βρίσκεται στην ατζέντα των συνομιλιών, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι κρίσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ έχουν καταστήσει την προστασία των εμπορικών και ενεργειακών θαλάσσιων οδών κρίσιμο γεωπολιτικό ζήτημα.

Η διάσταση αυτή αποτυπώθηκε και στις σημερινές επαφές. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσφέρει θαλάσσια συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η Ελλάδα, άλλωστε, έχει ήδη κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ναυτική παρουσία για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Έτσι, το MoU για τα πιστοποιητικά των ναυτικών λειτουργεί ως η πρώτη χειροπιαστή συμφωνία της νέας ναυτιλιακής ατζέντας Αθήνας–Ουάσιγκτον: από τη μία πλευρά αφορά ένα πρακτικό ζήτημα με άμεση σχέση με την απασχόληση και την κινητικότητα των ναυτικών και, από την άλλη, δημιουργεί θεσμικό δίαυλο στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου προβλέπονται συνολικά τρία κείμενα συνεργασίας: πέραν του ναυτιλιακού MoU, η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για τους περιορισμούς στις εισαγωγές κατηγοριών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού και η Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Για τη ναυτιλία, όμως, η σημερινή υπογραφή έχει ιδιαίτερη σημασία: μετατρέπει για πρώτη φορά τη ναυτιλιακή συνεργασία από αντικείμενο πολιτικού διαλόγου σε συγκεκριμένη θεσμική συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για στενότερη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ σε εκπαίδευση, πιστοποίηση, ανθρώπινο δυναμικό και θαλάσσια ασφάλεια.

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