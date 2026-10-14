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Tα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 στην Ισπανία εξασφάλισε η Netflix, η οποία θα συνδιοργανώσει τη διοργάνωση, καθώς και στην Ανδόρα.

Πρόκειται για την πρώτη μετάδοση μεγάλης ανδρικής διεθνούς ποδοσφαιρικής διοργάνωσης από τη Netflix στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το Μουντιάλ του 2026 μεταδόθηκε στη χώρα από το κρατικό κανάλι TVE.

Η Netflix, με έδρα την Καλιφόρνια, δεν αποκάλυψε το οικονομικό τίμημα της συμφωνίας.

Βάσει της συμφωνίας, ένας αγώνας σε κάθε αγωνιστική θα είναι διαθέσιμος δωρεάν στην Ισπανία.

Παράλληλα, η Netflix θα διαθέσει ένα εθνικό κανάλι ελεύθερης μετάδοσης, το οποίο θα προβάλλει ένα πακέτο αγώνων που θα περιλαμβάνει όλα τα παιχνίδια της Ισπανίας, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε ποιο θα είναι το συγκεκριμένο κανάλι. Η TVE, από την πλευρά της, δεν σχολίασε εάν ενδιαφέρεται να αγοράσει πακέτο αγώνων.

Το Μουντιάλ του 2030

Η Ισπανία, η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βόρεια Αμερική το 2026, θα συνδιοργανώσει το Μουντιάλ του 2030 μαζί με την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Παράλληλα, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν τους εναρκτήριους αγώνες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το πρώτο Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε το 1930 στην Ουρουγουάη.

Κατά τη φετινή διοργάνωση, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE μετέδωσε τους αγώνες της εθνικής Ισπανίας, ενώ η ιδιωτική πλατφόρμα DAZN, η οποία διένειμε το συνδρομητικό κανάλι του Μουντιάλ της Mediapro, μετέδωσε και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

Η Netflix επεκτείνεται στα αθλητικά

Η συμφωνία για την Ισπανία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της Netflix να ενισχύσει την παρουσία της στις αθλητικές μεταδόσεις.

Η πλατφόρμα διαθέτει ήδη περιεχόμενο και δικαιώματα που αφορούν μεγάλα αθλητικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων το NFL, το MLB, το WWE, η πυγμαχία και το MMA.

Παράλληλα, η Netflix έχει εξασφαλίσει στις ΗΠΑ και τον Καναδά τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών του 2027, που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία, καθώς και της διοργάνωσης του 2031, την οποία θα συνδιοργανώσουν η Κόστα Ρίκα, η Τζαμάικα, το Μεξικό και οι ΗΠΑ.

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