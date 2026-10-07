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Κοινή συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με το Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, για τον 6ο γύρο Στρατηγικου Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

«Σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις η ενεργειακή συνεργασία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο ειδικά με τον Κάθετο Διάδρομο που αποτελεί τη ραχοκοκαλία της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην στρατηγική ασφαλείας και την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ενώ πρόσθεσε ότι η αμερικανική αγορά δείχνει εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.

«Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», συμπλήρωσε.

«Κοινή μέριμνα οι συνθήκες σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», συνέχισε ο Έλληνας υπουργός. «Για την ευρωπαϊκή προοπτική των δυτικών Βαλκανίων είναι σημαντικό να αναδείξουμε τη σημασία τους με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας».

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», σύμφωνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος ανέφερε ότι «η ασφάλεια αυτή διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει επισιτιστική κρίση».

«Είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης επανένωσης της Κύπρου με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή», πρόσθεσε.

«Με αμυντικές δαπάνες πάνω από το όριο του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας. Η Ελλάδα έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις Αμερικανικές πρωτοβουλίες», συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Η Ελλάδα έχει στάση αρχής για όλα τα πεδία ένοπλων συγκρούσεων και αυτή είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η στήριξη του αμυνόμενου έναντι του επιτιθέμενου», είπε ο Έλληνας υπουργός. «Με αυτή τη λογική η Ελλάδα στήριξε όχι μόνο μέσω της Σούδας αλλά γίναμε και πάροχος ασφάλειας σε χώρες όπως ο Κύπρος και η Βουλγαρία. Όπως ανέφερα η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος παράγων στην επιχείρηση Ασπίδες στη Ερυθρά Θάλασσα. Αν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση τότε στο πλαίσιο αυτό μιας επιχείρησης που θα έχει στόχο την ασφαλή διέλευση στον Κόλπο, η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο».

«Οι επιχειρήσεις που συμμετέχει η Ελλάδα είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών», τόνισε απαντώντας σε ερώτηση, ενώ συμπλήρωσε «η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν καταστεί αναγκαιό είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι διασφαλίζεται η ενεργειακή και η τροφοδοτική αλυσίδα

Συζητήσαμε και τα θέματα που αφορούν το Ισραήλ. Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβουλία 3+1 που περιλαμβάνει Κύπρο και ΗΠΑ. Η αντίληψή μας για τα θέματα της Μ. Ανατολής με τον κ. Ρούμπιο είναι κοινή. Πρέπει να προχωρήσει σε δεύτερη φάση το σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα και να σταματήσουν οι ενέργειες στη δυτική όχθη που εμποδίζουν την ειρήνευση».

Ρούμπιο: Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας. Η σπουδαιότητα αυτή υπογραμμίζεται από τον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου και η Ελλάδα το κάνει αυτό», πρόσθεσε τονίζοντας ότι «Η Ελλάδα είναι κοινός σύμμαχός μας όσον αφορά στο μεταναστευτικό και τις τρομοκρατικές απειλές. Είναι εκτεθειμένη σε απειλές μαζικών μεταναστευτικών ροών. Ανακοινώνουμε νέο μνημόνιο συνεργασίας σε επίπεδο ασφαλείας κατά της τρομοκρατίας».

Παράλληλα επεσήμανε ότι «έχουμε συνεργασία κατά του παράνομου εμπορίου τέχνης. Εμείς στις ΗΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού».

«Λόγω γεωγραφίας, η Ελλάδα είναι σταυροδρόμι πολλών οδών και βρίσκεται εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση.

«Κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Έχουμε μεγάλη δέσμευση σε αυτό. Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια όπως φαίνεται και στην περίπτωση του Ιράν. Τα γεγονότα αυτά μας έχουν δείξει ότι έχουμε ανάγκη διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας. Έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα. Κάποια από τα έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αναλυθούν σε συγκεκριμένα φόρα».

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες. Οτιδήποτε συμφωνήσουν οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στο ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστρεψε τις ικανότητές τους να κατασκευάσουν drone, το πολεμικό τους ναυτικό. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα όσο πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πώς θα το πετύχουμε θα το δούμε. Η οικονομία τους είναι σε ελεύθερη πτώση, τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, υπάρχει ροή πετρελαίου ίδια με πριν τη σύγκρουση. Εκείνοι έβαλαν τον λαό του Ιράν σε αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει μια ομάδα κρούσης για το πώς θα υπάρξουν ενέργειες ρύθμισης για να αμβλυνθεί ο κίνδυνος από την SI. Έχουμε μια ομάδα κρούσης που έχει εμπλακεί. Είναι ένα νέο ζήτημα που εξελίσσεται γρήγορα. Έχουμε παγιώσει μια διαδικασία και συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους μας. Είδατε τι έκανε ο πρόεδρος Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το ερώτημα είναι πώς να δαμάσουμε τα θετικά στοιχεία αμβλύνοντας τους κινδύνους.

Η ΤΝ αποτελεί μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση γιατί μπορεί να παρέχει δυνατότητες σε όλο τον κόσμο και να βελτιώσει τα επίπεδα γνώσης. Από την άλλη υπάρχουν και κίνδυνοι παραπληροφόρησης. Εξ αυτού του λόγου η θέση μας είναι ότι απαιτείται μια έξυπνη ρύθμιση. Η πραγματικότητα είναι ότι η ΤΝ είναι διπλής χρήσης μπορεί να είναι ευεργετική και καταστροφική. Η ΤΝ μπορεί στη σωστή δοσολογία να καταστεί φάρμακο για τις κοινωνίες, σε λάθος δοσολογία μπορεί να καταστεί φαρμάκι. Ναι στη ρύθμιση όχι στην τεχνοφοβία».

Ρούμπιο: Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα στην περιοχή – Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν γερά θεμέλια

«Έχουμε μεγάλο χρέος στην Αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή». Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «Chevron και Exxonmobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας», συμπληρώνοντας ότι «η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Στην καρδιά των σχέσεων μας είναι οι λαοί μας. Η Ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα».

Ειδικότερα, κοινές δηλώσεις στον Τύπο παραχώρησαν ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τη διμερή συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα είναι άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τονίζουμε τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ συμπλήρωσε: «Υπάρχει ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι το πιο σημαντικό παράδειγμα. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να αναλάβει τις δικές του ευθύνες».

Γεραπετρίτης: Ελλάδα και ΗΠΑ με κοινές αξίες για ειρήνη, ευημερία και ασφάλεια

«Η συνεργασία μας έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ ταυτόχρονα ασχολούμαστε με την άμυνα, τις υποδομές, την ψηφιακή τεχνολογία και την επιβολή του νόμου, τις ναυτιλιακές υποθέσεις αλλά και τους στενούς δεσμούς των δύο λαών» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και συνέχισε: «Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της προόδου.

Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή ή πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας.

Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθιών αλλαγών.

Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για τη ναυτιλιακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό.

Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια του 2025 2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη.

Η γεωγραφία της Ελλάδας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων».

Ροπύμπιο: Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ

Ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ, στην αμυντική συνεργασία, την ενέργεια και τις επενδύσεις έδωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος κατά την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή.

«Σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας, χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία. Και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τις ΗΠΑ.

Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς.

Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελεί κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στις πολλαπλές εστίες έντασης διεθνώς, από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας και τη Μέση Ανατολή έως την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρές συμμαχίες.

Ρούμπιο για νέα αμυντική συνεργασία με τη Φλόριντα

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου αναμένεται, όπως ανέφερε, να ανακοινωθούν και νέες πρωτοβουλίες στον αμυντικό τομέα.

Μεταξύ αυτών είναι η ένταξη της Ελλάδας σε πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο πλευρών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.

Η Οικονομική Διακήρυξη ΗΠΑ – Ελλάδας δεσμεύει τα δύο έθνη. Θα συνεχίσουν να εργάζονται, όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα και αυτό συμπεριλαμβάνει, φυσικά, τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι έναν άλλο τομέα με πολύ ισχυρή συνεργασία, επ’ ωφελεία και των δύο.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην οικονομική συνεργασία και στην ανάγκη δημιουργίας ασφαλών εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά και στην παραγωγή τους.

Η άφιξη Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών

O Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον Μάρκο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών λίγο μετά τις 9 το πρωί και αμέσως μετά ξενάγησε τον Αμερικανό ομόλογό του στον χώρο του Υπουργείου παρουσιάζοντας τα εκθέματα του χώρου.

Μετά τη συνάντηση, οι επιμέρους ομάδες θα συνεχίσουν τις εργασίες τους σε άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, τεχνολογία, ναυτιλία και περιφερειακά ζητήματα.

Το «καλώς ήρθατε στην Αθήνα» της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον Μάρκο Ρούμπιο

«Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε στην Ελλάδα τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας. Η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του @POTUS, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, του εμπορίου και των επενδύσεων, καθώς και της ενεργειακής συνεργασίας. Η εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και, μαζί, οικοδομούμε ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον για τις δύο χώρες μας και την περιοχή» γράφει στην ανάρτησή της στο Χ η πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Welcome to Athens, @SecRubio! 🇺🇸🇬🇷

It is an honor to welcome Secretary of State Marco Rubio to Greece as he leads the U.S. delegation for the Sixth U.S.-Greece Strategic Dialogue. His visit underscores the strength of our alliance and our shared commitment to advancing @POTUS’s priorities, including defense cooperation, trade and investment, and energy cooperation.

The U.S.-Greece partnership has never been stronger, and together we are building an even more secure and prosperous future for both our nations and the region. — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 6, 2026

Πώς η Ελλάδα μπαίνει βαθύτερα στον νέο αμερικανικό χάρτη ισχύος

Η Ελλάδα έχει ήδη θέση σε κρίσιμα κομμάτια αυτού του σχεδιασμού. Τα F-35 έχουν δρομολογηθεί, τα F-16 αναβαθμίζονται σε Viper, αμερικανικό LNG περνά από ελληνικές υποδομές προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, Chevron και ExxonMobil έχουν παρουσία στις ελληνικές έρευνες, ενώ το 3+1 με Κύπρο και Ισραήλ επιστρέφει στην ατζέντα και η σημερινή επίσκεψη αφορά το επόμενο βήμα.

Η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής δείχνει και το εύρος των φακέλων. Δίπλα στον Ρούμπιο βρίσκεται η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την οποία ο ίδιος έχει πιστώσει δημοσίως με την προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ειδική αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο. Μαζί του ταξιδεύουν επίσης η Κέιτ Ντίλον, αρμόδια για Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις, και ο Ντίλαν Τζόνσον, αρμόδιος για Global Public Affairs. Τον δρόμο είχε ανοίξει νωρίτερα η Άλισον Χούκερ, επικεφαλής των Πολιτικών Υποθέσεων του State Department, η οποία είχε βρεθεί στην Αθήνα για την προετοιμασία της επίσκεψης.

Η Πνύκα

Μετά τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας της αμερικανικής πρεσβείας, ο Ρούμπιο θα ανέβει στην Πνύκα για την πιο πολιτικά φορτισμένη στάση του προγράμματός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα αρκεστεί στην κλασική αναφορά στην Ελλάδα ως γενέτειρα της Δημοκρατίας. Με την Ακρόπολη στο φόντο, αναμένεται να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη «ανανέωση του δυτικού πνεύματος», ενώνοντας σε μία ιστορική διαδρομή την Αθήνα και τη Ρώμη, τη χριστιανική παράδοση και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Στην αρχαία Ελλάδα θα αναζητήσει όσα θεωρεί ότι έδωσαν αργότερα στη Δύση την ορμή της: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και την τόλμη της εξερεύνησης του αγνώστου. Η πολιτική αιχμή θα αφορά το σήμερα. Ο Ρούμπιο αναμένεται να προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου έχει ξεχάσει αυτές τις ιδιότητες και να καλέσει ΗΠΑ και Ευρώπη να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή τους κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν μαζί τη νέα εποχή ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων.

Τα όπλα των F-35

Στην άμυνα, η συζήτηση έχει ήδη περάσει πέρα από την απόκτηση των F-35. Το επόμενο κεφάλαιο είναι τι δυνατότητες θα έχουν τα νέα μαχητικά και πώς θα επιχειρούν μαζί με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper. Η Αθήνα έχει ήδη ανοίξει με την Ουάσιγκτον τη συζήτηση για πρόσθετα προηγμένα όπλα και συστήματα. Η λογική δεν είναι να προστεθούν απλώς νέοι πύραυλοι σε μια λίστα αγορών, αλλά να χτιστεί γύρω από F-35 και Viper ένα πλήρες πακέτο αποστολών για την Πολεμική Αεροπορία της επόμενης δεκαετίας.

Τα αεροσκάφη είναι η βάση. Η πραγματική αλλαγή θα κριθεί από τα όπλα που θα μπορούν να μεταφέρουν, τα συστήματα με τα οποία θα συνεργάζονται και τις αποστολές που θα μπορούν να αναλαμβάνουν. Στον Στρατηγικό Διάλογο προστίθεται και η Επιστολή Προθέσεων για συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας.

Το LNG

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η διαδρομή μέσω της οποίας η Ελλάδα επιδιώκει να διοχετεύσει μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Για την Αθήνα σημαίνει μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγαλύτερη πρόσβαση του αμερικανικού φυσικού αερίου σε αγορές που συνεχίζουν να περιορίζουν την εξάρτησή τους από τη Ρωσία.

Chevron και ExxonMobil προσθέτουν δεύτερη διάσταση. Η παρουσία δύο αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες βάζει συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε μια ζώνη όπου οι ενεργειακοί σχεδιασμοί συνοδεύονται από γεωπολιτικές και νομικές διαφορές.

Νοτίως της Κρήτης, όπου η λιβυκή πλευρά έχει προβάλει αιτιάσεις που συνδέονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η παρουσία της Chevron προσθέτει έναν παράγοντα που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε. Δεν σημαίνει ότι μια αμερικανική εταιρεία μετατρέπει τις ελληνικές θέσεις σε θέσεις της Ουάσιγκτον. Σημαίνει όμως ότι στην ίδια περιοχή υπάρχουν πλέον και συγκεκριμένα αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα.

Τα επόμενα βήματα στο 3+1

Ο Μάρκο Ρούμπιο γνωρίζει καλά το σχήμα Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ–ΗΠΑ. Ως γερουσιαστής είχε ενεργό ρόλο στη νομοθετική προσπάθεια που ενίσχυσε την αμερικανική εμπλοκή στην ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία της Ανατολικής Μεσογείου.

Το 3+1 επιστρέφει τώρα με συγκεκριμένο υλικό: ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια. Γι’ αυτό στην Αθήνα θα προσέξουν ιδιαίτερα και τις διατυπώσεις του Ρούμπιο για την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν αναμένεται θεαματική αμερικανική παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά. Έχει όμως σημασία πώς θα συνδέσει η Ουάσιγκτον την Ελλάδα με τις ενεργειακές διαδρομές, τις περιφερειακές συνεργασίες και την ασφάλεια της περιοχής.

Η περιοδεία του Ρούμπιο δεν περιλαμβάνει στάση στην Άγκυρα. Αυτό δεν σημαίνει αλλαγή αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία, αλλά σπάει την παλαιότερη σχεδόν αυτόματη λογική μιας παράλληλης στάσης στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το ραντεβού στο Μαξίμου

Το απόγευμα ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κροατία, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών. Στη συζήτηση θα μπουν, πέρα από τα διμερή, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία και η Ανατολική Μεσόγειος.

Μέχρι τότε ο Στρατηγικός Διάλογος θα έχει φέρει και τρεις συγκεκριμένες υπογραφές: τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριδας, την ανανέωση του μνημονίου για την προστασία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού και το μνημόνιο για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας θα είναι σε ισχύ σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την κορύφωση των μέτρων να αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

– Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

– η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

– η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

– η Πανεπιστημίου

– η Σταδίου

– οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος

Οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.

– Τι ισχύει για το Μετρό και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.

Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.

Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.

Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

– Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρήση drones για εναέρια επιτήρηση, ενώ ισχυρή θα είναι η παρουσία της Αστυνομίας σε όλα τα σημεία όπου θα βρεθεί ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προβλέπονται στην Πνύκα, όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία.

Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία, καθώς και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.

– Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 06:00 της Πέμπτης

Παράλληλα, από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η ζώνη της απαγόρευσης περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Για όσους πρόκειται να κινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, το βασικό δεδομένο είναι ότι οι περιορισμοί θα μεταβάλλονται ανάλογα με το πρόγραμμα της αμερικανικής αποστολής. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον μπορούν, την περιοχή, ενώ και οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές έκτακτες αλλαγές και καθυστερήσεις.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

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