Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, και οι στενοί συνεργάτες του ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου για να παρακολουθήσουν τα εκλογικά αποτελέσματα, το μήνυμα που εκπέμπεται από την αμερικανική προεδρία είναι σαφές: όποια και αν είναι η έκβαση της αναμέτρησης, ο Τραμπ έκανε ό,τι μπορούσε.

«Δεν υπάρχει κανείς που να έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ», αναφέρεται σε έγγραφο με βασικά σημεία επικοινωνιακής επιχειρηματολογίας, το οποίο διένειμε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος σε συμμάχους και αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Το έγγραφο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες που κατέβαλε ο Τραμπ για την εκλογή Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, υπενθυμίζοντας ότι πραγματοποίησε σχεδόν 30 προεκλογικές συγκεντρώσεις τον τελευταίο μήνα σε σειρά πολιτειών που αποτελούν παραδοσιακά προπύργια του κόμματος.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «τα έδωσε όλα», κάνοντας ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο.

Παράλληλα, ωστόσο, η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος ώστε, σε περίπτωση εκλογικών απωλειών, οι ευθύνες να αποδοθούν στους ίδιους τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους και όχι στον Τραμπ.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παραδεχθεί ότι ο εντατικός προεκλογικός αγώνας ήταν εξαντλητικός. Όπως έχει αναφέρει, επιχείρησε να περιορίσει τις τελευταίες του εμφανίσεις, αλλά τελικά πείστηκε να πραγματοποιήσει επιπλέον συγκεντρώσεις στην Αϊόβα και το Κάνσας.

«Καταβάλαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε τη Δευτέρα, κατά την ομιλία του στο Reflective Pool στην Ουάσινγκτον, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ιστορική τάση των ενδιάμεσων εκλογών δεν ευνοεί το κόμμα του εκάστοτε προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η έντονη προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ, σε συνδυασμό με την παράλληλη εκστρατεία του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, συνέβαλε στη βελτίωση της εκλογικής θέσης των Ρεπουμπλικανών κατά τον τελευταίο μήνα.

«Οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σήμερα σε καλύτερη θέση από ό,τι πριν από τέσσερις εβδομάδες», έχουν μεταφέρει αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σε πολιτικούς συμμάχους τους, αποφεύγοντας ωστόσο να διατυπώσουν συγκεκριμένη πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.