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Τα data centers εξελίσσονται σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πολιτικά ζητήματα στις ΗΠΑ. Παρότι θεωρούνται κρίσιμη υποδομή για την ψηφιακή οικονομία, η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας, οι απαιτήσεις σε νερό και οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

Μάλιστα, σε αρκετές περιοχές η αποδοχή τους έχει υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να αντιμετωπίζονται πλέον πιο αρνητικά ακόμη και από άλλες μεγάλες ενεργειακές υποδομές, όπως τα πυρηνικά εργοστάσια. Πολιτείες και τοπικές αρχές υιοθετούν αυστηρότερους κανόνες, καθυστερούν εγκρίσεις ή προχωρούν ακόμη και σε προσωρινές απαγορεύσεις νέων έργων.

Η αντιπαράθεση έχει φτάσει μέχρι το ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στη συζήτηση χαρακτηρίζοντας τα data centers «κότα με τα χρυσά αυγά» και προειδοποιώντας ότι όσοι τα εμποδίζουν κινδυνεύουν να οδηγήσουν τις περιοχές τους σε οικονομική στασιμότητα.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε προβληματισμό σε Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς το θέμα ανατρέπει παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες και δημιουργεί νέες γραμμές αντιπαράθεσης.

Από τα κίνητρα στις επιφυλάξεις

Η αλλαγή στάσης των πολιτειών είναι ενδεικτική της νέας πραγματικότητας. Το Ιλινόις, το Τέξας και η Πενσυλβάνια είχαν μέχρι πρόσφατα υιοθετήσει ιδιαίτερα φιλική στάση απέναντι στην ανάπτυξη των data centers, προσφέροντας φορολογικά κίνητρα και προβάλλοντας τον ρόλο τους στην οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το 2019, ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτσκερ είχε παρουσιάσει τα data centers ως υποδομές εξίσου σημαντικές με τους δρόμους, τα σχολεία και τα δίκτυα μεταφορών. Αντίστοιχα, ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ υποστήριζε ότι η πολιτεία του αποτελούσε κέντρο ανάπτυξης της AI, ενώ ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο υπογράμμιζε τις επενδυτικές ευκαιρίες στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια το κλίμα άλλαξε. Ο Πρίτσκερ προειδοποίησε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα, αυξημένη κατανάλωση νερού και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, ενώ ανέστειλε αιτήσεις για φορολογικές ελαφρύνσεις που είχαν θεσπιστεί το 2019.

Στο Τέξας, οι αρχές ζήτησαν από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να ελέγξουν τις επιπτώσεις των data centers στο δίκτυο, προειδοποιώντας ότι η αυξημένη ζήτηση μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητά του. Παράλληλα, η Πενσυλβάνια ενίσχυσε τον ρόλο των τοπικών κοινοτήτων, δίνοντάς τους μεγαλύτερη δυνατότητα να μπλοκάρουν νέα έργα.

Η κοινωνική αντίδραση κλιμακώνεται

Η αλλαγή στην κοινή γνώμη είναι εντυπωσιακή. Δημοσκοπήσεις που πριν από έναν χρόνο έδειχναν πλειοψηφική υποστήριξη για την κατασκευή data centers καταγράφουν πλέον έντονη αντίθεση.

Έρευνα της Gallup έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών αντιτίθεται πλέον στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή του, ενώ άλλες μετρήσεις καταγράφουν αντίστοιχη μεταστροφή της κοινής γνώμης.

Το Σικάγο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η περιοχή είχε εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε σημαντικό κόμβο ψηφιακών υποδομών, χάρη στη διαθέσιμη ενέργεια και τη γεωγραφική της θέση. Πλέον, όμως, κάτοικοι συμμετέχουν μαζικά σε δημόσιες συνεδριάσεις για να εμποδίσουν νέα έργα.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, αμερικανικές κομητείες εξέτασαν 409 μέτρα περιορισμού ή αναστολής λειτουργίας data centers, αριθμός σχεδόν επταπλάσιος σε σχέση με ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά.

Δεν φταίνε μόνο οι θεωρίες συνωμοσίας

Ορισμένοι υποστηρικτές των data centers έχουν υποστηρίξει ότι μέρος των αντιδράσεων οφείλεται σε εκστρατείες παραπληροφόρησης από ξένες δυνάμεις, κυρίως την Κίνα. Η OpenAI είχε αναφέρει ότι κινεζικός φορέας δημιούργησε περιεχόμενο που στόχευε στην υπονόμευση της υποστήριξης προς τις νέες εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, οι αναλύσεις δείχνουν ότι ο βασικός λόγος της αντίδρασης βρίσκεται αλλού. Οι πολίτες ανησυχούν κυρίως για τις τοπικές επιπτώσεις και όχι για την ίδια την τεχνολογία της AI.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι κυριότερες ανησυχίες αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την επιβάρυνση των υδάτινων πόρων και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ίδια η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί άμεση ανησυχία για πολύ μικρότερο ποσοστό πολιτών.

Η μεγάλη πρόκληση της ενέργειας

Το ενεργειακό αποτύπωμα των data centers είναι ο βασικός παράγοντας που τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση. Σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Berkeley, οι εγκαταστάσεις αυτές κατανάλωσαν περίπου το 4,4% της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ το 2023, ενώ το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί ακόμη και πάνω από 15% έως το 2030.

Η αυξανόμενη ζήτηση προκαλεί ανησυχίες ότι θα πιέσει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη των data centers συνέβαλε στην πραγματικότητα σε μείωση των μέσων τιμών ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ 2019 και 2024, καθώς οι μεγάλες εγκαταστάσεις βοήθησαν στην κατανομή των σταθερών δαπανών του δικτύου.

Η σύγκρουση γύρω από τα data centers αντικατοπτρίζει έτσι ένα ευρύτερο δίλημμα: πώς μπορούν οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την τεχνολογική πρωτοπορία στην Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τις τοπικές κοινωνίες και τις ενεργειακές υποδομές.

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