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Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Η Πάρτον είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αναγνωρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, μετά και τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025.

«Όπως έχω αναφέρει σε βίντεο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όσο φρόντιζα τον Καρλ. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και τότε αντιμετώπιζα και θέματα με το βάρος μου, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει ξανά δύσκολες περιόδους με την υγεία μου», είχε δηλώσει η Πάρτον στο PEOPLE.

Με μια σπουδαία καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, η Πάρτον υπήρξε η τραγουδίστρια της κάντρι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το «Hello, I’m Dolly» το 1967 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «I Will Always Love You», «9 to 5» και «Jolene».

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