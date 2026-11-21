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Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας, αυτή τη φορά στη Βαλτική Θάλασσα. Ρωσικό φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Φινλανδικό Κόλπο, με τη Μόσχα να αποδίδει το συμβάν σε επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τις φινλανδικές αρχές να κινητοποιούνται καθώς το πλοίο εισήλθε στα χωρικά ύδατα της χώρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου και αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής του θέσης, σε μία θαλάσσια περιοχή που εξυπηρετεί σημαντικό μέρος των εμπορικών μεταφορών μεταξύ της Ρωσίας και της βόρειας Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ρωσικής περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, το φορτηγό πλοίο κατευθυνόταν προς το Καλίνινγκραντ όταν δέχθηκε επίθεση από δύο drones, ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, περίπου τρία ναυτικά μίλια από τα ρωσικά σύνορα.

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την προέλευση των drones ή για τις ακριβείς συνθήκες του πλήγματος.

Από την πλευρά της, η φινλανδική Συνοριοφυλακή επιβεβαίωσε ότι το φορτηγό πλοίο είχε εκδηλώσει πυρκαγιά και παρασύρθηκε εντός των φινλανδικών χωρικών υδάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη επιχείρηση διάσωσης, παρακολουθώντας την κατάσταση και αξιολογώντας τους κινδύνους.

Πληροφορίες από εσθονικά και σκανδιναβικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποιούν το πλοίο ως το Sparta II, το οποίο έχει συνδεθεί με ρωσικές στρατιωτικές μεταφορές και περιλαμβάνεται σε αμερικανικές κυρώσεις. Η ταυτοποίηση αυτή, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές.

Η εξέλιξη δημιουργεί πρόσθετο προβληματισμό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Βαλτική, καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις αυξάνουν την έκθεση των εμπορικών πλοίων σε κινδύνους.

Ο Φινλανδικός Κόλπος αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τις θαλάσσιες μεταφορές προς και από τα ρωσικά λιμάνια της Αγίας Πετρούπολης και της Ουστ-Λούγκα, αλλά και για την εμπορική δραστηριότητα της Φινλανδίας και της Εσθονίας. Οποιαδήποτε επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας στην περιοχή θα μπορούσε να επηρεάσει τις κινήσεις των πλοίων, το κόστος ασφάλισης και τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για γενικευμένη διακοπή της εμπορικής κυκλοφορίας. Οι φινλανδικές αρχές ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο πλοίο δεν αποτελούσε άμεση απειλή για την υπόλοιπη ναυσιπλοΐα.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων για τη διεθνή ναυτιλία, με τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων να προκαλούν ανησυχία και σε άλλες στρατηγικές θαλάσσιες περιοχές, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι η πλήρης εξακρίβωση των συνθηκών της πυρκαγιάς, της ταυτότητας και του φορτίου του πλοίου, καθώς και το κατά πόσον πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ένδειξη διεύρυνσης των απειλών εναντίον της ναυσιπλοΐας στη Βαλτική.