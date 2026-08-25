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Σε νέο μέτωπο οικονομικής πίεσης κατά της Ρωσίας εξελίσσει η Ουκρανία την εκστρατεία επιθέσεων με drones, διευρύνοντας τους στόχους της από τις ενεργειακές υποδομές στα logistics και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μετά τη Wildberries, στο επίκεντρο των ουκρανικών πληγμάτων βρίσκεται πλέον η Ozon, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας.

Η ουκρανική πλευρά στοχεύει εγκαταστάσεις logistics μεγάλων online retailers, επιδιώκοντας να διαταράξει τις εμπορικές αλυσίδες εφοδιασμού και να αυξήσει το οικονομικό κόστος για επιχειρήσεις και τράπεζες, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολεμική οικονομία της Μόσχας βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Η κλιμάκωση είχε άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Η μετοχή της Ozon κατέρρευσε σχεδόν 30% στο Χρηματιστήριο της Μόσχας τη Δευτέρα, μετά τις αναφορές για επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις της στη νότια Ρωσία.

Μέσα σε τρεις ημέρες, έξι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Πλήγματα αναφέρθηκαν σε κέντρα logistics στη Μαχατσκάλα του Νταγκεστάν και στην πόλη Ενέμ, κοντά στο Κρασνοντάρ, ενώ η λειτουργία κέντρου διανομής της Ozon στην περιοχή της Σαμάρα διακόπηκε το Σάββατο έπειτα από επίθεση drone.

Η Ozon ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι το πλήγμα στη Σαμάρα προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις μέσα σε λίγα λεπτά.

Από τη Wildberries στην Ozon

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) ανέφερε ότι έχει καταγράψει ενδείξεις εντατικοποίησης των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον αποθηκών της Ozon από το Σάββατο. Πρόκειται για μετατόπιση του βάρους των επιθέσεων, καθώς από τα μέσα Ιουλίου το Κίεβο είχε επικεντρωθεί στα logistics της Wildberries.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι τα συστηματικά πλήγματα σε αποθηκευτικά κέντρα που φιλοξενούν αγαθά διπλής χρήσης προκαλούν προβλήματα στις ρωσικές εφοδιαστικές αλυσίδες και, ευρύτερα, στην οικονομία.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, ουκρανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει 15 από τους μεγαλύτερους κόμβους logistics της Wildberries, με την Ozon να αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι αποθήκες της Wildberries που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν για την προμήθεια των ρωσικών δυνάμεων με εξαρτήματα drones, συστήματα πλοήγησης και άλλο υλικό στρατιωτικής χρήσης.

Μια αγορά που αντιστοιχεί σε πάνω από 5% του ρωσικού ΑΕΠ

Η επιλογή του ηλεκτρονικού εμπορίου ως στόχου αποκτά ιδιαίτερη οικονομική σημασία λόγω του μεγέθους του κλάδου στη Ρωσία.

Η Ozon, που ιδρύθηκε το 1998, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους e-commerce της χώρας. Τα συνολικά έσοδα των τριών ηγετών της αγοράς – Wildberries, Ozon και Yandex Market – έφτασαν περίπου τα 140,3 δισ. δολάρια στο τέλος του περασμένου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το ουκρανικό Security and Cooperation Center.

Το ποσό αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5% του ρωσικού ΑΕΠ, γεγονός που εξηγεί γιατί οι μεγάλοι κόμβοι logistics αντιμετωπίζονται από το Κίεβο ως στόχοι με δυνητικά ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο.

Η νέα ουκρανική τακτική προκάλεσε ήδη την έντονη αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο ότι «άνοιξε το κουτί της Πανδώρας» με τις επιθέσεις σε οικονομικούς στόχους και προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει πλήττοντας τους «πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς» της Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει μέχρι σήμερα διαψεύσει αρκετές από τις απαισιόδοξες προβλέψεις για την αντοχή της οικονομίας της στον πόλεμο και στις δυτικές κυρώσεις. Ωστόσο, η μεγάλη εξάρτηση από τις στρατιωτικές δαπάνες, την αυξημένη φορολογία και τον επιδοτούμενο τραπεζικό δανεισμό εντείνει τις ανησυχίες για τις αντοχές του μοντέλου, την ώρα που τα ουκρανικά drones επιχειρούν να μεταφέρουν το κόστος του πολέμου βαθύτερα στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

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