Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές σηματοδότησε μια σημαντική απόρριψη του Έλον Μασκ και του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ευρεία αντίδραση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και των συμμάχων του στον τομέα της τεχνολογίας έθεσε την πολιτική επιρροή τους υπό αυστηρότερη εξέταση.

Ο Μασκ, ο οποίος ξόδεψε τουλάχιστον 474 εκατομμύρια δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές, διοχέτευσε 224 εκατομμύρια δολάρια, ή σχεδόν το ήμισυ, μόνο στο Τέξας, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC, και ηττήθηκε σφοδρά.

Οι ήττες αυτές τάραξαν τις αγορές μέσα σε μια νύχτα, προκαλώντας πτώση στις μετοχές της SpaceX και της Tesla, οι οποίες και οι δύο ευδοκιμούσαν εδώ και καιρό χάρη στην φιλική προς τις επιχειρήσεις πολιτική του Άμποτ. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές του ευρύτερου τεχνολογικού κλάδου δέχτηκαν πιέσεις καθώς οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Σε ολόκληρη τη χώρα, οι ψηφοφόροι αντέδρασαν ενάντια στην επιρροή των δισεκατομμυριούχων και στην αυξανόμενη ισχύ των εταιρειών τεχνολογίας, εκλέγοντας επικριτές της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης και εγκρίνοντας περιορισμούς στα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν την επέκτασή της.

Το Τέξας έχει εξελιχθεί σε βάση για μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας του Μασκ. Η Tesla λειτουργεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο αυτοκινήτων της στις ΗΠΑ έξω από το Ώστιν, η SpaceX εκτοξεύει πυραύλους από το συγκρότημα Starbase στο Νότιο Τέξας, ενώ ο Μασκ επιδιώκει επιπλέον επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την κατασκευή ημιαγωγών.

Αυτές οι δραστηριότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις της πολιτείας σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, τις περιβαλλοντικές άδειες, τις υποδομές και τα φορολογικά κίνητρα. Η εκλεγμένη κυβερνήτης των Δημοκρατικών, Τζίνα Χινοχόσα θα ασκήσει σημαντική επιρροή σε αυτές τις αποφάσεις.

Η Χινοχόσα έχει ζητήσει την αναστολή της δημιουργίας νέων κέντρων δεδομένων, τον τερματισμό των φορολογικών ελαφρύνσεων για τη βιομηχανία και την υποχρέωση των κατασκευαστών να καλύπτουν το σύνολο του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε εθνικό επίπεδο, η επιτροπή «America PAC» του Μασκ ξόδεψε σχεδόν 87 εκατομμύρια δολάρια σε 44 ομοσπονδιακές εκλογικές αναμετρήσεις, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC βάσει στοιχείων της FEC. Μέχρι το πρωί της επομένης των εκλογών, οι Ρεπουμπλικανοί που υποστήριξε είχαν χάσει 29 αναμετρήσεις και είχαν κερδίσει μόλις τρεις, ενώ 12 παρέμεναν αδιευκρίνιστες. Πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια — ή το 93% των δαπανών της — διατέθηκαν σε εκλογικές αναμετρήσεις που έχασαν οι Ρεπουμπλικανοί.

Το αποτέλεσμα αφήνει τον Μασκ με λιγότερους συμμάχους σε ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, το οποίο θα μπορούσε να διερευνήσει τις ομοσπονδιακές συμβάσεις του, την πρώην ηγεσία του στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Τραμπ και τους δεσμούς των εταιρειών του με την Ουάσινγκτον.

Ο έλεγχος από το Κογκρέσο ενδέχεται να επιβραδύνει τις επικερδείς και ταχέως αναπτυσσόμενες κυβερνητικές συμβάσεις της SpaceX, αλλά ο Τραμπ εξακολουθεί να ελέγχει τις εκτελεστικές υπηρεσίες και διαθέτει δικαίωμα βέτο, περιορίζοντας τη δυνατότητα των Δημοκρατικών να ανατρέψουν πολιτικές που ωφελούν τις επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας του Μασκ.

Ο Μασκ δεν ήταν η μόνη προσωπικότητα του τεχνολογικού κλάδου που ξόδεψε μεγάλα ποσά. Ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, και η σύζυγός του, Άννα, συνεισέφεραν 25 εκατομμύρια δολάρια στην «Leading the Future», μια πολιτική πρωτοβουλία που επιδιώκει να διαμορφώσει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τα αρχεία της FEC. Η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz συνεισέφερε άλλα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Τα οικονομικά διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά. Η JPMorgan Asset Management εκτιμά ότι η ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω αγορών ομολόγων επενδυτικής ποιότητας.

Τα πρότζεκτ δεν μπορούν να αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις έως ότου τεθούν πλήρως σε λειτουργία. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών μπορούν να αναβάλουν την ολοκλήρωση και τα έσοδα, ενώ τα υψηλότερα κόστη κοινής ωφέλειας και δανεισμού μπορούν να αυξήσουν τα έξοδα του έργου και να καταστήσουν πιο δύσκολη την επίτευξη των αναμενόμενων αποδόσεων.