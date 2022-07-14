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Ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς αποφάσισε να δωρίσει 20 δισ. δολάρια στο φιλανθρωπικό ίδρυμα που ίδρυσε ο ίδιος και η πρώην σύζυγος του, Μελίντα Φρετς. Η δωρεά θα ενισχύσει το Ίδρυμα Γκέιτς, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του στον κόσμο, να αυξήσει κατά 50% το ποσό για τους μισθούς που καταβάλει, φτάνοντας τα 9 δισ. δολάρια μέχρι το 2026, όπως ανέφερε ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος.

Σημειώνεται πως με τα 20 δισ. δολάρια, το σύνολο των δωρεών που έχει δεχθεί το Ίδρυμα Γκέιτς ανέρχεται στα 70 δισ. δολάρια, με τον γνωστό επενδυτή, Γουόρεν Μπάφετ, να δωρίζει 3,1 δισ. δολάρια τον Ιούνιο.

O Γκέιτς δήλωσε ότι σχεδιάζει να προσφέρει όλη του την περιουσία στη φιλανθρωπική οργάνωση του ίδιου και της πρώην συζύγου του.

As I look to the future, I plan to give virtually all of my wealth to the foundation. I will move down and eventually off of the list of the world’s richest people. — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022

«Μακροπρόθεσμα, σκοπεύω να προσφέρω σχεδόν όλο μου τον πλούτο και τελικά θα βγω από τη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου» καθώς «έχω υποχρέωση να επιστρέψω τα περιουσιακά μου στοιχεία στην κοινωνία με τρόπους που θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα», έγραψε ο Γκέιτς.

Ο Γκέιτς μάλιστα ευχαρίστησε τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ για τη μακροχρόνια συνεισφορά του στα φιλανθρωπικά ιδρύματα και το Melinda Gates και ανέφερε ότι «η απίστευτη γενναιοδωρία του είναι μια μεγάλη αιτία που η έμπνευση ήταν ικανή να είναι τόσο τρομερή».

Although the foundation bears our names, basically half our resources have come from Warren Buffett. His incredible generosity is a huge reason why the foundation has been able to be so ambitious. I can never adequately express how much I appreciate his friendship and guidance. pic.twitter.com/at7MvJKxQv — Bill Gates (@BillGates) July 13, 2022



Η πρωτοβουλία The Giving Pledge για τους κροίσους που αποφασίζουν να δώσουν τη συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου τους σε φιλανθρωπίες ή φιλανθρωπικούς σκοπούς, τόσο στη διάρκεια της ζωής τους όσο και μετά θάνατον συγκεντρώνει υπογραφές από περισσότερους από 200 δισεκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο.

Η περιουσία του Γκέιτς αποτιμάται στα 114 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Bloomberg Index.

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