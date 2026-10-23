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Απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση προγραμματίζονται για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσία δήλωσε «έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στο σημείο μηδέν έπειτα από συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι πρόσκειται ευνοϊκά προς αυτό.

Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διπλωματικών προσπαθειών εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Ο Στιβ Γουίτκοφ είχε συνομιλίες την Τρίτη και την Τετάρτη στο Οσλο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες και στην συνέχεια στην Αγία Πετρούπολη με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τις συναντήσεις αυτές, η Ουκρανία και η Ρωσία δήλωσαν έτοιμες για την επανάληψη των απευθείας διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ωστόσο ο Πούτιν προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι στόχος των διαπραγματεύσεων είναι μία «οριστική συμφωνία» και όχι «κάποιο είδος βραχείας παύσης των εχθροπραξιών», όπως ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.