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Ο πόλεμος και η γεωπολιτική αστάθεια εξελίσσονται πλέον σε βασική κατηγορία κινδύνου για τους διαχειριστές data centers, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη των υποδομών που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει όχι μόνο τις ψηφιακές αλλά και τις φυσικές απειλές για τον κλάδο.

Καθώς τα data centers πολλαπλασιάζονται, αυξάνουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και βρίσκονται αντιμέτωπα με εντονότερο έλεγχο από τοπικές κοινωνίες και ρυθμιστικές αρχές, το ασφαλιστικό τοπίο γίνεται ολοένα πιο σύνθετο.

Σύμφωνα με έκθεση της Howden, διαμεσολαβητή ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, οι μεγάλες δικαστικές υποθέσεις που αφορούν data centers υπερτριπλασιάστηκαν, από μόλις τέσσερις σε ολόκληρο το 2021 σε 14 μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Βασική πηγή των νέων δικαστικών αντιπαραθέσεων αποτελούν οι διαφορές που σχετίζονται με πολεοδομικές άδειες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, αυξάνονται οι καταγγελίες για θόρυβο και άλλες οχλήσεις, μεταξύ των οποίων οι εκπομπές από γεννήτριες ντίζελ και η υψηλή κατανάλωση νερού. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες ευθύνονται για το 78% της αύξησης των υποθέσεων αστικής ευθύνης που συνδέονται με data centers την τελευταία τριετία.

Στην Ευρώπη λειτουργούν περίπου 3.300 έως 3.500 data centers, με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η κλίμακα των νέων επενδύσεων προκαλεί ήδη αντιδράσεις από κατοίκους και ρυθμιστικές αρχές. Η βρετανική Ofgem, για παράδειγμα, έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο τα υπό σχεδιασμό data centers να επιβαρύνουν υπερβολικά το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Ο πόλεμος μπαίνει στην εξίσωση

Πέρα από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αντιδράσεις, η Howden επισημαίνει την αυξανόμενη έκθεση των data centers σε γεωπολιτικές εντάσεις και ένοπλες συγκρούσεις.

Το 2025, η συνολική επιφάνεια data centers που βρισκόταν σε απόσταση 10 έως 15 χιλιομέτρων από ενεργές εμπόλεμες ζώνες αντιστοιχούσε περίπου στο 60% του συνόλου που είχε καταγραφεί στα προηγούμενα πέντε χρόνια μαζί. Το στοιχείο αποτυπώνει την ταχεία επέκταση κρίσιμων ψηφιακών υποδομών σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε πολεμικά μέτωπα.

Νωρίτερα φέτος, πέντε διαφορετικά data centers στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν επλήγησαν από ιρανικά drones κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιθέσεις αυτές αποτέλεσαν την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση σκόπιμης στοχοποίησης εμπορικών data centers στο πλαίσιο πολεμικής σύγκρουσης.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τα δεδομένα για την ασφαλιστική αγορά. Καθώς οι φυσικοί και ψηφιακοί κίνδυνοι συγκλίνουν, τα όρια μεταξύ ασφαλιστικής κάλυψης για κυβερνοεπιθέσεις, υλικές ζημιές και πολεμικούς κινδύνους γίνονται ολοένα πιο δυσδιάκριτα.

Η Howden εκτιμά ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τους όρους των συμβολαίων τους και να πραγματοποιούν πιο ολοκληρωμένες αξιολογήσεις κυβερνο-φυσικού κινδύνου, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ψηφιακές απειλές όσο και την πιθανότητα φυσικής καταστροφής των υποδομών.

Ο Έντουαρντ Χάουλαντ Τζάκσον, chief commercial officer του τομέα Global Specialty της Howden, επισημαίνει ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τεράστιες επενδύσεις σε data centers παγκοσμίως, αλλά παράλληλα δημιουργεί ένα ευρύ και ολοένα πιο σύνθετο φάσμα κινδύνων.

Όπως σημειώνει, για τους διαχειριστές, τους developers και τους επενδυτές του κλάδου είναι κρίσιμο να γνωρίζουν πού συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες απειλές. Για την ασφαλιστική αγορά, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην παροχή μεγαλύτερης ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά επεκτείνεται στη χρήση δεδομένων, εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και μηχανισμών μεταφοράς κινδύνου, ώστε οι επιχειρήσεις να εντοπίζουν έγκαιρα τις αδυναμίες τους και να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών τους.

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