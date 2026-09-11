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Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία την Παρασκευή, με το Brent να κινείται κοντά σε υψηλά τεσσάρων μηνών, καθώς οι νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό.

Το αργό κατευθύνεται σε μία από τις ισχυρότερες εβδομαδιαίες ανόδους των τελευταίων μηνών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πραγματοποίησαν μερικές από τις σοβαρότερες επιθέσεις εναντίον πλοίων από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά περίπου 0,7%, στα 108,35 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει άνοδο περίπου 0,40%, στα 102,90 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, το Brent άγγιξε τα 109,97 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent καταγράφει άνοδο 12,4%, τη μεγαλύτερη από τις αρχές Ιουλίου, ενώ το WTI ενισχύεται κατά 12,7%.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ – Ιράν εκτοξεύουν το risk premium

Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι επιτέθηκε σε 10 πλοία κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ να απαντούν υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Οι επιθέσεις αποτέλεσαν μία από τις πιο σοβαρές κλιμακώσεις των τελευταίων μηνών και έδειξαν ότι υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις αποκλιμάκωσης, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει πλέον τη συμπλήρωση επτά μηνών.

Οι αγορές ενέργειας τιμολογούν πλέον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει περισσότερες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου.

Νέα απειλή από τους Χούθι και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Στις ανησυχίες προστέθηκε και η δράση των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η οργάνωση φέρεται να απέκτησε τον έλεγχο της πόλης-λιμανιού Μόχα, ενισχύοντας τη θέση της κοντά στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους για το παγκόσμιο εμπόριο και την ενέργεια.

Οι Χούθι, που έχουν ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή, ενώ έχουν στοχοποιήσει και ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Δημοσιεύματα της Παρασκευής ανέφεραν ότι οι Χούθι έπληξαν τον αγωγό πετρελαίου Ανατολής–Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας έξι μεγάλες εστίες πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις.

Μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει ακόμη μία σημαντική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, μετά τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στις διεθνείς αγορές αργού.

Αβέβαιο το τέλος του πολέμου

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει ο πόλεμος να ολοκληρωθεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ωστόσο δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι κορυφαίοι σύμβουλοί του εκτιμούν πως η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της θητείας του, στις αρχές του 2029.

Η αβεβαιότητα αυτή διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, με τις αγορές να προεξοφλούν το ενδεχόμενο νέων προβλημάτων στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

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