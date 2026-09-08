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Η Τουρκία υπέγραψε την Τρίτη μνημόνιο κατανόησης με τη Ρωσία για την εισαγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασμάτων και την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην προμήθεια ουρίας από παραγωγούς του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο υφυπουργός Γεωργίας της Τουρκίας Αχμέτ Μπαγκτσί υπέγραψε τη συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Μαξίμ Μποροβόι στη Μόσχα, περίπου μία εβδομάδα μετά τη συνάντηση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου συζητήθηκαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα στο πλαίσιο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν.

Η συμφωνία προβλέπει την εξαίρεση της Τουρκίας από τους ρωσικούς περιορισμούς στις εξαγωγές αζωτούχων και φωσφορικών λιπασμάτων, καθώς και αμμωνίας. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση των προμηθειών λιπασμάτων και πρώτων υλών ενόψει της φθινοπωρινής καλλιεργητικής περιόδου, ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας στο Bloomberg.

🇹🇷🇷🇺 Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Alanında Mutabakat Zaptı, Bakan Yardımcımız Sayın Dr. @ahmtbgc ve Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Maksim Markoviç tarafından imzalandı. 🤝 Mutabakat, ülkemiz azotlu gübre ihtiyacının… pic.twitter.com/tfDUgQGRYg — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 8, 2026

Σαν αποτέλεσμα του deal, oι τουρκικές εταιρείες λιπασμάτων σημείωσαν άνοδο στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, με την Bagfas Bandirma Gubre Fabrikalari AS να ενισχύεται έως και 9%, την Gubre Fabrikalari TAS περίπου 2,8% και την Tekfen Holding AS 3,9%.

Το εμπορικό μνημόνιο ακολουθεί την απόφαση της Ρωσίας νωρίτερα φέτος να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές αμμωνίας και ουρίας, προκειμένου να βοηθήσει την Τουρκία να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της σε λιπάσματα, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός λιπασμάτων παγκοσμίως και προμηθεύει περίπου το 20% των θρεπτικών συστατικών που διακινούνται διεθνώς, ωστόσο οι εξαγωγές της έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές έχουν απειλήσει τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και έχουν αυξήσει την εξάρτηση της Ρωσίας από τα λιμάνια της Βαλτικής Θάλασσας, καθιστώντας ακριβότερες τις παραδόσεις σε αγορές όπως η Τουρκία.

Η Μόσχα είχε προηγουμένως παρατείνει τις ποσοστώσεις εξαγωγών λιπασμάτων έως τον Νοέμβριο, δίνοντας προτεραιότητα στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Οι παραγωγοί επιτρέπεται να εξάγουν 20 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων με βάση το άζωτο.

Ωστόσο, η Ρωσία έχει αναστείλει προσωρινά τις εξαγωγές νιτρικού αμμωνίου, περιορίζοντας περαιτέρω τις παγκόσμιες διαθέσιμες ποσότητες, μετά τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και των συνεπειών από το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που περιόρισε τις εξαγωγές από τις χώρες του Αραβικού Κόλπου.

Η Τουρκία παράγει περίπου 5 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων ετησίως, ενώ η εγχώρια ζήτηση ανέρχεται περίπου στους 7 εκατομμύρια τόνους.

Παρότι η χώρα διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα άνω των 8 εκατομμυρίων τόνων λιπασμάτων ετησίως, η παραγωγή περιορίζεται από την εξάρτηση στις εισαγωγές βασικών πρώτων υλών, όπως η αμμωνία, το φωσφορικό οξύ, το φωσφορικό πέτρωμα, η ποτάσα και το θείο.

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