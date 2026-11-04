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Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας έχουν ενθαρρύνει τα νοικοκυριά να διατηρούν αποθέματα τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ξεκινήσει η εκστρατεία «Be Ready».

Ο Γουές Στρίτινγκ, υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποίησε μια εκστρατεία εμφανίσεων στα ΜΜΕ για να προωθήσει τη νέα εκστρατεία «Be Ready», με στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα των Βρετανών για κρίσεις – οι οποίες, όπως ανέφερε, μπορεί να κυμαίνονται από πλημμύρες και πυρκαγιές έως τρομοκρατία και κυβερνοεπιθέσεις, και τελικά ακόμη και πόλεμο.

«Δεν υπάρχει λόγος να ωραιοποιούμε το γεγονός ότι ζούμε σε έναν πιο επικίνδυνο και ταραχώδη κόσμο», δήλωσε ο Στρίτινγκ στην εκπομπή «Newsnight» του BBC, σύμφωνα με το zerohedge.

Στη Σουηδία, οι οδηγίες της πολιτικής άμυνας της χώρας προειδοποιούν τα νοικοκυριά να είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα μόνα τους για τουλάχιστον μία εβδομάδα «σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου».

«Η κατάσταση στον κόσμο έχει επιδεινωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια. Ο πόλεμος μαίνεται κοντά μας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά. Οι τρομοκρατικές απειλές, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης χρησιμοποιούνται για να μας υπονομεύσουν και να μας επηρεάσουν», ανέφερε το δελτίο.

Στα κοινωνικά δίκτυα, πολλοί εικάζουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ετοιμάζονται να εισέλθουν σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Αλλά αν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζονται για μια στρατιωτική αναμέτρηση με τη Ρωσία, γιατί ακόμα και η κυβέρνηση της Ιαπωνίας προτρέπει τους πολίτες της να αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερό και άλλα απαραίτητα εφόδια;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις ξεκίνησε το Πρόγραμμα FORTRESS. Ο στόχος είναι ο αμερικανικός στρατός να είναι σε θέση να συνεχίσει να πολεμά για τουλάχιστον 90 ημέρες, σε περίπτωση που καταρρεύσει ολόκληρη η πολιτική υποδομή.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του FORTRESS, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, εξέδωσε μια πολύ επείγουσα προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς.

Ο Νταν Μποντζίνο, ο οποίος αποχώρησε από το FBI τον Ιανουάριο, δήλωσε ότι το κοινό πρέπει να κάνει ό,τι λένε οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης στους πολίτες τους: Να έχουν ένα σχέδιο ετοιμότητας και να διαθέτουν τρόφιμα και ηλεκτρική ενέργεια για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

«Να έχετε ένα ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης, να έχετε μερικές μπαταρίες, να προμηθευτείτε τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, να εξασφαλίσετε σύστημα συλλογής βρόχινου νερού και φιλτραρίσματος, καθώς και μερικά δισκία φιλτραρίσματος», υποστήριξε.

«Προμηθευτείτε τα απαραίτητα σήμερα. Σας παρακαλώ. Κάντε το για την οικογένειά σας», προσέθεσε ανησυχητικά ο Μποντζίνο.