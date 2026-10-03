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Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, ως απάντηση στη νέα στρατηγική αεροπορικών πληγμάτων που, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφαρμόζει η Μόσχα με στόχο να ασκήσει πίεση στον ουκρανικό πληθυσμό και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει εγκρίνει μια «νέα στρατηγική» στρατιωτικών επιθέσεων, η οποία προβλέπει τη διεύρυνση των στόχων ενόψει του χειμώνα.

«Είδαμε έγγραφα και γνωρίζουμε ότι τους επιτρέπουν να επιτίθενται σε υποδομές, στις μεταφορές, στους δρόμους, στα σχολεία, στα νοσοκομεία, ώστε να πιέσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα και διάφορες πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Αυτός είναι ο στόχος της επιχείρησης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή της ρωσικής τακτικής συνδέεται με την επιθυμία του Πούτιν να εμφανιστεί ισχυρός, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ρωσικές δυνάμεις χάνουν έδαφος σε σημαντικό τμήμα του μετώπου και καταγράφουν αυξημένες απώλειες.

Σε ανακοίνωσή του, ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους υπηκόους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και δήλωσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να πλήττει συστηματικά στόχους, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία τους τελευταίους μήνες.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους.

Η ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση με την κωδική ονομασία «Βιβάλντι» έχει οδηγήσει στην ανακατάληψη περίπου 140 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να επαναφέρει στο τραπέζι τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει τον περασμένο μήνα από την Ουκρανία να μην πλήττει ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές συμβάλλουν στην άνοδο των διεθνών τιμών ντίζελ.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει καμία ένδειξη πως ο Πούτιν ενδιαφέρεται για ειρηνευτικές συνομιλίες ή για συζήτηση σχετικά με μια κατάπαυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

«Πρέπει να απαντήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε. Με τις επιθέσεις τους στην ενέργειά μας, πρέπει να απαντήσουμε στην ενέργειά τους. Πρώτα απ’ όλα, στα διυλιστήρια πετρελαίου, σε ό,τι τους δίνει χρήματα για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στα αγγλικά.

«Αλλά, φυσικά, δεν θα απαντήσουμε όπως εκείνοι, πλήττοντας οποιουσδήποτε πολιτικούς στόχους».

Την τελευταία εβδομάδα, το Κίεβο έχει δεχθεί συνεχείς επιθέσεις με drones και πυραύλους, με στόχους ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς και οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Για πρώτη φορά, η Ρωσία έπληξε επίσης γέφυρες στον ποταμό Δνείπερο που συνδέουν το ανατολικό και το δυτικό Κίεβο.

Η απειλή των ρωσικών drones

Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους ενόψει μιας αναμενόμενης μεγάλης χειμερινής εκστρατείας εναντίον υποδομών ηλεκτρισμού και ύδρευσης.

Τον περασμένο χειμώνα, οι ρωσικές επιθέσεις άφησαν μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση για ημέρες.

Από το καλοκαίρι, η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να εκτοξεύει καθημερινά δεκάδες ταχύτατα και σχετικά φθηνά drones Shahed με κινητήρες τζετ, τα οποία δυσκολεύουν την ουκρανική αεράμυνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία αναγκάζεται να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα μαχητικά αεροσκάφη της, F-16 και MiG, για την κατάρριψη περίπου του 60% των ρωσικών drones με κινητήρες τζετ. Ωστόσο, τα αποθέματα πυρομαχικών των 20 χιλιοστών για τα αεροσκάφη μειώνονται.

Το Κίεβο αναζητεί επειγόντως άλλες λύσεις, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου. Στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου αναμένεται να παραλάβει την πρώτη παρτίδα μικρών και φθηνών πυραύλων αεράμυνας, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα νέα Shahed.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι η Ουκρανία αναπτύσσει πέντε μοντέλα αναχαιτιστικών drones για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων Shahed. Μετά από συνάντηση με την ηγεσία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι οι δοκιμές σε δύο από τα μοντέλα έχουν μέχρι στιγμής καταγράψει ποσοστό επιτυχίας περίπου 30%.

«Πρέπει να το κλιμακώσουμε. Ελπίζω ότι με όλα αυτά τα στοιχεία θα βρούμε έναν τρόπο», είπε.

Νέος ουκρανικός βαλλιστικός πύραυλος

Η Ουκρανία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την πρώτη επιχειρησιακή χρήση δικού της βαλλιστικού πυραύλου, του FP-7, με εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επικοινώνησε με την κατασκευάστρια εταιρεία Fire Point, ζητώντας να επιταχύνει την ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου βεληνεκούς μοντέλου, του FP-9, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα.

«Τους είπα: πού είναι ο FP-9; Χρειαζόμαστε τον FP-9. Και ο FP-9 θα είναι έτοιμος αυτό το φθινόπωρο, είμαι βέβαιος», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και οι υβριδικές επιθέσεις αποτελούν προσπάθεια της Μόσχας να εκφοβίσει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς και να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Η Ρωσία απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες ως αβάσιμες και αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, αντιρωσικής υστερίας.

Η στήριξη από την Ευρώπη

Μετά τις συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία εξασφάλισε, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, χρηματοδότηση για να προχωρήσει σε παραγγελίες drones που χρειάζεται για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της στις αρχές του 2027.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν επεξεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους τους σχέδιο για να καλύψουν κενό 27 δισ. δολαρίων στον αμυντικό προϋπολογισμό του Κιέβου για φέτος.

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνδυασμό ανακατανομής πόρων από τον ίδιο τον ουκρανικό προϋπολογισμό, διμερούς βοήθειας και αξιοποίησης «πιστώσεων» από το μερίδιο του επόμενου έτους στο δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ της ΕΕ.

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