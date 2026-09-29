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Η Ryanair Holdings Plc δεν αναμένει σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις της νεότερης έκδοσης του Boeing 737 Max, παρά το γεγονός ότι οι ρυθμιστικές αρχές ανέβαλαν την πιστοποίησή του εξαιτίας προβλήματος στο λογισμικό.

«Δεν γνωρίζουμε την έκταση του προβλήματος, αλλά δεν πιστεύουμε ότι είναι σοβαρό ή ότι θα προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση», δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’ Λίρι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην Πολωνία. Πρόκειται για τις πρώτες δηλώσεις από μεγάλο πελάτη του 737 Max σχετικά με το ζήτημα.

Όπως ανέφερε, η αεροπορική εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ότι θα παραλάβει τα πρώτα 15 αεροσκάφη Max 10 την άνοιξη του 2027, τα οποία είναι απαραίτητα για να αυξήσει τη μεταφορική της ικανότητα κατά περίπου 2% έως 3%.

Το Max 10 αναμενόταν να λάβει πιστοποίηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ένα ορόσημο που είχε καθυστερήσει εδώ και καιρό και θεωρείται καθοριστικό για την ανάκαμψη της Boeing έπειτα από αρκετά χρόνια αναταράξεων, μεταδίδει το Bloomberg. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέβαλε την πιστοποίηση μέχρι να διαπιστωθεί εάν ένα πρόβλημα στο λογισμικό, που εντοπίστηκε πρόσφατα, επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων.

Η Boeing είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι ενημέρωσε όλους τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν αεροσκάφη 737 για ένα σφάλμα στο λογισμικό του συστήματος πλοήγησης του Max, το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει τον φόρτο εργασίας των πιλότων κατά την προσγείωση. Το πρόβλημα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν ο πιλότος χρειάζεται να ματαιώσει μια προσπάθεια προσγείωσης. Η Boeing σχεδίαζε να εφαρμόσει οριστική λύση το 2028, αλλά πλέον προσπαθεί να επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα.

Η Ryanair έχει πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες παραγγελίες για την έκδοση του 737 Max με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα επιβατών. Η παραγγελία αφορά 150 αεροσκάφη, με τις παραδόσεις να ξεκινούν το 2027. Τον Ιούλιο, ο στόλος που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία αριθμούσε 647 αεροσκάφη, στην πλειονότητά τους Boeing.

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