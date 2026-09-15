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Η τιμή του πετρελαίου συνέχισε την ανοδική της πορεία και σήμερα Τρίτη, καθώς η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι στη Σαουδική Αραβία και τα περιστατικά με ιρανικές δυνάμεις στον Περσικό Κόλπο εντείνουν τους φόβους για ακόμη μεγαλύτερες διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Τα συμβόλαια Νοεμβρίου του Brent ενισχύθηκαν κατά περίπου 1,25%, φθάνοντας στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI για παράδοση Οκτωβρίου σημείωσε άνοδο περίπου 1,3%, στα 102,68 δολάρια. Η αγορά βρίσκεται ήδη σε συνθήκες περιορισμένης προσφοράς και κάθε νέο πλήγμα στις ενεργειακές ή μεταφορικές υποδομές της περιοχής αυξάνει το γεωπολιτικό premium στις τιμές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πίεση τόσο στις πετρελαϊκές υποδομές της όσο και στις δύο βασικές θαλάσσιες εξόδους της περιοχής, τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Χούθι: Νέα επίθεση με πυραύλους και drones

Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νότια Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον της αεροπορικής βάσης «Βασιλιάς Χαλίντ» στη Χαμίς Μουσάιτ.

Παράλληλα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός στην Υεμένη ανέφερε ότι 13 άμαχοι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από κύμα επιθέσεων των Χούθι με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή. Οι Χούθι έχουν καταγράψει σημαντικά εδαφικά κέρδη στη δυτική Υεμένη και έχουν αποκτήσει τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας Μπαμπ ελ Μάντεμπ, της θαλάσσιας διόδου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ με τον Ινδικό Ωκεανό.

Η εξέλιξη αυξάνει δραματικά την πίεση στη ναυσιπλοΐα, καθώς το Μπαμπ ελ Μάντεμπ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τις εμπορικές και ενεργειακές ροές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Εκτός λειτουργίας ο κρίσιμος πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης

Πρόσθετο πλήγμα για την ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί η διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης, μετά τις ζημιές που προκάλεσαν drones τα οποία, σύμφωνα με το Ριάντ, εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ.

Ο αγωγός έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει αργό από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Με το Ορμούζ να παραμένει ουσιαστικά κλειστό και το Μπαμπ ελ Μάντεμπ να βρίσκεται πλέον υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση, η απώλεια της εναλλακτικής οδού μέσω του αγωγού περιορίζει σημαντικά τις επιλογές του Ριάντ για την εξαγωγή πετρελαίου.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή ενεργειακή «μέγγενη»: οι θαλάσσιες εξαγωγές απειλούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ η βασική χερσαία εναλλακτική οδός έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ιράν και ΗΠΑ ανεβάζουν τους τόνους στο Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, η ένταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε προηγμένο αμερικανικό drone πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από σειρά επιχειρήσεων της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών μη επανδρωμένων ναυτικών συστημάτων στην περιοχή.

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε και γύρω από το υπό παναμαϊκή σημαία πετρελαιοφόρο El Gaia. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι το πλοίο προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στο Ορμούζ, κάτι που διέψευσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο είχε πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον προηγούμενο μήνα και είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επιχειρεί να εκφοβίσει τα εμπορικά πλοία που κινούνται στην περιοχή.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ μπορεί να συνεχίσουν την εκστρατεία κατά του Ιράν

Στο ήδη τεταμένο σκηνικό προστέθηκαν και οι νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, αλλά και ανάληψης ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επειγόντως μία συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοικτές σε συνομιλίες, αλλά ότι ο ίδιος θα αποφασίσει εάν και υπό ποιους όρους θα υπάρξει αμερικανική εμπλοκή.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στην πράξη παγωμένες, ενώ η περιφερειακή σύγκρουση διευρύνεται και οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές υποδομές αυξάνονται.

Το Ιράν αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από τους Χούθι

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, απορρίπτει ότι καθοδηγεί τις επιχειρήσεις των Χούθι. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ χαρακτήρισε την Ανσαραλά «απολύτως ανεξάρτητο» παράγοντα, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνει αποφάσεις με βάση τα δικά της συμφέροντα.

Η νέα κρίση οδήγησε παράλληλα τη Σαουδική Αραβία να ζητήσει την αναβολή συνόδου υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του Κόλπου στο Ομάν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επρόκειτο να βρεθεί το μέλλον των Στενών του Ορμούζ και η προσπάθεια αποκατάστασης των ενεργειακών και εμπορικών ροών.

Την ίδια ώρα, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συναντήθηκε στην Τζέντα με τον διοικητή της CENTCOM Μπραντ Κούπερ, με βασικό αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Φόβοι για νέο κύμα πληθωρισμού

Η νέα άνοδος του πετρελαίου αρχίζει να δημιουργεί ανησυχίες και πέρα από τις ενεργειακές αγορές. Ο Κομάλ Σρι-Κουμάρ, πρόεδρος της Sri-Kumar Global Strategies, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στους πετρελαιαγωγούς και η διακοπή λειτουργίας του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής-Δύσης μπορούν να ενισχύσουν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους συμπίπτει, μάλιστα, με την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων και των δασμών, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων πιέσεων στις τιμές και, κατ’ επέκταση, στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Για τις αγορές πετρελαίου, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η γεωπολιτική απειλή δεν περιορίζεται πλέον αποκλειστικά στο Ορμούζ. Ο κίνδυνος έχει επεκταθεί ταυτόχρονα στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στις σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές και στις εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής, δημιουργώντας ένα πολύ πιο σύνθετο πρόβλημα για την παγκόσμια προσφορά.

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