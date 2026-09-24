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Η Ρωσία ενισχύει τη συνεργασία της με τη Βόρεια Κορέα στον τομέα της στρατιωτικής παραγωγής, χρησιμοποιώντας ολοένα περισσότερους Βορειοκορεάτες εργαζομένους για την κατασκευή drones που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με έκθεση αμερικανικών και συμμαχικών χωρών.

Η συνεργασία αυτή, σύμφωνα με την Ομάδα Πολυμερούς Παρακολούθησης Κυρώσεων, παραβιάζει τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Πιονγκγιάνγκ, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια σημαντική πηγή εσόδων για το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και μεταδίδει το Bloomberg, έως και 25.000 Βορειοκορεάτες εργαζόμενοι εκτιμάται ότι απασχολούνται στη ρωσική βιομηχανία drones, μεταξύ άλλων σε εγκαταστάσεις στην Αλαμπούγκα του Ταταρστάν, όπου συναρμολογούνται μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την Πιονγκγιάνγκ

Η έκθεση αναφέρει ότι οι Βορειοκορεάτες εργαζόμενοι στο εξωτερικό απέφεραν έως και 800 εκατ. δολάρια στο καθεστώς της Βόρειας Κορέας μέσα στο προηγούμενο έτος.

Τα κεφάλαια αυτά, σύμφωνα με την έκθεση, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των παράνομων πυρηνικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, κατά παράβαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εξέλιξη καταδεικνύει ότι οι στρατιωτικοί δεσμοί μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ έχουν επεκταθεί πέρα από την ανταλλαγή όπλων και στρατιωτικού προσωπικού, φτάνοντας πλέον στην παραγωγή και την παροχή εργατικού δυναμικού για κρίσιμους βιομηχανικούς τομείς.

Η Ρωσία αποκτά πρόσβαση σε μια νέα δεξαμενή εργαζομένων για βιομηχανίες που στηρίζουν την πολεμική της προσπάθεια στην Ουκρανία, ενώ η Βόρεια Κορέα εξασφαλίζει πολύτιμο ξένο συνάλλαγμα.

Παράκαμψη κυρώσεων μέσω φοιτητικών θεωρήσεων

Οι Βορειοκορεάτες εργαζόμενοι στη Ρωσία εμφανίζονται, σύμφωνα με την έκθεση, ως φοιτητές μέσω ειδικού καθεστώτος θεωρήσεων, προκειμένου να παρακάμπτονται οι διεθνείς περιορισμοί.

Ένας Βορειοκορεάτης εργαζόμενος στη Ρωσία κερδίζει κατά μέσο όρο περίπου 7.500 δολάρια τον χρόνο, όμως το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων αυτών φέρεται να καταλήγει στο κράτος της Βόρειας Κορέας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναφέρει η έκθεση, οι κρατήσεις από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν ξεπερνούν ακόμη και τις πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων.

Οι μισθοί στη Ρωσία μπορεί να είναι έως και πέντε φορές υψηλότεροι από εκείνους που λαμβάνουν Βορειοκορεάτες εργαζόμενοι στην Κίνα, γεγονός που καθιστά τη ρωσική αγορά εργασίας ολοένα πιο ελκυστική για την Πιονγκγιάνγκ.

Στα τέλη του 2025, εκτιμάται ότι 20.000 έως 70.000 Βορειοκορεάτες εργάζονταν στην Κίνα, ενώ άλλοι 15.000 έως 30.000 βρίσκονταν στη Ρωσία, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Έλεγχος μετακινήσεων και φόβος αντιποίνων

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι αρχές της Βόρειας Κορέας ασκούν ακραίο έλεγχο στις μετακινήσεις των εργαζομένων, αλλά και στις επαφές τους με άτομα εκτός χώρας, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανές αποστασίες.

Παράλληλα, όσοι εργαζόμενοι επιχειρούν να διαφύγουν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αντιποίνων εις βάρος των οικογενειών τους που παραμένουν στη Βόρεια Κορέα.

Η ομάδα παρακολούθησης των κυρώσεων αποτελείται από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, και δημιουργήθηκε μετά το ρωσικό βέτο του 2024 που τερμάτισε την εντολή ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Η συγκεκριμένη ομάδα επί περίπου 15 χρόνια κατέγραφε τον τρόπο με τον οποίο η Βόρεια Κορέα παρέκαμπτε τις κυρώσεις και συνέχιζε την ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου.

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