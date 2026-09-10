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Περιοχές του λιμανιού της πόλη Μικολάιφ στην Ουκρανία έγιναν στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές, να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19, ανέφερε στο Telegram ο υπηρεσιακός κυβερνήτης Χέορχι Ρεσετίλοφ.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, δύο πλοία κοντά στην Οδησσό και μια αποθήκη drones στο Μικολάιφ.

Στο μεταξύ χθες Τετάρτη ρωσικό πλήγμα με drone εναντίον εμπορικού κέντρου στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 20, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον τοπικό περιφερειάρχη Όλεχ Χροχόροφ.

Αρχικά ο Χριχόροφ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι νεκροί είναι τρεις, αλλά στη συνέχεια διόρθωσε τον απολογισμό σε δύο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο εμπορικό κέντρο ξέσπασε πυρκαγιά, ενώ φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα κατεστραμμένο κτίριο και ερείπια στο έδαφος.

Τέσσερις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμανε ο Χροχόροφ, ενώ σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η ουκρανική αστυνομία σημείωσε ότι τέσσερις τραυματίες είναι έφηβοι.

Σε όλη την επαρχία πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η αστυνομία.

Η Σούμι και η επαρχία της βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία και γίνονται εδώ και καιρό στόχος σφοδρών επιθέσεων της Μόσχας η οποία δηλώνει ότι θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στην περιοχή.

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