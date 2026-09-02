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Οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες επιστρέφουν από την ετήσια συνάντησή τους με τους Αμερικανούς ομολόγους τους χωρίς να είναι σίγουροι ότι οι μακροχρόνιες αρχές της παγκόσμιας συνεργασίας παραμένουν ανέπαφες και ανησυχούν ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω αναταράξεις σε μια ήδη τεταμένη σχέση με την Ουάσινγκτον.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να καθησυχάσουν τους ομολόγους τους, υποσχόμενοι να τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους.

Ωστόσο, δεδομένης της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και της κυβέρνησης, δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία εγγύηση έναντι ξαφνικών αλλαγών πολιτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τη στήριξη του ιαπωνικού γιεν και τη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού των ΗΠΑ προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς προμήνυαν περαιτέρω παρεμβάσεις και αποκλίσεις από τις καθιερωμένες πρακτικές.

Μετά τη συναλλαγή στο γιεν την 1η Αυγούστου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε πουλήσει ευρώ έναντι του ιαπωνικού νομίσματος και δήλωσε ότι διαβεβαίωσε τις κεντρικές τράπεζες της περιοχής ότι η κίνηση αυτή ήταν «απλώς μια ανακατανομή πόρων».

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένοι που οι ΗΠΑ δεν τους ενημέρωσαν εκ των προτέρων, όπως συνηθίζεται, ότι οι πωλήσεις ευρώ αποτελούσαν μέρος της συναλλαγής, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές του Reuters ανέφεραν επίσης ότι το σχέδιο του Μπέσεντ να αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων μακροπρόθεσμης διάρκειας προκάλεσε επίσης ανησυχία στους Ευρωπαίους κεντρικούς τραπεζίτες, διότι, όπως και η αγορά γιεν, υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να λάβει ασυνήθιστα μέτρα για να περιορίσει το κόστος δανεισμού.

Ενώ η Fed είναι ο μοναδικός φορέας χάραξης νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, ανεξάρτητος εκ σχεδιασμού από την εκλεγμένη κυβέρνηση όσον αφορά την αποστολή αυτή, οι πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ έχει δείξει ότι είναι πρόθυμος να καταβάλει εξαιρετικές προσπάθειες για να επιβάλει τη θέλησή του.

Μια άλλη ανησυχία των Ευρωπαίων ήταν ότι η πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε τελικά να επηρεάσει τα μέτρα στήριξης της ρευστότητας σε δολάρια που παρέχει η Fed στις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, τα οποία θεωρούνται ακρογωνιαίος λίθος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ανέφεραν ορισμένες πηγές.

Αυτές οι γραμμές swaps διασφαλίζουν ότι οι εμπορικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο διατηρούν την πρόσβασή τους σε δολάρια ΗΠΑ, ειδικά σε περιόδους χρηματοπιστωτικής πίεσης.

Η Fed ανανεώνει αυτή τη διευκόλυνση κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι προστατεύει πράγματι τα συμφέροντα και τις αγορές των ΗΠΑ καθώς, διαφορετικά, οι τράπεζες του εξωτερικού σε περιόδους παγκόσμιας αναταραχής στις αγορές θα μπορούσαν να αναγκαστούν να ξεφορτωθούν τα αμερικανικά ομόλογα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει υπάρξει ούτε η παραμικρή ένδειξη ότι αυτές οι διασφαλίσεις βρίσκονται σε κίνδυνο και εξακολουθούν να αναμένουν ότι θα παραμείνουν αμετάβλητες. Οι γραμμές ανταλλαγής έχουν εγκριθεί από την ίδια την FOMC και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Fed, όχι από την κυβέρνηση.

Παρά ταύτα, ο Κέβιν Γουόρς, ταξίδεψε στην Ευρώπη λίγο περισσότερο από ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλλιεργήσει καλές σχέσεις με τους αξιωματούχους εκεί, αφήνοντας μια κατά κύριο λόγο θετική εντύπωση, ανέφεραν οι πηγές.

Στην πρώτη του διάσκεψη στο Τζάκσον Χολ ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, πόζαρε επίσης για τη συνηθισμένη φωτογραφία με τον διοικητή της Τράπεζας του Καναδά, Τιφ Μάκλεμ, μια μικρή αλλά αξιοσημείωτη χειρονομία, δεδομένου ότι ο Τραμπ βρίσκεται πλέον σε έναν κλιμακούμενο και σκληρό εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά.

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