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Τη στρατηγική και οικονομική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας υπογραμμίζει ο Τζέφρι Πάιατ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τους Ενεργειακούς Πόρους. Με αφορμή την παρέμβαση του Έντι Ζεμενίδη και το σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επισημαίνει ότι η σημασία του έργου ενισχύεται καθώς η Ευρώπη προχωρά στην απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ τονίζει τα οφέλη που έχουν ήδη προκύψει για Ελλάδα και ΗΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή συνεργασία

Ο Τζέφρι Πάιατ ανέφερε στο X: «Όπως επεσήμανε ο Ζεμενίδης, και όπως υποστήριζα σθεναρά καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου στην Αθήνα καθώς και ως Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ενεργειακών Πόρων – στηρίζοντας τις αμερικανικές εταιρείες σε κάθε τους βήμα – υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη στρατηγική και οικονομική λογική πίσω από τον Κάθετο Διάδρομο.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς η Ευρώπη υλοποιεί την πλήρη σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου —έναν στόχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που επιδιωκόταν εδώ και καιρό— γεγονός που καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμο υπό το πρίσμα της εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία και των κλιμακούμενων ρωσικών υβριδικών επιθέσεων κατά της Ευρώπης.



Το ρεπορτάζ της WSJ μιλάει από μόνο του και είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, όμως ας μη χάνουμε από τα μάτια μας τα οφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ από τη στενότερη ενεργειακή μας συνεργασία – σε ζητήματα που εκτείνονται από το LNG και την απολιγνιτοποίηση, μέχρι την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και τις περιφερειακές διασυνδέσεις».

Νωρίτερα, ο Έντι Ζεμενίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής του Hellenic American Leadership Council (HALC), είχε γράψει στο X:

«Από πλευράς ΗΠΑ, τόσο η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ όσο και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μπάιντεν προέβησαν σε μείζονες κινήσεις για την αναβάθμιση αυτής της σχέσης, γεγονός που προσέλκυσε κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες. Το έπραξαν δε χωρίς να κατευθύνουν έργα προς οποιαδήποτε συγκεκριμένη ελληνική ή αμερικανική επιχείρηση.

Ο τρόπος λειτουργίας (modus operandi) που περιγράφεται σε αυτό το δημοσίευμα υπονομεύει αυτό που έχει εξελιχθεί σε ένα τεράστιο επίτευγμα για την εξωτερική πολιτική — τη διμερή σχέση και τη μετεξέλιξη της Ελλάδας από «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης σε βασικό γεωπολιτικό παράγοντα σε πολλαπλές περιοχές. Το Great Sea Interconnector, τα FSRU στην Ελλάδα — όλα διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης από κακόβουλους δρώντες και στην ενίσχυση της ενεργειακής της ασφάλειας.

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν στρατηγικά σημεία σύγκλισης, αλλά μην απατάστε: ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων εκτυλίσσεται σε αυτά ακριβώς τα πεδία δράσης. Προς τιμήν της, η κυβέρνηση του Έλληνα Πρωθυπορυγού έχει σταθερά θέσει σε προτεραιότητα την ενεργειακή διπλωματία και έχει εργαστεί για τη δημιουργία περισσότερων επιλογών με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και η Αθήνα οφείλουν να παραμείνουν σε εγρήγορση και να διασφαλίσουν ότι οι γεωπολιτικές και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές παράμετροι θα βρίσκονται στο προσκήνιο, καθορίζοντας ποια έργα θα ιεραρχούνται κατά προτεραιότητα και ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτά. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά γεωστρατηγικό παράπτωμα».

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