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Το real estate αποτελούσε ανέκαθεν έναν από τους αγαπημένους κλάδους του Γιάννη Αντετοκούνμπο για επενδύσεις, αν όχι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στο ΝΒΑ, σίγουρα από την περίοδο που οι… τραπεζικοί λογαριασμοί του άρχισαν να «φουσκώνουν».

Με απανωτά deals σε Ελλάδα και ΗΠΑ, κυρίως, ο 31χρονος σταρ της «Μέκκας του μπάσκετ» δεν σταματά να τοποθετεί ένα μέρος του «πακτωλού» των χρημάτων που εξακολουθεί να κερδίζει από τα «χρυσά» συμβόλαιά του, μεταξύ άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και στις business των ακινήτων.

Ο «Greek Freak» κατάφερε μάλιστα να «χτίσει» τα τελευταία χρόνια ένα portfolio με assets η αθροιστική αξία των οποίων εκτιμάται σε έναν τριψήφιο, ίσως, αριθμό εκατομμυρίων, με τελευταίο απόκτημά του μια πολυτελή έπαυλη 13,5 εκατ. δολ. στο Μαϊάμι, τη νέα μπασκετική του έδρα.

Βέβαια, η συγκεκριμένη κίνηση του ύψους 2.11 μ. διεθνή Έλληνα φόργουορντ εκτός των παρκέ, δεν είναι… άσχετη με το μπάσκετ.

Αυτονόητα, ο πρώην άσος του Φιλαθλητικού στην ελληνική Α2, εγκαταλείποντας το Μιλγουόκι και τους Μπακς για πρώτη φορά μετά από το υπερατλαντικό ταξίδι του 2013, 13 χρόνια αργότερα δηλαδή, συνδύασε τη μετακόμισή του στη Νότια Φλόριντα, όπου φορά τη φανέλα της νέας του ομάδας, των Μαϊάμι Χιτ, με την αγορά μιας νέας -ιδιόκτητης- κατοικίας για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Τα διαθέσιμα αρχεία έδειξαν λοιπόν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πλήρωσε 13,5 εκατ. δολ. κατά την υπογραφή του συμβολαίου για την luxury κατοικία στο Πάινκρεστ, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.115 τετραγωνικών μέτρων.

Αν και δεν θεωρείται παραθαλάσσια, η νέα βίλα των Αντετοκούνμπο προσφέρει μια σειρά από ανέσεις. Η σχετική αγγελία «λέει» ότι περιλαμβάνει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια και 2 WC, αίθουσα ψυχαγωγίας (media room), πισίνα, τζακούζι, ξενώνα κ.λπ.

Η αρχική τιμή του «παλατιού» ήταν στα 16,3 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι ο παίκτης πέτυχε μια «έκπτωση» 2,8 εκατ. δολ. Πολύ καλή συμφωνία…

Η ιστοσελίδα The Real Deal – Real Estate News δημοσιεύει και φωτογραφία από το νέο «ανάκτορο» του μπασκετικού «βασιλιά» του Μαϊάμι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, ο Αντετοκούνμπο απέκτησε την έπαυλη Pinecrest μέσω εταιρείας που συνδέεται με τους δικηγόρους του στη Νέα Υόρκη, και πλέον θα έχει άλλους διάσημους γείτονες, άλλους αθλητές και celebrities.

Μια «λεπτομέρεια» με σημασία, πάντως, είναι ότι πέρα από το επενδυτικό σκέλος, η επιλογή της περιοχής έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι κατοικίες είναι κατασκευασμένες σε μεγαλύτερα οικόπεδα, άρα παρέχουν περισσότερη ιδιωτικότητα, αλλά και εγγύτητα σε ιδιωτικά σχολεία…

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν, επίσης, ότι το σημερινό «αστέρι» των Χιτ -και επί 13 έτη των Μπακς- έχει διαθέσει μόνο τον τελευταίο χρόνο ένα… budget άνω των 69 εκατ. δολ. για την εξαγορά ακινήτων σε διαφορετικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ουισκόνσιν, το Μπρούκλιν, το Σικάγο και τώρα στη Φλόριντα.

Αν μπουν στον «λογαριασμό» και τα ελληνικά «σπίτια» του Γιάννη, εύλογα οι συνολικές επενδύσεις του στο εγχώριο και διεθνές real estate εκτοξεύονται, με προφανή σκοπό την εξασφάλιση σημαντικών αποδόσεων σε έσοδα και μελλοντικές υπεραξίες…

Από το Costa Navarino και το Ψυχικό, στον Ρέντη

Από τις βίλες στο Costa Navarino και τη φουτουριστική πολυκατοικία στο Ψυχικό, μέχρι την mega επένδυση στο εμπορικό κέντρο Village Park στον Ρέντη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε στο πρόσφατο παρελθόν, και επί σειρά ετών, την επενδυτική του… συνέπεια στο real estate.

Τον Οκτώβριο του 2021 είχε γίνει γνωστό ότι ο τότε ηγέτης των Μπακς αγόρασε δύο πολυτελείς βίλες στο Costa Navarino, στη γειτονιά των Rolling Greens, στη Μεσσηνία, όταν ήταν ακόμα υπό ανέγερση, στην πρώτη επένδυσή του σε ακίνητα στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2023, σειρά πήρε η αγορά ενός νεόδμητου οικογενειακού φουτουριστικού οικιστικού συγκροτήματος στο Παλαιό Ψυχικό, αξίας 10 εκατ. ευρώ, για να μένουν οι οικογένειά του και τα αδέλφια του όποτε θα έρχονται στην Ελλάδα…

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο νέος σταρ των Μαϊάμι Χιτ συνεπένδυσε με την Premia Properties για την εξαγορά του εμπορικού κέντρου Village Ρέντη (επιφάνειας 49.000 τ.μ.) έναντι 14,1 εκατ. ευρώ.

Σε μια επιχειρηματική κίνηση από κοινού με τον Ηλία Γεωργιάδη και άλλους επενδυτές, με στόχο να αναβαθμίσουν το όλο συγκρότημα, για να δημιουργήσουν στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο sports and entertainment center.

Τα big deals στις ΗΠΑ

Ένα από τα μεγαλύτερα deals του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο real estate φαίνεται να επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2025 στις ΗΠΑ: ξένα ρεπορτάζ εκείνης της περιόδου του απέδωσαν την εξαγορά του οκταώροφου συγκροτήματος κατοικιών «The Lawrence» στην περιοχή Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, 28 διαμερισμάτων έναντι 14,1 εκατ. δολ.

Με τα ενοίκια στην περιοχή να φτάνουν τα 3.000 δολάρια τον μήνα, με έναν εύκολο υπολογισμό προκύπτουν ετήσια έσοδα άνω του 1 εκατ. δολ., με την απόσβεση να «έρχεται» χωρίς καθυστέρηση.

Άλλες μεγάλες συμφωνίες, αφορούσαν την απόκτηση άλλων δύο πολυκατοικιών ενοικιαζόμενων κατοικιών στη γειτονιά Prospect Lefferts Gardens, συνολικής αξίας περίπου 25,18 εκατ. δολαρίων, με 50 διαμερίσματα, το συγκρότημα Harmony Apartments στο Σικάγο, 21 εκατ. δολ. κ.ά.

Το «φράγμα» των $ 100 εκατ.

Οι αποδοχές του από τα επαγγελματικά του συμβόλαια στο μπάσκετ, συν τα εισοδήματά του από επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις αποφέρουν στον 31χρονο NBAer μια… περιουσία σε κάθε ετήσια οικονομική χρήση.

Πέρα από το real estate, ο «κροίσος» του ελληνικού αθλητισμού, δηλώνει «παρών» σε άλλους κλάδους όπως το εμπόριο, οι startups, η τεχνολογία, ο χρηματοοικονομικός τομέα κ.λπ.

Η λίστα Forbes τον κατατάσσει για το 2026 στην 11η θέση των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών του κόσμου με έσοδα 99,2 εκατ. δολ., ποσά τα οποία προέρχονται τα μεν 54,2 εκατ. δολ. από το μισθό του και άλλα 45 εκατ. ευρώ από το επιχειρείν και τους χορηγούς του.

Το εισόδημά του αναμένεται να αυξηθεί φέτος, καθώς θα εισπράξει 58,4 εκατ. δολ. από τους Μαϊάμι Χιτ και έτσι θα «σπάσει» το «φράγμα» των 100 εκατ. δολ.

Όπως έχει γράψει το newmoney, ο Γιάννης έχει το περιθώριο να υπερβεί το 1 δισ. δολ. σε έσοδα καριέρας, μαζί με το νέο συμβόλαιό του και τις μελλοντικές εκτιμώμενες εμπορικές συμφωνίες του.

Με βάση το «ανεκτέλεστό» του, υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα για ένα μίνιμουμ ακαθάριστων δυνητικών εσόδων 850-900 εκατ. δολ. από όλες τις πηγές (πάνω από 670 εκατ. δολ. από τους συνολικούς μισθούς καριέρας και τα 338 εκατ. δολ. ως τώρα).

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