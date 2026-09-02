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Το Νεπάλ ζητά οικονομική αποζημίωση για τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, μετά τις φονικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 1.100 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, δήλωσε ότι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ινδία έχουν συμβάλει «σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό» στην κλιματική αλλαγή, ενώ μικρότερες χώρες όπως το Νεπάλ «πληρώνουν το τίμημα» των επιπτώσεων.

«Το Νεπάλ πρέπει να υψώσει το ανάστημά του διεθνώς και να μετατρέψει αυτό το ζήτημα σε θέμα δικαιοσύνης», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα θέσει το θέμα «με σαφήνεια και αποφασιστικότητα» σε διεθνείς οργανισμούς.

Η καταστροφή από τις πλημμύρες και το αίτημα διεθνούς βοήθειας

Η απαίτηση του Νεπάλ έρχεται μετά τις αιφνίδιες πλημμύρες της 26ης Αυγούστου στη λεκάνη του ποταμού Μποτέκοσι, οι οποίες προκλήθηκαν από τεράστια κατάρρευση βράχων και πάγου κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο επίσημος απολογισμός έχει ανέλθει στους 1.114 νεκρούς, ενώ σχεδόν 4.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν κατοικίες, κρίσιμες γέφυρες και σημαντικές υποδομές υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιβαρύνουν δυσανάλογα χώρες που έχουν συμβάλει ελάχιστα στις παγκόσμιες εκπομπές, ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Πίεση ενόψει της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα

Το αίτημα διατυπώνεται λίγο πριν από την ετήσια σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα τον Νοέμβριο, όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να πιέσουν τα πλουσιότερα κράτη για περισσότερη χρηματοδότηση σχετικά με τις απώλειες και τις ζημιές που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η περίπτωση του Νεπάλ ενισχύει τη διεθνή συζήτηση για το ποιος πρέπει να αναλάβει το οικονομικό βάρος των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

«Το Νεπάλ δεν μπορεί να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές για λογαριασμό των ρυπαντών. Δεν μπορεί να προστατεύσει τα Ιμαλάια μόνο μέσω της προσαρμογής, ενώ ο κόσμος συνεχίζει να καίει περισσότερα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε η διεθνής συμμαχία οργανώσεων Global Campaign to Demand Climate Justice.

Έκκληση για άμεση χρηματοδότηση από τον ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ ανέφερε επίσης ότι η χώρα έχει ζητήσει επείγουσα βοήθεια από το Ταμείο Αντιμετώπισης Απωλειών και Ζημιών του ΟΗΕ, το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίζει ευάλωτες χώρες μετά από κλιματικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κόστος αποκατάστασης υπερβαίνει κατά πολύ τις δυνατότητες της εγχώριας οικονομίας και η αναμονή μέχρι τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου τον Δεκέμβριο θα είναι πολύ αργή για τις ανάγκες της χώρας.

Το Νεπάλ υποστηρίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής πλήττουν πλέον άμεσα τις υποδομές, την οικονομία και την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων στις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη.

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