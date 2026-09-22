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Ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να θέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, το ζήτημα των πωλήσεων αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενος κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών του 1982, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της κινεζικής επικράτειας και χαρακτηρίζει το ζήτημα ένα από τα πλέον ευαίσθητα και σημαντικά θέματα στις σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ. Η Κίνα ζητεί εδώ και χρόνια από την Ουάσιγκτον να τερματίσει τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊπέι.

Η συμφωνία του 1982

Τρεις πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενόψει της συνάντησης Τραμπ και Σι εκτιμούν ότι το Πεκίνο είναι πιθανό να επικαλεστεί την τρίτη από τις τρεις κοινές ανακοινώσεις των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε το 1982.

Σε αυτήν, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι προτίθενται να μειώσουν σταδιακά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και ότι δεν επιδιώκουν να διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς την Ταϊπέι.

Ωστόσο, σε συνοδευτικό υπόμνημα του τότε Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, η αμερικανική πρόθεση για περιορισμό των πωλήσεων συνδεόταν απόλυτα με τη δέσμευση της Κίνας για ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Ταϊβάν.

Το Πεκίνο έχει εντείνει σημαντικά τη στρατιωτική του δραστηριότητα γύρω από την Ταϊβάν τα τελευταία πέντε χρόνια, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικές εκτοξεύσεις πυραύλων. Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν καθημερινά γύρω από το νησί.

Στο τραπέζι και οι παραδόσεις όπλων

Οι πηγές αναφέρουν ότι η Κίνα έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ όχι μόνο να σταματήσουν τις νέες πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, αλλά και να αναστείλουν τις παραδόσεις συστημάτων που έχουν ήδη παραγγελθεί από την Ταϊπέι.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Σι θα μπορούσε να υποστηρίξει ενώπιον του Τραμπ ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πηγή αστάθειας στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και ότι είναι η πλευρά που μεταβάλλει το υφιστάμενο status quo.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Κίνα εμφανίζεται διατεθειμένη να βοηθήσει την Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες. Η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, People’s Daily, προειδοποίησε πάντως την Τρίτη ότι ένας λανθασμένος χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε «πολύ επικίνδυνη κατάσταση».

Το πακέτο των 14 δισ. δολαρίων

Η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε τον Δεκέμβριο ένα πακέτο πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν ύψους 11 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα. Ένα δεύτερο πακέτο, ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων, παραμένει εδώ και μήνες σε αναμονή.

Μετά τη συνάντησή του με τον Σι στο Πεκίνο τον Μάιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πακέτο παραμένει σε εκκρεμότητα και το χαρακτήρισε «πολύ καλό διαπραγματευτικό χαρτί».

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με το νέο πακέτο πωλήσεων όπλων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ΗΠΑ, βάσει της πολιτικής της «μίας Κίνας», δεν λαμβάνουν επίσημα θέση για την κυριαρχία επί της Ταϊβάν και αναγνωρίζουν, χωρίς να υιοθετούν, τη θέση του Πεκίνου ότι το νησί αποτελεί τμήμα της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την Ουάσιγκτον να παρέχει στην δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν τα μέσα για την άμυνά της, παρά την απουσία επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Οι «Έξι Διαβεβαιώσεις»

Το Πεκίνο δεν μπορεί να επικαλεστεί μόνο την κοινή ανακοίνωση του 1982. Την ίδια χρονιά οι ΗΠΑ εξέδωσαν και τις λεγόμενες «Έξι Διαβεβαιώσεις» προς την Ταϊβάν, οι οποίες αποχαρακτηρίστηκαν το 2020.

Μεταξύ άλλων, οι ΗΠΑ δεν είχαν ορίσει ημερομηνία για τον τερματισμό των πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν, ούτε είχαν συμφωνήσει να διαβουλεύονται προηγουμένως με το Πεκίνο για τις συγκεκριμένες πωλήσεις.

Ο Σι αναμένεται να φτάσει στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, ενώ οι επίσημες συνομιλίες με τον Τραμπ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη. Η επίσκεψη στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή.

Η Ταϊβάν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις υψηλού επιπέδου επαφές ΗΠΑ-Κίνας, διατηρώντας παράλληλα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της, «ισχυρή επικοινωνία» με την Ουάσιγκτον.

Στήριξη στην Ταϊβάν από Ρεπουμπλικανούς

Εντός των ΗΠΑ, κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς την Ταϊβάν ενόψει της συνάντησης.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, πρόεδρος της υποεπιτροπής της Γερουσίας για την Ανατολική Ασία, δήλωσε πρόσφατα ότι ο Τραμπ θα πρέπει να διατηρήσει σταθερή στάση στο ζήτημα της Ταϊβάν και να καταστήσει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει.

Αντίστοιχα, ο Τζον Μούλνεαρ, Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής για την Κίνα, κάλεσε τον Τραμπ να απορρίψει τις κινεζικές αντιρρήσεις για τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων και την αμυντική συνεργασία με την Ταϊβάν.

Ο Ματ Πότινγκερ, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, εκτίμησε ότι δεν αναμένει κάποια «ουσιαστική» εξέλιξη για την Ταϊβάν στις συναντήσεις αυτής της εβδομάδας, σημειώνοντας ότι ο Σι είναι πιθανό να θέσει εκ νέου εκτενώς το ζήτημα ενώπιον του Αμερικανού Προέδρου.

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