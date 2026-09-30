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Το υπουργείο Πολέμου ανακοίνωσε ότι επέλεξε την κατασκευάστρια του αεροναυτικού τομέα Boeing για την κατασκευή του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, σύμβαση εκτιμώμενης αξίας 20 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Πενταγώνου, το μαχητικό, που αποκαλείται ακόμη σε αυτό το στάδιο FA-XX, θα αντικαταστήσει τα F/A-18 Super Hornet και EA-18G Growler, αντίστοιχα μαχητικό πολλαπλών ρόλων και πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου, που επίσης κατασκευάζει η Boeing, κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 2030. Θα επιχειρεί ταυτόχρονα με το F-35C, τη ναυτική εκδοχή του τελευταίας τεχνολογίας μαχητικού στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

«Μας τιμά η επιλογή μας για την παραγωγή της πρώτης πλατφόρμας έκτης γενιάς του ναυτικού», σχολίασε ο Στιβ Πάρκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής Boeing Defense, Space & Security (BDS), σύμφωνα με εταιρικό δελτίο Τύπου.

Η κατασκευάστρια υποσχέθηκε πως το μελλοντικό αεροσκάφος θα φέρει «επανάσταση» με προόδους στην «αρχιτεκτονική των συστημάτων αποστολής» που θα είναι «ανοικτή», με «προηγμένα συστήματα αποστολής» και εξίσου προηγμένες «επιχειρησιακές δυνατότητες».

Στη συγκεκριμένη βιομηχανία έχει ήδη ανατεθεί, από τον Μάρτιο του 2025, η κατασκευή του μαχητικού επόμενης γενιάς της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, του F-47, η ονομασία του οποίου αποτελεί φόρο τιμής στον τεσσαρακοστό έβδομο πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το να κατασκευάσουμε δυο προηγμένα μαχητικά παράλληλα ήταν πάντα το σχέδιό μας και είχαμε επενδύσει για αυτό. Είμαστε έτοιμοι και ικανοί να κατασκευάσουμε πολλαπλά μαχητικά για διάφορα προγράμματα», σύμφωνα με τον κ. Πάρκερ.

Η εταιρεία κατασκευάζει το τρέχον διάστημα νέο εργοστάσιο υπερυψηλής ασφάλειας, που χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο που ανεγέρθηκε ποτέ στις ΗΠΑ, στο Σεντ Λούις (Μιζούρι).

Ο ανταγωνιστικός αμερικανικός όμιλος Northrop Grumman συμμετείχε επίσης στον διαγωνισμό για την κατασκευή του μαχητικού επόμενης γενιάς, υποσχόμενη σύστημα με «προχωρημένα» συστήματα πληροφορικής.

Σε συναλλαγές μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η μετοχή της Boeing σημείωνε άνοδο 2,21%, αυτή της Northrop Grumman πτώση 3,69%.

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