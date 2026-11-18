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Η Nvidia κλείνει οριστικά την πόρτα στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παρά την εκστρατεία υποστήριξης του συνιδρυτή της από εργαζομένους, επενδυτές και ισχυρές προσωπικότητες της τεχνολογικής βιομηχανίας. Την ίδια ώρα, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την εταιρική διακυβέρνηση και τις σχέσεις της με την Κίνα, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) έχει ξεκινήσει έρευνα.

Η τοποθέτηση της διοίκησης ήρθε μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, τα οποία ξεπέρασαν για ακόμη μία φορά τις προσδοκίες της Wall Street, αλλά επισκιάστηκαν από τις εξελίξεις γύρω από τον πρώην επικεφαλής του ομίλου.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, ξεκαθάρισε στους επενδυτές ότι ο Χουάνγκ αποχώρησε οικειοθελώς και ότι η απόφαση για την παραίτησή του δεν πρόκειται να ανατραπεί.

Η παρέμβασή του αποτέλεσε ευθεία απάντηση στην εκστρατεία «Stand With Jensen», που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες με αίτημα την επαναφορά του Χουάνγκ στη διοίκηση.

Το μήνυμα του διοικητικού συμβουλίου: Δεν επιστρέφει ο Χουάνγκ

Η υπόθεση της επιστροφής Χουάνγκ είχε αρχίσει να περιπλέκει τις διαδικασίες αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου, καθώς η δημόσια υποστήριξη προς το πρόσωπό του ενισχυόταν.

Ο ίδιος, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά την παραίτησή του την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε την Τρίτη ότι θα θεωρούσε «τιμή» να επιστρέψει στη θέση του CEO, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι αυτό θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της εταιρείας.

«Από την αποχώρησή μου έχω δει ένα κύμα εκκλήσεων από εργαζομένους, επενδυτές, επιχειρηματικούς συνεργάτες και πελάτες της Nvidia να επιστρέψω ως διευθύνων σύμβουλος», ανέφερε ο Χουάνγκ.

Παράλληλα, αναγνώρισε τις ευθύνες του για την κρίση που προκλήθηκε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του.

«Δημιούργησα προβλήματα στο διοικητικό συμβούλιο για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Είμαι αποφασισμένος να συνεργαστώ με την ανεξάρτητη έρευνα του διοικητικού συμβουλίου», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Χάρβεϊ Τζόουνς εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

Όπως εξήγησε, η παραίτηση ακολούθησε «τη δημοσιοποίηση προσωπικής συμπεριφοράς ασύμβατης με τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα και τις πολιτισμικές αξίες της εταιρείας».

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτησή του και δεν προτίθεται να επαναφέρει τον Τζένσεν στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε.

Παρά τις αποφάσεις της διοίκησης, ο Χουάνγκ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική επιρροή στον όμιλο. Σύμφωνα με τις εταιρικές γνωστοποιήσεις, κατέχει περίπου το 3,5% των μετοχών της Nvidia, ποσοστό που του επιτρέπει να προτείνει δύο μέλη για το διοικητικό συμβούλιο.

Έρευνα της SEC για τις γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές

Στην ήδη δύσκολη κατάσταση προστέθηκε ένα νέο μέτωπο, καθώς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τη Nvidia.

Το πλήρες αντικείμενο της έρευνας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλείται η εφημερίδα, μεταξύ των ζητημάτων που διερευνώνται είναι το κατά πόσο οι γνωστοποιήσεις της εταιρείας ενδέχεται να παραπλάνησαν τους επενδυτές.

Οι εξελίξεις σημειώνονται έπειτα από μια εβδομάδα διαδοχικών αποκαλύψεων για τις προσωπικές σχέσεις του Χουάνγκ, μεταξύ των οποίων και η σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρούν να διαπιστώσουν την έκταση των πιθανών διασυνδέσεών της με το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, καθώς και εάν ενδέχεται να διαβίβασε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Ουάσιγκτον, όπου βουλευτές και γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα, αλλά και ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ζητούν αυστηρότερη στάση απέναντι στην Κίνα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, τις οποίες ο Χουάνγκ είχε υποστηρίξει ότι θα έπρεπε να αυξηθούν.

Αμερικανοί νομοθέτες σχεδιάζουν να καλέσουν τον πρώην επικεφαλής της Nvidia να δώσει εξηγήσεις για τις προσωπικές του σχέσεις και τις επαφές του στην Ουάσιγκτον.

Αποτελέσματα-ρεκόρ και πρόβλεψη για έσοδα 130 δισ. δολαρίων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Nvidia ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street για 17ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, η διοίκηση παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρές εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική περίοδο, προβλέποντας έσοδα περίπου 130 δισ. δολαρίων στο τέταρτο τρίμηνο.

Η μετοχή αντέδρασε θετικά, καταγράφοντας άνοδο 4% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά τις ανακοινώσεις και την κατηγορηματική τοποθέτηση της διοίκησης για τη μη επιστροφή του Χουάνγκ.

Ωστόσο, αναλυτές επισήμαναν ότι η αντίδραση της αγοράς ήταν σχετικά συγκρατημένη σε σύγκριση με το μέγεθος των θετικών οικονομικών προβλέψεων.

«Συμβαίνουν τόσα πολλά στην εταιρεία, ώστε μια ημέρα που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική μετατράπηκε περισσότερο σε μια ανακούφιση ότι τα πράγματα δεν είναι χειρότερα, παρά σε σήμα για τους επενδυτές να επιστρέψουν μαζικά», σχολίασε ο Ρικ Μέκλερ, εταίρος της Cherry Lane Investments στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν επηρεάσει ευρύτερα το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia αποτελεί βασικό προμηθευτή επεξεργαστών, αλλά και σημαντικό επενδυτή σε εταιρείες ανάπτυξης υποδομών AI, γεγονός που σημαίνει ότι οι αναταράξεις γύρω από τον όμιλο επηρεάζουν και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται η CoreWeave, εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην οποία η Nvidia διατηρεί μετοχική συμμετοχή.

Απώλειες 2 τρισ. δολαρίων από τα υψηλά του Οκτωβρίου

Οι πιέσεις στη Nvidia είχαν αρχίσει πολύ πριν από τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου Χουάνγκ.

Οι επενδυτές προβληματίζονταν ήδη για το ενδεχόμενο επιβράδυνσης των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τη διόγκωση του χρέους που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών.

Πριν από το πρώτο δημοσίευμα για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η μετοχή είχε ήδη υποχωρήσει σχεδόν 10% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος της 6ης Οκτωβρίου.

Το κύμα ρευστοποιήσεων εντάθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όταν η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές και οι απογοητευτικές προβλέψεις της Qualcomm προκάλεσαν ισχυρές πιέσεις στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών.

Η Nvidia, που μέχρι τις 3 Νοεμβρίου διατηρούσε τη θέση της πολυτιμότερης εταιρείας στον κόσμο, έχει χάσει περίπου 2 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακής αξίας, ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της κεφαλαιοποίησής της από τα υψηλά του Οκτωβρίου.

Η υποχώρηση αυτή την έχει οδηγήσει πίσω από την Apple και τη Microsoft στην κατάταξη των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία.

Γιατί ορισμένοι επενδυτές αποχώρησαν πριν από το σκάνδαλο

Η έντονη διόρθωση των τελευταίων εβδομάδων δεν οφείλεται αποκλειστικά στις αποκαλύψεις για τον Χουάνγκ.

Ορισμένοι μεγάλοι επενδυτές είχαν ήδη μειώσει την έκθεσή τους στη Nvidia, ανησυχώντας για τις υψηλές αποτιμήσεις του κλάδου και τον τρόπο χρηματοδότησης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Δεν είμαστε πλέον μέτοχοι της Nvidia», δήλωσε ο Μπεν Πρέστον, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επενδυτική στρατηγική Orbis Global Equity Strategy.

Το fund είχε αποκτήσει μετοχές της Nvidia τον Μάρτιο, όταν θεωρούσε την αποτίμησή της εύλογη, αλλά τις πούλησε πριν από την εκδήλωση του σκανδάλου.

Σύμφωνα με τον Πρέστον, η επιστροφή του Χουάνγκ δεν θα αποτελούσε απαραίτητα λύση στα προβλήματα της εταιρείας.

Οι ανησυχίες του συνδέονται ιδιαίτερα με τις συμφωνίες μέσω των οποίων η Nvidia έχει χρηματοδοτήσει, χρησιμοποιώντας τον δικό της ισολογισμό, δραστηριότητες που στη συνέχεια δημιουργούν ζήτηση για τα προϊόντα της.

Ορισμένες από αυτές τις συμφωνίες βρίσκονται επίσης υπό ρυθμιστικό έλεγχο.

Παράλληλα, η Muddy Waters, εταιρεία γνωστή για τις επενδυτικές της τοποθετήσεις σε πτώση μετοχών, ανακοίνωσε ότι διατηρεί αρνητική θέση στη Nvidia, αλλά σχεδιάζει να κλείσει το μεγαλύτερο ή ακόμη και το σύνολό της μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής της.

Η υπόθεση Megaspeed και οι σχέσεις με την Κίνα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με την Megaspeed, εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η επιχειρηματίας υπήρξε ανώτερο στέλεχος και ελέγχουσα μέτοχος της εταιρείας, η οποία βρίσκεται υπό έρευνα για πιθανή εκτροπή προηγμένων επεξεργαστών Nvidia προς την Κίνα, κατά παράβαση των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές.

Η Megaspeed έχει αρνηθεί ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η κόρη του Τζένσεν Χουάνγκ, Μάντισον Χουάνγκ, η οποία κατέχει ανώτερη θέση στο τμήμα μάρκετινγκ προϊόντων της Nvidia, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της δημόσιας υπεράσπισης των σχέσεων της εταιρείας με τη Megaspeed.

Η ίδια δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν εντείνει τον έλεγχο που ασκείται στις σχέσεις της Nvidia με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδεχόμενο κινεζικές εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση σε περιορισμένη αμερικανική τεχνολογία.

Νέα επιτροπή εθνικής ασφάλειας και αυστηρότεροι έλεγχοι εξαγωγών

Η πρώτη σημαντική κίνηση εταιρικής διακυβέρνησης μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ ήταν η απόφαση της Nvidia να δημιουργήσει ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου για την εθνική ασφάλεια και τους ελέγχους εξαγωγών.

Επικεφαλής της νέας επιτροπής αναλαμβάνει η Σούζαν Νόρα Τζόνσον, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρώην αντιπρόεδρος της Goldman Sachs.

Η σύσταση της επιτροπής ανακοινώθηκε την Τρίτη, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia.

Η εξέλιξη συμπίπτει με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, η Nvidia έχει προειδοποιήσει τους τελευταίους μήνες τους αγοραστές των επεξεργαστών της ότι το προτεινόμενο αμερικανικό νομοσχέδιο Remote Access Security Act ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετους νομικούς κινδύνους τόσο για την ίδια όσο και για τους πελάτες της.

Το νομοσχέδιο προβλέπει διεύρυνση της εποπτείας της Ουάσιγκτον στην πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ακόμη και όταν η σχετική τεχνολογία δεν εξάγεται απευθείας στην Κίνα.