New York Times: Η περίφημη βελόνα δείχνει διπλή νίκη των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλή

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Ισχυρό προβάδισμα των Δημοκρατικών στη μάχη για τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου καταγράφει η περίφημη «βελόνα» των New York Times, την ώρα που η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την εκτίμηση στις 4:10 το πρωί (ώρα Ελλάδος), η «βελόνα» δίνει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα 86% να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ για τη Βουλή των Αντιπροσώπων η πιθανότητα επικράτησής τους ξεπερνά το 95%.

Η «βελόνα» αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα εργαλεία εκλογικής ανάλυσης των New York Times, καθώς συνδυάζει δημοσκοπικά δεδομένα, τις ψήφους που έχουν ήδη καταμετρηθεί και εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα που αναμένονται από τις περιοχές όπου η καταμέτρηση συνεχίζεται. Με την ενσωμάτωση νέων στοιχείων, η βελόνα μετακινείται προς τους Δημοκρατικούς ή τους Ρεπουμπλικανούς, μεταβάλλοντας και τις πιθανότητες νίκης. Πάντως, η εφημερίδα σημειώνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Γερουσία: Η «βελόνα» δείχνει προβάδισμα Δημοκρατικών σε κρίσιμες πολιτείες

Σύμφωνα με το εκλογικό μοντέλο, οι Δημοκρατικοί προηγούνται ή έχουν ήδη κερδίσει 53 έδρες της Γερουσίας, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, ενώ τρεις αναμετρήσεις παραμένουν αμφίρροπες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μίσιγκαν, όπου με καταμετρημένο το 14% των ψήφων, η «βελόνα» δίνει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα επικράτησης 80% και εκτιμώμενο τελικό προβάδισμα 6,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Στο Τέξας, όπου έχει καταμετρηθεί το 53% των ψήφων, το μοντέλο δίνει στους Δημοκρατικούς και στον Τζέιμς Ταλαρίκο πιθανότητα νίκης 75%, με τελική διαφορά 4,5 μονάδων, σε μια πολιτεία που παραδοσιακά επικρατούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Στο Οχάιο, με καταμετρημένο το 56%, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών διαμορφώνεται στο 65%, με εκτιμώμενο προβάδισμα 2,6 μονάδων.

Στο Κάνσας, όπου έχει καταμετρηθεί το 39% των ψήφων, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται με πιθανότητα νίκης 67% και εκτιμώμενη διαφορά 2,9 μονάδων.

Στο Μέιν, με καταμετρημένο μόλις το 5%, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών ανέρχεται στο 75%, ενώ στη Μινεσότα, όπου δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί ψήφοι στο μοντέλο, η αντίστοιχη εκτίμηση φτάνει το 78%.

Πιο αμφίρροπη εμφανίζεται η Αϊόβα, όπου οι Δημοκρατικοί έχουν πιθανότητα επικράτησης 52% και εκτιμώμενο προβάδισμα μόλις 0,2 μονάδων. Στην Αλάσκα, όπου επίσης δεν είχαν ακόμη καταμετρηθεί ψήφοι, η «βελόνα» δίνει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα νίκης 55%.

Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ισχυρό προβάδισμα σε πολιτείες όπως το Αρκάνσας, η Αλαμπάμα, το Τενεσί, η Οκλαχόμα και το Άινταχο, όπου οι πιθανότητες επικράτησής τους ξεπερνούν το 95%.

New York Times: Η περίφημη βελόνα δείχνει διπλή νίκη των Δημοκρατικών σε Γερουσία και Βουλή

Βουλή των Αντιπροσώπων: Πάνω από 95% οι πιθανότητες των Δημοκρατικών

Ακόμη πιο ξεκάθαρη εμφανίζεται η εικόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η «βελόνα» των New York Times δίνει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα μεγαλύτερη του 95% να αποκτήσουν την πλειοψηφία.

Οι Δημοκρατικοί δείχνουν να επικρατούν σε 229 περιφέρειες, έναντι 188 των Ρεπουμπλικανών, ενώ 18 αναμετρήσεις χαρακτηρίζονται αμφίρροπες. Για να εξασφαλίσει κάποιος την πλειοψηφία, απαιτούνται 218 από τις 435 έδρες. Σημειώνεται εκ νέου ότι τα αποτελέσματα της «βελόνας» δεν είναι οριστικά.