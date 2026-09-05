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Μια απίστευτη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νεπάλ, όπου ένας ακόμη εργάτης ανασύρθηκε ζωντανός από υπόγεια σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου, δέκα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα.

Ο τρίτος εργαζόμενος εντοπίστηκε και απεγκλωβίστηκε την Παρασκευή στην περιοχή Ρασούβα, κοντά στον ποταμό Τρισούλι, σε μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την καταστροφή.

Η διάσωσή του ήρθε λίγες ώρες μετά τον απεγκλωβισμό δύο ακόμη εργατών από το ίδιο σημείο, ανεβάζοντας στους τρεις τον αριθμό των ανθρώπων που κατάφεραν να επιβιώσουν μέσα στη σήραγγα.

11 DAYS TRAPPED. 64-YEAR-OLD WOMAN RESCUED ALIVE! Chandika Shrestha was rescued from the 4th floor of her flooded home in Vetravati, Nuwakot, on the 11th day. Nepal’s Armed Police Force airlifted her to Kathmandu for urgent medical care. 🙏 pic.twitter.com/nQS5AeXQmd — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 5, 2026

Κατάφεραν να φτάσουν στα 180 μέτρα κάτω από την επιφάνεια

Οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να ανοίξουν ειδική δίοδο προς τη σήραγγα, πραγματοποιώντας γεώτρηση σε φρεάτιο και χρησιμοποιώντας ακόμη και ελεγχόμενες εκρήξεις για να απομακρύνουν εμπόδια.

Οι εργάτες βρίσκονταν περίπου 180 μέτρα μέσα στη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου, η οποία είχε πλημμυρίσει και αποκλειστεί από τόνους λάσπης και συντρίμμια.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι διασώστες έπρεπε να κινηθούν σε περιορισμένο χώρο, με την παρουσία νερού και ασταθών σημείων στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Νέα διάσωση από πλημμυρισμένο σπίτι

Παράλληλα με την επιχείρηση στη σήραγγα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα διασώθηκε από σπίτι στην περιοχή Νουακότ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με κατολισθήσεις, καταστροφές υποδομών και ολόκληρες περιοχές να παραμένουν αποκομμένες.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι σε υδροηλεκτρικά έργα

Η κατάσταση παραμένει δραματική σε πολλά σημεία του Νεπάλ, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 900 εργαζόμενοι σε 12 υδροηλεκτρικά έργα αγνοούνται.

Από αυτούς, περίπου 500 άνθρωποι εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγες, καθώς οι πλημμύρες προκάλεσαν καταρρεύσεις και μπλόκαραν τις εξόδους.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες, με την ελπίδα να εντοπίσουν και άλλους επιζώντες, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη πολλές ημέρες από την καταστροφή.

Οι πλημμύρες που σάρωσαν το Νεπάλ

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη χώρα.

Ποτάμια υπερχείλισαν, δρόμοι καταστράφηκαν και κατολισθήσεις έπληξαν ορεινές περιοχές, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Οι Αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες, ενώ ο τελικός απολογισμός των θυμάτων και των αγνοουμένων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

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