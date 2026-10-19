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Μια πρωτοφανή επιχείρηση αεροδιακομιδής τραυματισμένου στρατιώτη με τη χρήση μεγάλου drone πραγματοποίησαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καταφέρνοντας να απομακρύνουν έναν πεζικάριο από ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο της πρώτης γραμμής του μετώπου, όπου η προσέγγιση με συμβατικά μέσα ήταν πρακτικά αδύνατη.

Για τη διάσωση επιστρατεύτηκε ένα βαρύ drone με έξι έλικες, το οποίο τροποποιήθηκε ειδικά ώστε να μπορεί να μεταφέρει άνθρωπο, διατηρώντας τη σταθερότητά του κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονάδας Μη Επανδρωμένων Επίγειων Συστημάτων της 92ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας Εφόδου, πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση παγκοσμίως κατά την οποία τραυματισμένος στρατιώτης απομακρύνθηκε από το πεδίο της μάχης με εναέριο μη επανδρωμένο όχημα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή διαφορετικών στρατιωτικών σχηματισμών και τη χρήση ενός βαρέος εξακόπτερου της ουκρανικής εταιρείας Gurzuf Defence.

Οι ουκρανικές αρχές δεν δημοσιοποίησαν την ακριβή ημερομηνία ούτε την τοποθεσία όπου εκτυλίχθηκε η διάσωση, πιθανότατα για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.



Παγιδευμένος σε ναρκοθετημένη περιοχή, υπό την απειλή εχθρικών drones

Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της στρατιωτικής μονάδας, ο τραυματίας ήταν μέλος της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας και βρισκόταν σε θέση μάχης όταν τραυματίστηκε.

Η απομάκρυνσή του εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, καθώς η περιοχή όπου είχε εγκλωβιστεί βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση και απειλή από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το έδαφος ήταν ναρκοθετημένο.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούσαν εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης από το έδαφος, ακόμη και με τη χρήση ρομποτικών οχημάτων.

«Ένας στρατιώτης πεζικού της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στη θέση του. Λόγω της έντονης δραστηριότητας των εχθρικών drones και του ναρκοθετημένου εδάφους, η απομάκρυνσή του με τα συνηθισμένα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα ήταν αδύνατη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, οι στρατιωτικοί αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την επιλογή ενός επίγειου ρομποτικού οχήματος και να αναζητήσουν μια διαφορετική λύση.

Η απάντηση ήταν η μεταφορά του τραυματία από αέρος, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ανθρώπινου πληρώματος στην επικίνδυνη περιοχή.

Το ειδικά τροποποιημένο εξακόπτερο που ανέλαβε τη διάσωση

Για την υλοποίηση της αποστολής επιλέχθηκε ένα βαρύ εξακόπτερο της Gurzuf Defence, το οποίο η ουκρανική εταιρεία παραχώρησε δωρεάν στις ένοπλες δυνάμεις.

Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μεγάλων φορτίων και την εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών. Ωστόσο, η αξιοποίησή του για τη μεταφορά τραυματισμένου ανθρώπου απαιτούσε ειδικές τεχνικές προσαρμογές.

Βασική πρόκληση ήταν να εξασφαλιστεί ότι το drone θα μπορούσε να σηκώσει και να μεταφέρει τον στρατιώτη χωρίς να χάσει την ισορροπία του ή να εμφανίσει επικίνδυνες ταλαντώσεις κατά την πτήση.

BREAKING: Ukraine has carried out the first evacuation in history of a wounded soldier from the frontlines by an aerial drone https://t.co/6vnOve3BKH — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026



Για τον σκοπό αυτό, στρατιωτικοί ειδικοί συνεργάστηκαν στενά με τους μηχανικούς της κατασκευάστριας εταιρείας, προχωρώντας στις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις.

«Οι ειδικοί μας, σε στενή συνεργασία με τον κατασκευαστή, εφάρμοσαν τεχνικές λύσεις χάρη στις οποίες το βαρύ drone βομβαρδισμού μπόρεσε να πραγματοποιήσει την απομάκρυνση, διατηρώντας τη σταθερότητά του στον αέρα, χωρίς να ανατρέπεται ή να παρουσιάζει υπερβολικές ταλαντώσεις», ανέφερε η στρατιωτική μονάδα.

Πριν από την πραγματική αποστολή, πραγματοποιήθηκε σειρά προκαταρκτικών δοκιμών σε εγκαταστάσεις που παραχώρησε η Gurzuf Defence, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του αεροσκάφους και να περιοριστούν οι κίνδυνοι.

Ακολούθησε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με τη συμμετοχή γειτονικών στρατιωτικών μονάδων, ώστε η επιχείρηση να πραγματοποιηθεί με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συντονισμού.

«Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία – Ο στρατιώτης σώθηκε»

Τον χειρισμό του εξακόπτερου ανέλαβε στρατιωτικός χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών της 30ής Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, στην οποία υπηρετούσε και ο τραυματίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση, το drone κατάφερε να προσεγγίσει το επικίνδυνο σημείο και να πραγματοποιήσει με επιτυχία την αεροδιακομιδή του στρατιώτη, αποφεύγοντας τους κινδύνους που θα συνεπαγόταν μια προσπάθεια διάσωσης από το έδαφος.

«Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία – Ο τραυματίας σώθηκε!», ανακοίνωσε η στρατιωτική μονάδα.

Όπως διευκρινίστηκε, ο στρατιώτης βρίσκεται πλέον υπό ιατρική παρακολούθηση και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αποστολής ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας αρκετών στρατιωτικών σχηματισμών και τεχνικών ειδικών.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της 92ης, της 30ής και της 14ης Ξεχωριστής Ταξιαρχίας, του 10ου Σώματος Στρατού, καθώς και εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας Gurzuf Defence.

Από τις επιθέσεις στις διασώσεις: Ο νέος ρόλος των drones στο ουκρανικό μέτωπο

Η συγκεκριμένη επιχείρηση αναδεικνύει μια ακόμη πτυχή της συνεχώς διευρυνόμενης χρήσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Μέχρι σήμερα, τα drones έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αποστολές αναγνώρισης, επιτήρησης, μεταφοράς εφοδίων και πραγματοποίησης επιθέσεων κατά εχθρικών στόχων.

Πλέον, όμως, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ίδια τεχνολογία και σε αποστολές που έχουν ως βασικό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και την απομάκρυνση τραυματιών από περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η δυνατότητα αεροδιακομιδής χωρίς την παρουσία πληρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα πεδίο μάχης όπου η εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η ύπαρξη ναρκοπεδίων δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των ομάδων διάσωσης.

Η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις όπου τα συμβατικά μέσα διακομιδής δεν μπορούν να προσεγγίσουν με ασφάλεια τους τραυματίες.

Τα Aiudah-6 και StarGate: Η Ουκρανία αναπτύσσει drones για αεροδιακομιδές

Η επιχείρηση δεν αποτελεί μεμονωμένη προσπάθεια στον τομέα της αξιοποίησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τη μεταφορά τραυματισμένων στρατιωτών.

Η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda είχε ήδη αναφέρει ότι η Gurzuf Defence εξέταζε τη δυνατότητα χρήσης του βαρέος εξακόπτερου Aiudah-6 για την αεροδιακομιδή τραυματιών από το μέτωπο.

Το συγκεκριμένο σύστημα εντάσσεται στην προσπάθεια ανάπτυξης μη επανδρωμένων πλατφορμών που μπορούν να αναλαμβάνουν αποστολές πέρα από τις συνήθεις στρατιωτικές τους χρήσεις.

Παράλληλα, η ουκρανική εταιρεία SkyFall έχει αναπτύξει το drone StarGate, ένα ακόμη μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προορίζεται για τη μεταφορά τραυματισμένων στρατιωτών μέσω αέρος.

Το StarGate έχει ήδη παραδοθεί στον ουκρανικό στρατό προκειμένου να υποβληθεί σε δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες στο μέτωπο.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η τεχνολογία των drones αποκτά σταδιακά και ρόλο στις επιχειρήσεις διάσωσης, με τις ουκρανικές δυνάμεις να αναζητούν νέους τρόπους προστασίας και απομάκρυνσης του προσωπικού τους από τα πιο επικίνδυνα σημεία των συγκρούσεων.